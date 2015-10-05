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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Чет 29 тра, 2025 17:20
Water написав: Успіх написав:
Але тут далі не хочуть бачити/обговорити проблему, а починають вчити, куди "йти" з нею"))
Ти озвучив свою проблему, яку саме? Ти не взмозі купить 5 кіл яблук? Чи тобі облом сплачувать по 1.5 бакси за кіло? Хто тобі сказав шо вони повинні коштувать по 0.5 бакса, а не припустимо по 3?
Я там ЛАД
у дав посилання на яблука по 23 гривні кіло, десь було оголошення у Львівській області, купляй ЛАД
у половину відправиш по 40 гривень.
PS: Сік Сандора, які москалі у себе продають, зроблено у Білорусі, цуки!
Вы уверены в актуальности цены?
Потому что там, кроме 23-25 грн за кг, высвечивает ещё какую-то цифру 310 грн - не понятно, за что.
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Додано: Чет 29 тра, 2025 17:21
Успіх написав: Faceless написав: Успіх написав:
5860030:ЛАД"]Но почему в прошлом году цена была от 15 грн., а сейчас от 70?
С РФ не торговали ни в прошлом, ни в позапрошлом году. Каких-то заметных потерь территории тоже не было
Так отож! Отож!
Але тут далі не хочуть бачити/обговорити проблему, а починають вчити, куди "йти" з нею")) >>>[quote="5860035:Сибарит написав:Долярчик опять проголодался...
Ешьте капусту - она со скидкой
або >>>
Water написав:
Ось тобі і бізнес ідея, купив хатинку з пів гектаром землі, садочок з яблуками, картопелька, овочехранилище, в травні відкопав- озолотився.
А чи є проблема?
Та, мабуть, нема)) - раз середня пенсія в Україні 6341грн(хоч в більшості пересічних пенсіонерів - 4200грн), а овочі/фрукти(вже навіть, не згадуємо про ціну ліків) - вже як "заморські делікатеси"!
[/quote]То й переживайте за підвищення пенсій, наприклад, сплачуючи ЄСВ щомісяця в розмірі хоча б як середня пенсія, бо саме з ЄСВ їх і платять. А овочі і фрукти нікому нічого не винні, є ринок, продають яблука по 70 - значить, їх купляють
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Додано: Чет 29 тра, 2025 17:24
Water написав:
Чи тобі облом сплачувать по 1.5 бакси за кіло?
Звичайно, що облом сплачувати, коли ціна на "підножний корм" досягає вже до ДВОХ баксів за кіло!
Але!!!
Але завжди є вихід - ласкаво просимо до ЗСУ!😁
Безкоштовна доставка в окоп і безстроковий абонемент перебування там - гарантує держава!😁
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Додано: Чет 29 тра, 2025 17:26
Успіх написав: Water написав:
Чи тобі облом сплачувать по 1.5 бакси за кіло?
Звичайно, що облом сплачувати, коли ціна на "підножний корм" досягає вже до ДВОХ баксів за кіло!
Якщо це "підножний корм", чого ви його безкоштовно не підберете?
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Додано: Чет 29 тра, 2025 17:28
ЛАД написав:
В этом году углекислоты не хватило?
Или пакетов?
Ми можем тільки гадати) присадибні сади не роблять погоду в ціні на яблука , хіба може в сезон. Я так маю пару знайомих з садами гектар на 5, 6. Цей бізнес був перспективним до революції гідності.
І ще. Яблуко воно теж стабільне)
Торгівля черешнею от де справжній драйв.
Як гадаєте чому крупні компанії типу нібулон вирощують сою а не черешню?
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Додано: Чет 29 тра, 2025 17:31
Успіх написав:
Та, мабуть, нема)) - раз середня пенсія в Україні 6341грн(хоч в більшості пересічних пенсіонерів - 4200грн), а овочі/фрукти(вже навіть, не згадуємо про ціну ліків) - вже як "заморські делікатеси"!
А у тебе пенсія 6341?
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Додано: Чет 29 тра, 2025 17:31
Успіх написав: Water написав:
Чи тобі облом сплачувать по 1.5 бакси за кіло?
Звичайно, що облом сплачувати, коли ціна на "підножний корм" досягає вже до ДВОХ баксів за кіло!
підножний корм вже згнив)
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Додано: Чет 29 тра, 2025 17:32
ЛАД написав: Water написав: Успіх написав:
Але тут далі не хочуть бачити/обговорити проблему, а починають вчити, куди "йти" з нею"))
Ти озвучив свою проблему, яку саме? Ти не взмозі купить 5 кіл яблук? Чи тобі облом сплачувать по 1.5 бакси за кіло? Хто тобі сказав шо вони повинні коштувать по 0.5 бакса, а не припустимо по 3?
Я там ЛАД
у дав посилання на яблука по 23 гривні кіло, десь було оголошення у Львівській області, купляй ЛАД
у половину відправиш по 40 гривень.
PS: Сік Сандора, які москалі у себе продають, зроблено у Білорусі, цуки!
Вы уверены в актуальности цены?
Потому что там, кроме 23-25 грн за кг, высвечивает ещё какую-то цифру 310 грн - не понятно, за что.
Там є контакти- питайте, у цій об`яві багато чого продають.
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Додано: Чет 29 тра, 2025 17:35
Faceless написав:
Якщо це "підножний корм", чого ви його безкоштовно не підберете?
Буде сезон - підберу безкоштовно!
Бо таке враження, що зараз пропонують платити за кабачкову ікру, як за червону!😁😁😁
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Додано: Чет 29 тра, 2025 17:35
Banderlog написав:
Як гадаєте чому крупні компанії типу нібулон вирощують сою а не черешню?
Така в них спеціалізація- зерно- експорт.
Робоча сила- задарма.
Черешню потрібна або спецтехніка, або багато наріду задарма.
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