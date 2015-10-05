RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 472473474475
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 16:49

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
Якщо серйозно то для більш менш стабільного садівництва потрібен мир з росією і їхній ринок. Бо порахуєте яблуко по долару а на другий рік воно буде півдолара в супермаркеті а на закупці 25 центів)
Всё это хорошо.
Но почему в прошлом году цена была от 15 грн., а сейчас от 70?
С РФ не торговали ни в прошлом, ни в позапрошлом году. Каких-то заметных потерь территории тоже не было.
не знаю я чому) таке сільське господарство. Бурі частіші в стакані) Для стабільних цін потрібний ємнісний ринок.
А тут скоріш і правда більшість здало на сік. потом ціна хімії садової серйозно злетіла.
Це на зерні більш менш прогнозований бізнес а садівництво лотерея.) Представляєте собі розрахунки коли такі коливання в ціні?
Минулого року на 15 грн хтось серйозно влетів.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2769
З нами з: 24.06.14
Подякував: 110 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 16:50

Re: Психологія та інші цікавинки

Успіх написав:
  ЛАД написав:Но почему в прошлом году цена была от 15 грн., а сейчас от 70?
С РФ не торговали ни в прошлом, ни в позапрошлом году. Каких-то заметных потерь территории тоже не было
Так отож! Отож!

Але тут далі не хочуть бачити/обговорити проблему, а починають вчити, куди "йти" з нею")) >>>
  Сибарит написав:Долярчик опять проголодался...
Ешьте капусту - она со скидкой


або >>>
  Water написав:Ось тобі і бізнес ідея, купив хатинку з пів гектаром землі, садочок з яблуками, картопелька, овочехранилище, в травні відкопав- озолотився.
А чи є проблема?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36166
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1488 раз.
Подякували: 8214 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 16:51

  Успіх написав:Але тут далі не хочуть бачити/обговорити проблему, а починають вчити, куди "йти" з нею"))

Ти озвучив свою проблему, яку саме? Ти не взмозі купить 5 кіл яблук? Чи тобі облом сплачувать по 1.5 бакси за кіло? Хто тобі сказав шо вони повинні коштувать по 0.5 бакса, а не припустимо по 3?
Я там ЛАДу дав посилання на яблука по 23 гривні кіло, десь було оголошення у Львівській області, купляй ЛАДу половину відправиш по 40 гривень.

PS: Сік Сандора, які москалі у себе продають, зроблено у Білорусі, цуки! :evil:
Water
 
Повідомлень: 3062
З нами з: 06.03.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 16:55

  Water написав:PS: Сік Сандора, які москалі у себе продають, зроблено у Білорусі, цуки! :evil:

Если не ошибаюсь, ТМ Сандора принадлежит Пепсико.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8286
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6435 раз.
Подякували: 21532 раз.
 
Профіль
 
130
82
38
2
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 16:58

rjkz
Добавлю немного о богатстве и его роли.
Не буду о США - недостаточно подробно знаком.
Но вот пример - правители РФ рассказывали россиянам, что они бедно живут из-за того, что центр отдаёт слишком много союзным республикам и "Африке" (условно). В нацреспубликах правители рассказывали, что их "грабит центр".
Союз развалили.
Не вижу сильного расцвета ни в одной из республик Хотя верхи, да, обогатились.

Каталония хочет отделиться от Испании. Не из-за религии, языка или ещё чего-то такого же "нематериального". Лозунги те же, что в Украине 1991 - "отделимся, будем жить богаче".
Точно такие же проблемы с Шотландией. Разговоры о независимости оживляются и усиливаются, когда задеты экономические интересы.
И так везде. Если хоть немного поскрести, то под более или менее тонкой коркой всяких "идеологий" обнаружатся экономические интересы.

