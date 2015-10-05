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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 472473474475>
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 16:18

  Banderlog написав:.............
шо ви там одкапувати зібрались? Киньте це діло. Не надо лохматить бабушку :lol: бо нічо крім болі і уніженія воно вам не принесе :lol:
http://techhorticulture.com/sorok-yak-o ... -bukovyni/

https://ppu.biz.ua/index.php/statti/nas ... dobojivtsi
Якщо серйозно то для більш менш стабільного садівництва потрібен мир з росією і їхній ринок. Бо порахуєте яблуко по долару а на другий рік воно буде півдолара в супермаркеті а на закупці 25 центів)
Всё это хорошо.
Но почему в прошлом году цена была от 15 грн., а сейчас от 70?
С РФ не торговали ни в прошлом, ни в позапрошлом году. Каких-то заметных потерь территории тоже не было.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 16:20

  Wirująświatła написав:

WTF ? що це і навіщо воно тутка ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 16:25

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Так ви ж були на вулиці чи нє?
теперь уже не уверен.

Раздвоєніє лічності.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 16:25

  Успіх написав:Яблука пА75 - 80грн за кілограм!!!
Однозначно - перемога!

Долярчик опять проголодался...
Ешьте капусту - она со скидкой.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 16:27

  Water написав:Раздвоєніє лічності.
таблеточку выписать?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 16:33

  Banderlog написав:
  Water написав:
  Успіх написав:Бо там банани типу під ногами валяються, а не те що в нас по селах яблука... теж під ногами валяються :lol: :mrgreen:

Всі яблука здали ще восени на сік по 50 копійок за кіло.
Ах, так - не сезон!
Нема де зберігати яблука і тому вони такі дорогі!
Ну давайте))
Починайте, як важко вирощувати яблука...

Ось тобі і бізнес ідея, купив хатинку з пів гектаром землі, садочок з яблуками, картопелька, овочехранилище, в травні відкопав- озолотився.
шо ви там одкапувати зібрались? Киньте це діло. Не надо лохматить бабушку :lol: бо нічо крім болі і уніженія воно вам не принесе :lol:
http://techhorticulture.com/sorok-yak-o ... -bukovyni/

Та я знаю, спершу у яму пару тон перетаскай, потім усю зиму перебирай шо погнило.
https://ppu.biz.ua/index.php/statti/nashi-roboty/174-skhovishche-yabluk-v-s-nedobojivtsi
Якщо серйозно то для більш менш стабільного садівництва потрібен мир з росією і їхній ринок. Бо порахуєте яблуко по долару а на другий рік воно буде півдолара в супермаркеті а на закупці 25 центів)

Нахалєри вам ті москалі? Увесь світ їсть яблука, а тут москальського ринку нема і яблука нема куди дівать.
Москалі шо, якісь окремі сорти яблук споживають? :shock:
Садівники кажуть, що для них завжди був відкритий російський ринок. Після подій 2014 року він, відповідно, закрився. Це б нічого, але ж сорти у садках підібрані саме під нього. Інші ринки – інші сорти яблук. І для фермерів це виклик. Потрібно міняти дерева.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 16:34

  Wirująświatła написав:
  Water написав:Раздвоєніє лічності.
таблеточку выписать?

Так виж не лікарка, яку таблєточку? Приймай краше шо лікар прописав.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 16:42

Re: Психологія ціноутворення))

  ЛАД написав:Но почему в прошлом году цена была от 15 грн., а сейчас от 70?
С РФ не торговали ни в прошлом, ни в позапрошлом году. Каких-то заметных потерь территории тоже не было
Так отож! Отож!

Але тут далі не хочуть бачити/обговорити проблему, а починають вчити, куди "йти" з нею")) >>>
  Сибарит написав:Долярчик опять проголодался...
Ешьте капусту - она со скидкой


або >>>
  Water написав:Ось тобі і бізнес ідея, купив хатинку з пів гектаром землі, садочок з яблуками, картопелька, овочехранилище, в травні відкопав- озолотився.
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 29 тра, 2025 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 16:44

  Бетон написав:индусы, знающие все языки мира и ответы на все вопросы))

Нашу розмову перенесли сюди >>>
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Є що може додати?
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 16:47

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:.............
шо ви там одкапувати зібрались? Киньте це діло. Не надо лохматить бабушку :lol: бо нічо крім болі і уніженія воно вам не принесе :lol:
http://techhorticulture.com/sorok-yak-o ... -bukovyni/

https://ppu.biz.ua/index.php/statti/nas ... dobojivtsi
Якщо серйозно то для більш менш стабільного садівництва потрібен мир з росією і їхній ринок. Бо порахуєте яблуко по долару а на другий рік воно буде півдолара в супермаркеті а на закупці 25 центів)
Всё это хорошо.
Но почему в прошлом году цена была от 15 грн., а сейчас от 70?
С РФ не торговали ни в прошлом, ни в позапрошлом году. Каких-то заметных потерь территории тоже не было.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/yabl ... XtffO.html
Вже покійний тесть зберігав з восени яблука(в основному сорт Семеренко) у пакетах, які наповнював яблуками та вуглекислотою, герметично зав`язував в декілька пакетів+вуглекислота. Пакети у підвал на дачі. До весни декілька яблук були пошкодженими, інші практично такіж самі.
Water
 
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