Додано: Чет 29 тра, 2025 18:11

ЛАД написав: rjkz написав: .

Я уже отвечал на этот вопрос. И выделял красным (

"подрывает основу общественного договора, ...подобные призывы к солидарности и упорному труду звучат так пусто для многих, ...продолжающийся подъем крайне правых,... богатство дает вам слишком много власти для формирования политики, ...подрывает экономическую конкуренцию, ...разрывает социальную ткань".

Или вы хотите, чтобы я указал на возможные практические последствия всего этого?

Пост Xenon"а с военной ветки я привёл как практический пример.



Ну, были рЫволюции в истории. И к чему они приводят? Правильно, к тому, что богатых вешали на столбах. И что делают умные богатые? Правильно, всякие пособия, фудстемпы и прочие велферы, которые удерживают бездельников от агрессии. Ну вот опять "бездельников"!

Реднеки, которые привели к власти Трампа это бездельники?

А все и всякие "пособия, фудстемпы и прочие велферы"... Пока есть на это "лишние" деньги. Во время Великого кризиса не хватало.

Ну так восстанут в очередной такой анголе, будет с несколько тысяч трупов и все по кругу. Трупов бывает и сотни тысяч, а может быть и миллионы.



Единственное, что меня беспокоит в богатстве - это сращивание богатства и власти. То есть, ОЛИГАРХИЯ. И коррупция.

Это мешает демократическим процессам и может действительно завести далеко.

Как сейчас. Вот вы и сами увидели одну из опасностей.



Или опять я что-то недопонял, простите тугодума, тогда просто изложите Вашу точку зрения. Так а я что делаю?

Только и излагаю свою точку зрения.

А вы не тугодум. Скорее всего, просто другие проблемы и другие сегодняшние задачи. Соответственно, другое восприятие.



Вообще, Влад, Ваш земляк, когда-то давал ссылку на замечательную книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные", я практически полностью согласен с авторами. Это кто?

Я помню, что ссылку давали вы.



P.s. Смотрите, отвечая на Ваши посты, я не всегда могу отвечать на ВСЕ аспекты, на которых Вы делаете акцент. Я когда-то писал почему.

Да, я сам порой простыни пишу, но не спрашиваю у собеседника почему он не обратил внимание или не ответил на ту или иную часть поста. Я не требую ответа на ВСЕ аспекты. И не спрашиваю, почему вы "не обратили внимание или не ответили на ту или иную часть поста".

Меня просто удивляет, что вы часто отвечаете не на те вопросы, которые я поднимал, а пишите совсем о другом.

Тут 2 варианта - или я неясно излагаю, или сказывается разное восприятие проблем (это может быть по разным причинам, начиная от собственного жизненного опыта и заканчивая разными сегодняшними проблемами и задачами).

P.p.s. Если можно, почти личный вопрос - вы не хотели бы, чтобы ваши сыновья учились в Йеле? Я уже отвечал на этот вопрос. И выделял красным ( viewtopic.php?p=5859008#p5859008 )."подрывает основу общественного договора, ...подобные призывы к солидарности и упорному труду звучат так пусто для многих, ...продолжающийся подъем крайне правых,... богатство дает вам слишком много власти для формирования политики, ...подрывает экономическую конкуренцию, ...разрывает социальную ткань".Или вы хотите, чтобы я указал на возможные практические последствия всего этого?Пост"а с военной ветки я привёл как практический пример.Ну вот опять "бездельников"!Реднеки, которые привели к власти Трампа это бездельники?А все и всякие "пособия, фудстемпы и прочие велферы"... Пока есть на это "лишние" деньги. Во время Великого кризиса не хватало.Трупов бывает и сотни тысяч, а может быть и миллионы.Вот вы и сами увидели одну из опасностей.Так а я что делаю?Только и излагаю свою точку зрения.А вы не тугодум. Скорее всего, просто другие проблемы и другие сегодняшние задачи. Соответственно, другое восприятие.Это кто?Я помню, что ссылку давали вы.P.s.Я не требую ответа на ВСЕ аспекты. И не спрашиваю, почему вы "не обратили внимание или не ответили на ту или иную часть поста".Меня просто удивляет, что вы часто отвечаете не на те вопросы, которые я поднимал, а пишите совсем о другом.Тут 2 варианта - или я неясно излагаю, или сказывается разное восприятие проблем (это может быть по разным причинам, начиная от собственного жизненного опыта и заканчивая разнымипроблемами и задачами).P.p.s. Если можно, почти личный вопрос - вы не хотели бы, чтобы ваши сыновья учились в Йеле?

Да, наверное, поменялось восприятие.Я не пытаюсь влиять на глобальные процессы, но если есть их понимание, то пытаюсь просчитать свои шаги.Равно как понимание неизбежности большой войны дало понимание, что строить свои планы надо за пределами Украины.Вот хорощий вопрос насчет Йеля.Я очень хотел, когда мы выбирались из Украины, чтобы дети учились в Айви Лиг.Но сейчас вижу, что это просто не более чем распиаренные вполне неплохие вузы.Только туда1. ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО ПОСТУПИТЬ2. Это несколько дороже чем не столь распиаренные, не суть, если нет своих средств, то просто возьмется лон, который будет выплачиваться хоть всю жизнь по мере возможностей (у меня знакомая когда-то получила мастер дигри и платит 10-50 долларов в месяц при зп в 140-160 куе в год).3. Американские работодатели больше в курсе какие вузы дают хорошее образование помимо айви лиг и нормально берут. Больше влияет правильный выбор профессии, чем выбор самого пупового вуза. Для иностранных работодателей более важен (почему-то) имениты вуз (тут рискну предположить, что просто берут выпускника айви лиг как гарантированно подготовленного ну и плюс это как закрытый клуб, то есть у выпускника остаются связи).как итог, я-бы сказал так, что айви лиг - это статусный автомобиль, но с такой-же скоростью и комфортом до той-же точки довезет и Тойота. Но это понимание пришло уже тут. Хотя есть заряженные родители, которые нагружают своих детей репетиторами, спортом (именно спортом, а не физкультурой) и прочими активити до полного изнемождения, только ради призрачной идеи чтобы ребенок поступил в айви лиг. Это вытаскиввает из семьи все деньги (именно это, а не сама учеба), детей лишает удовольствия от детства, фактически они на каторге. Честно, не обязательно это.