Не буду даже в очередной раз говорить об армиях и совершенно непроизводительных тратах на вооружения. Американские авианосцы нужны прежде всего для защиты экономических интересов США. А ведь все эти средства можно было бы использовать с бОльшим толком. Но тогда нападение Сомали на США не показалось бы такой фантастикой.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34553
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5332 раз.
Подякували: 4847 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 17:02

  Water написав:
  ЛАД написав:.......
Всё это хорошо.
Но почему в прошлом году цена была от 15 грн., а сейчас от 70?
С РФ не торговали ни в прошлом, ни в позапрошлом году. Каких-то заметных потерь территории тоже не было.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/yabl ... XtffO.html
Вже покійний тесть зберігав з восени яблука(в основному сорт Семеренко) у пакетах, які наповнював яблуками та вуглекислотою, герметично зав`язував в декілька пакетів+вуглекислота. Пакети у підвал на дачі. До весни декілька яблук були пошкодженими, інші практично такіж самі.
В этом году углекислоты не хватило?
Или пакетов?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34553
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5332 раз.
Подякували: 4847 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 17:04

  Сибарит написав:
  Water написав:PS: Сік Сандора, які москалі у себе продають, зроблено у Білорусі, цуки! :evil:

Если не ошибаюсь, ТМ Сандора принадлежит Пепсико.

Тобто все нормально? :evil:
Трішки погуглив, пишуть навпаки, виробляють на москальщині, продають у Білорусі, Казахстані, Грузії.
https://landlord.ua/news/kompaniia-peps ... iduvannia/
Можливо якесь представництво у Білорусі, не бачив фотку упаковки. Або все ж таки перенесли у Білорусь.
Частина продукції виробляється навіть під українським штрих-кодом.
У розслідуванні повідомляється, що чимало міжнародних компаній досі продовжують свою роботу в росії, фінансуючи незаконне вторгнення в Україну та обстріли українських міст. PepsiCo, яка минулого року сплатила понад 810 мільйонів доларів США у бюджет РФ, є одним з найбільших платників податків до бюджету росії.
Також у статті зазначається, що на початку березня 2022 року компанія заявила про припинення рекламної діяльності та виробництва напоїв у росії.
Water
 
Повідомлень: 3062
З нами з: 06.03.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 17:08

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:.......
Всё это хорошо.
Но почему в прошлом году цена была от 15 грн., а сейчас от 70?
С РФ не торговали ни в прошлом, ни в позапрошлом году. Каких-то заметных потерь территории тоже не было.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/yabl ... XtffO.html
Вже покійний тесть зберігав з восени яблука(в основному сорт Семеренко) у пакетах, які наповнював яблуками та вуглекислотою, герметично зав`язував в декілька пакетів+вуглекислота. Пакети у підвал на дачі. До весни декілька яблук були пошкодженими, інші практично такіж самі.
В этом году углекислоты не хватило?
Или пакетов?

Тестя, який народився у рсфср, застрелили москалі за день до виповнення 86 річчя.
Тому більше нема пакетів і вуглекислоти.
UPD: Яблук теж, бо дачі теж нема.
Востаннє редагувалось Water в Чет 29 тра, 2025 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Water
 
Повідомлень: 3062
З нами з: 06.03.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 17:12

  ЛАД написав:Лозунги те же, что в Украине 1991 - "отделимся, будем жить богаче".

А від чого ми відділились у 1991?
Water
 
Повідомлень: 3062
З нами з: 06.03.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 17:15

Все нормально, падаєм!©))

  Faceless написав:
Успіх написав:
  ЛАД написав:Но почему в прошлом году цена была от 15 грн., а сейчас от 70?
С РФ не торговали ни в прошлом, ни в позапрошлом году. Каких-то заметных потерь территории тоже не было
Так отож! Отож!

Але тут далі не хочуть бачити/обговорити проблему, а починають вчити, куди "йти" з нею")) >>>
  Сибарит написав:Долярчик опять проголодался...
Ешьте капусту - она со скидкой


або >>>
  Water написав:Ось тобі і бізнес ідея, купив хатинку з пів гектаром землі, садочок з яблуками, картопелька, овочехранилище, в травні відкопав- озолотився.
А чи є проблема?

Та, мабуть, нема)) - раз середня пенсія в Україні 6341грн(хоч в більшості пересічних пенсіонерів - 4200грн), а овочі/фрукти(вже навіть, не згадуємо про ціну ліків) - вже як "заморські делікатеси"! :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8141
З нами з: 18.03.21
Подякував: 261 раз.
Подякували: 997 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
3
  #<1 ... 472473474475
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4313
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (1004)
29.05.2025 16:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.