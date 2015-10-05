Faceless написав:....... То й переживайте за підвищення пенсій, наприклад, сплачуючи ЄСВ щомісяця в розмірі хоча б як середня пенсія, бо саме з ЄСВ їх і платять. А овочі і фрукти нікому нічого не винні, є ринок, продають яблука по 70 - значить, їх купляють
Это тоже к вопросу распределения богатств. Можно найти потребителей в богатых странах, продавать значительную часть туда, здесь оставить немного, чтобы хватало покупателей по 70-80 грн. Так же можно сделать и с яйцами, например. Сейчас, вроде, подписали соглашение на поставку яиц в Канаду. Можно ещё куда, и тогда летом цена не будет падать до 20 грн (или сколько там было), как в прошлом году да и все годы раньше. Можно будет держать цену 70 грн или даже поднять. И так круглый год. Это насколько же вырастут прибыли! Но всё нормально, как считает rjkz. Украина на США тоже не нападёт.
А ви як пропонуєте - зовнішні ринки закрити, змусити продавати тільки на внутрішньому, спочатку ціни впадуть, а що далі - то вже нецікаві нюанси?
Banderlog написав:банка ікри приблизно коштує як бутилка горілки
То у вас там так, де "не можна продавати алкоголь військовим"😁 (0,5 - 150-200грн)
Попрошу писати коректно). Продавати можно, но дорожче. На тижні був в придорожному ларьку. 0,5 пива закарпатського баночного 65грн , якісь відбивні, котлетки, і т.п 650 грн за кг. Правда готують нормально, жінку б за таке не бив) Не буду тобі радити вложити гроші зароблені і не пропиті на війні в купівлю 3 га під полуницю))) хоча послухати наступного року тебе було б цікаво нащот марсіянських цін на полуницю. Мож ларьок овочевий десь в спальнім районі львова? Завжди можно перепрофілювати в газетний кіоск і продавати еротичні журнали підліткам)
Banderlog написав:............ Ми можем тільки гадати) присадибні сади не роблять погоду в ціні на яблука , хіба може в сезон. Я так маю пару знайомих з садами гектар на 5, 6. Цей бізнес був перспективним до революції гідності. І ще. Яблуко воно теж стабільне) Торгівля черешнею от де справжній драйв. Як гадаєте чому крупні компанії типу нібулон вирощують сою а не черешню?
Уже давно признавался, что в с/х я недалеко ушёл от барана, так что предпочитаю помалкивать на специальные темы.
скажіть що не цікавились) А мені подобається возитись з бжолами і в саду. Хобі. І нагрузка моїм пенсіонерам,
Мне б тоже, может, понравилось бы. Но раньше времени не было, а сейчас уж и не знаю.
залучаю людей з вищим економічним образованієм до торгівлі с/г продукцією з тротуару) думаю скоро доці теж постраждають... Кум, правда каже, що хобі в мене не правильне, хобі має бути для задоволення і збитковим Одлучив б того ухилянта, но в церкві процедура розкумлювання не продумана. Розвестись можно, а кум то на всю жизнь
А навіщо з вищим економічним образованієм? Це обов'язкова умова чи просто так склалося? А кум, мабуть, ще не доріс. Якщо хобі приносить задоволення та ще й прибуток, то це дуже гарно.
ЛАД написав:......... Это тоже к вопросу распределения богатств. Можно найти потребителей в богатых странах, продавать значительную часть туда, здесь оставить немного, чтобы хватало покупателей по 70-80 грн. Так же можно сделать и с яйцами, например. Сейчас, вроде, подписали соглашение на поставку яиц в Канаду. Можно ещё куда, и тогда летом цена не будет падать до 20 грн (или сколько там было), как в прошлом году да и все годы раньше. Можно будет держать цену 70 грн или даже поднять. И так круглый год. Это насколько же вырастут прибыли! Но всё нормально, как считает rjkz. Украина на США тоже не нападёт.
А ви як пропонуєте - зовнішні ринки закрити, змусити продавати тільки на внутрішньому, спочатку ціни впадуть, а що далі - то вже нецікаві нюанси?
А я ничего не предлагаю. Можно, как в Беларуси, продать всю картошку, а потом плакаться, что её нет в продаже и "принимать срочные меры".