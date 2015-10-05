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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 475476477478
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 18:15

Re: Психологія та інші цікавинки

У меня на завтрак страусинные яйца.
Чего добился ты??

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Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 18:17

Re: Психологія та інші цікавинки

ЛАД написав:
  Faceless написав:.......
То й переживайте за підвищення пенсій, наприклад, сплачуючи ЄСВ щомісяця в розмірі хоча б як середня пенсія, бо саме з ЄСВ їх і платять. А овочі і фрукти нікому нічого не винні, є ринок, продають яблука по 70 - значить, їх купляють

Это тоже к вопросу распределения богатств.
Можно найти потребителей в богатых странах, продавать значительную часть туда, здесь оставить немного, чтобы хватало покупателей по 70-80 грн.
Так же можно сделать и с яйцами, например. Сейчас, вроде, подписали соглашение на поставку яиц в Канаду. Можно ещё куда, и тогда летом цена не будет падать до 20 грн (или сколько там было), как в прошлом году да и все годы раньше. Можно будет держать цену 70 грн или даже поднять. И так круглый год. Это насколько же вырастут прибыли!
Но всё нормально, как считает rjkz. Украина на США тоже не нападёт.
А ви як пропонуєте - зовнішні ринки закрити, змусити продавати тільки на внутрішньому, спочатку ціни впадуть, а що далі - то вже нецікаві нюанси?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 18:22

  Успіх написав:
  Banderlog написав:банка ікри приблизно коштує як бутилка горілки
То у вас там так, де "не можна продавати алкоголь військовим"😁 (0,5 - 150-200грн)

Попрошу писати коректно). Продавати можно, но дорожче.
На тижні був в придорожному ларьку. 0,5 пива закарпатського баночного 65грн , якісь відбивні, котлетки, і т.п 650 грн за кг. Правда готують нормально, жінку б за таке не бив)
Не буду тобі радити вложити гроші зароблені і не пропиті на війні в купівлю 3 га під полуницю))) хоча послухати наступного року тебе було б цікаво нащот марсіянських цін на полуницю.
Мож ларьок овочевий десь в спальнім районі львова? Завжди можно перепрофілювати в газетний кіоск і продавати еротичні журнали підліткам)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 18:36

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
  Banderlog написав:............
Ми можем тільки гадати) присадибні сади не роблять погоду в ціні на яблука , хіба може в сезон. Я так маю пару знайомих з садами гектар на 5, 6. Цей бізнес був перспективним до революції гідності.
І ще. Яблуко воно теж стабільне)
Торгівля черешнею от де справжній драйв.
Як гадаєте чому крупні компанії типу нібулон вирощують сою а не черешню?

Уже давно признавался, что в с/х я недалеко ушёл от барана, так что предпочитаю помалкивать на специальные темы.

скажіть що не цікавились)
А мені подобається возитись з бжолами і в саду. Хобі.
І нагрузка моїм пенсіонерам,

Мне б тоже, может, понравилось бы. Но раньше времени не было, а сейчас уж и не знаю.
залучаю людей з вищим економічним образованієм до торгівлі с/г продукцією з тротуару) думаю скоро доці теж постраждають...
Кум, правда каже, що хобі в мене не правильне, хобі має бути для задоволення і збитковим :lol: :shock:
Одлучив б того ухилянта, но в церкві процедура розкумлювання не продумана. Розвестись можно, а кум то на всю жизнь :lol:
А навіщо з вищим економічним образованієм?
Це обов'язкова умова чи просто так склалося?
А кум, мабуть, ще не доріс. Якщо хобі приносить задоволення та ще й прибуток, то це дуже гарно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 18:42

  Бетон написав:У меня на завтрак страусинные яйца.
Чего добился ты??

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Плохо видно.
Это цена за штуку?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 18:44

  Faceless написав:
ЛАД написав:.........
Это тоже к вопросу распределения богатств.
Можно найти потребителей в богатых странах, продавать значительную часть туда, здесь оставить немного, чтобы хватало покупателей по 70-80 грн.
Так же можно сделать и с яйцами, например. Сейчас, вроде, подписали соглашение на поставку яиц в Канаду. Можно ещё куда, и тогда летом цена не будет падать до 20 грн (или сколько там было), как в прошлом году да и все годы раньше. Можно будет держать цену 70 грн или даже поднять. И так круглый год. Это насколько же вырастут прибыли!
Но всё нормально, как считает rjkz. Украина на США тоже не нападёт.
А ви як пропонуєте - зовнішні ринки закрити, змусити продавати тільки на внутрішньому, спочатку ціни впадуть, а що далі - то вже нецікаві нюанси?

А я ничего не предлагаю.
Можно, как в Беларуси, продать всю картошку, а потом плакаться, что её нет в продаже и "принимать срочные меры".
ЛАД
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