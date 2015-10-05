Banderlog написав: Якщо серйозно то для більш менш стабільного садівництва потрібен мир з росією і їхній ринок. Бо порахуєте яблуко по долару а на другий рік воно буде півдолара в супермаркеті а на закупці 25 центів)
Всё это хорошо. Но почему в прошлом году цена была от 15 грн., а сейчас от 70? С РФ не торговали ни в прошлом, ни в позапрошлом году. Каких-то заметных потерь территории тоже не было.
не знаю я чому) таке сільське господарство. Бурі частіші в стакані) Для стабільних цін потрібний ємнісний ринок. А тут скоріш і правда більшість здало на сік. потом ціна хімії садової серйозно злетіла. Це на зерні більш менш прогнозований бізнес а садівництво лотерея.) Представляєте собі розрахунки коли такі коливання в ціні? Минулого року на 15 грн хтось серйозно влетів.
Успіх написав:Але тут далі не хочуть бачити/обговорити проблему, а починають вчити, куди "йти" з нею"))
Ти озвучив свою проблему, яку саме? Ти не взмозі купить 5 кіл яблук? Чи тобі облом сплачувать по 1.5 бакси за кіло? Хто тобі сказав шо вони повинні коштувать по 0.5 бакса, а не припустимо по 3? Я там ЛАДу дав посилання на яблука по 23 гривні кіло, десь було оголошення у Львівській області, купляй ЛАДу половину відправиш по 40 гривень.
PS: Сік Сандора, які москалі у себе продають, зроблено у Білорусі, цуки!
rjkz Добавлю немного о богатстве и его роли. Не буду о США - недостаточно подробно знаком. Но вот пример - правители РФ рассказывали россиянам, что они бедно живут из-за того, что центр отдаёт слишком много союзным республикам и "Африке" (условно). В нацреспубликах правители рассказывали, что их "грабит центр". Союз развалили. Не вижу сильного расцвета ни в одной из республик Хотя верхи, да, обогатились.
Каталония хочет отделиться от Испании. Не из-за религии, языка или ещё чего-то такого же "нематериального". Лозунги те же, что в Украине 1991 - "отделимся, будем жить богаче". Точно такие же проблемы с Шотландией. Разговоры о независимости оживляются и усиливаются, когда задеты экономические интересы. И так везде. Если хоть немного поскрести, то под более или менее тонкой коркой всяких "идеологий" обнаружатся экономические интересы.
Не буду даже в очередной раз говорить об армиях и совершенно непроизводительных тратах на вооружения. Американские авианосцы нужны прежде всего для защиты экономических интересов США. А ведь все эти средства можно было бы использовать с бОльшим толком. Но тогда нападение Сомали на США не показалось бы такой фантастикой.
ЛАД написав:....... Всё это хорошо. Но почему в прошлом году цена была от 15 грн., а сейчас от 70? С РФ не торговали ни в прошлом, ни в позапрошлом году. Каких-то заметных потерь территории тоже не было.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/yabl ... XtffO.html Вже покійний тесть зберігав з восени яблука(в основному сорт Семеренко) у пакетах, які наповнював яблуками та вуглекислотою, герметично зав`язував в декілька пакетів+вуглекислота. Пакети у підвал на дачі. До весни декілька яблук були пошкодженими, інші практично такіж самі.
Water написав:PS: Сік Сандора, які москалі у себе продають, зроблено у Білорусі, цуки!
Если не ошибаюсь, ТМ Сандора принадлежит Пепсико.
Тобто все нормально? Трішки погуглив, пишуть навпаки, виробляють на москальщині, продають у Білорусі, Казахстані, Грузії. https://landlord.ua/news/kompaniia-peps ... iduvannia/ Можливо якесь представництво у Білорусі, не бачив фотку упаковки. Або все ж таки перенесли у Білорусь.
Частина продукції виробляється навіть під українським штрих-кодом. У розслідуванні повідомляється, що чимало міжнародних компаній досі продовжують свою роботу в росії, фінансуючи незаконне вторгнення в Україну та обстріли українських міст. PepsiCo, яка минулого року сплатила понад 810 мільйонів доларів США у бюджет РФ, є одним з найбільших платників податків до бюджету росії. Також у статті зазначається, що на початку березня 2022 року компанія заявила про припинення рекламної діяльності та виробництва напоїв у росії.
ЛАД написав:....... Всё это хорошо. Но почему в прошлом году цена была от 15 грн., а сейчас от 70? С РФ не торговали ни в прошлом, ни в позапрошлом году. Каких-то заметных потерь территории тоже не было.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/yabl ... XtffO.html Вже покійний тесть зберігав з восени яблука(в основному сорт Семеренко) у пакетах, які наповнював яблуками та вуглекислотою, герметично зав`язував в декілька пакетів+вуглекислота. Пакети у підвал на дачі. До весни декілька яблук були пошкодженими, інші практично такіж самі.
В этом году углекислоты не хватило? Или пакетов?
Тестя, який народився у рсфср, застрелили москалі за день до виповнення 86 річчя. Тому більше нема пакетів і вуглекислоти. UPD: Яблук теж, бо дачі теж нема.
Востаннє редагувалось Water в Чет 29 тра, 2025 17:13, всього редагувалось 1 раз.