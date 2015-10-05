Faceless написав:....... То й переживайте за підвищення пенсій, наприклад, сплачуючи ЄСВ щомісяця в розмірі хоча б як середня пенсія, бо саме з ЄСВ їх і платять. А овочі і фрукти нікому нічого не винні, є ринок, продають яблука по 70 - значить, їх купляють
Это тоже к вопросу распределения богатств. Можно найти потребителей в богатых странах, продавать значительную часть туда, здесь оставить немного, чтобы хватало покупателей по 70-80 грн. Так же можно сделать и с яйцами, например. Сейчас, вроде, подписали соглашение на поставку яиц в Канаду. Можно ещё куда, и тогда летом цена не будет падать до 20 грн (или сколько там было), как в прошлом году да и все годы раньше. Можно будет держать цену 70 грн или даже поднять. И так круглый год. Это насколько же вырастут прибыли! Но всё нормально, как считает rjkz. Украина на США тоже не нападёт.
А ви як пропонуєте - зовнішні ринки закрити, змусити продавати тільки на внутрішньому, спочатку ціни впадуть, а що далі - то вже нецікаві нюанси?
Banderlog написав:банка ікри приблизно коштує як бутилка горілки
То у вас там так, де "не можна продавати алкоголь військовим"😁 (0,5 - 150-200грн)
Попрошу писати коректно). Продавати можно, но дорожче. На тижні був в придорожному ларьку. 0,5 пива закарпатського баночного 65грн , якісь відбивні, котлетки, і т.п 650 грн за кг. Правда готують нормально, жінку б за таке не бив) Не буду тобі радити вложити гроші зароблені і не пропиті на війні в купівлю 3 га під полуницю))) хоча послухати наступного року тебе було б цікаво нащот марсіянських цін на полуницю. Мож ларьок овочевий десь в спальнім районі львова? Завжди можно перепрофілювати в газетний кіоск і продавати еротичні журнали підліткам)
Banderlog написав:............ Ми можем тільки гадати) присадибні сади не роблять погоду в ціні на яблука , хіба може в сезон. Я так маю пару знайомих з садами гектар на 5, 6. Цей бізнес був перспективним до революції гідності. І ще. Яблуко воно теж стабільне) Торгівля черешнею от де справжній драйв. Як гадаєте чому крупні компанії типу нібулон вирощують сою а не черешню?
Уже давно признавался, что в с/х я недалеко ушёл от барана, так что предпочитаю помалкивать на специальные темы.
скажіть що не цікавились) А мені подобається возитись з бжолами і в саду. Хобі. І нагрузка моїм пенсіонерам,
Мне б тоже, может, понравилось бы. Но раньше времени не было, а сейчас уж и не знаю.
залучаю людей з вищим економічним образованієм до торгівлі с/г продукцією з тротуару) думаю скоро доці теж постраждають... Кум, правда каже, що хобі в мене не правильне, хобі має бути для задоволення і збитковим Одлучив б того ухилянта, но в церкві процедура розкумлювання не продумана. Розвестись можно, а кум то на всю жизнь
А навіщо з вищим економічним образованієм? Це обов'язкова умова чи просто так склалося? А кум, мабуть, ще не доріс. Якщо хобі приносить задоволення та ще й прибуток, то це дуже гарно.
ЛАД написав:......... Это тоже к вопросу распределения богатств. Можно найти потребителей в богатых странах, продавать значительную часть туда, здесь оставить немного, чтобы хватало покупателей по 70-80 грн. Так же можно сделать и с яйцами, например. Сейчас, вроде, подписали соглашение на поставку яиц в Канаду. Можно ещё куда, и тогда летом цена не будет падать до 20 грн (или сколько там было), как в прошлом году да и все годы раньше. Можно будет держать цену 70 грн или даже поднять. И так круглый год. Это насколько же вырастут прибыли! Но всё нормально, как считает rjkz. Украина на США тоже не нападёт.
А ви як пропонуєте - зовнішні ринки закрити, змусити продавати тільки на внутрішньому, спочатку ціни впадуть, а що далі - то вже нецікаві нюанси?
А я ничего не предлагаю. Можно, как в Беларуси, продать всю картошку, а потом плакаться, что её нет в продаже и "принимать срочные меры".
ЛАД написав:......... Это тоже к вопросу распределения богатств. Можно найти потребителей в богатых странах, продавать значительную часть туда, здесь оставить немного, чтобы хватало покупателей по 70-80 грн. Так же можно сделать и с яйцами, например. Сейчас, вроде, подписали соглашение на поставку яиц в Канаду. Можно ещё куда, и тогда летом цена не будет падать до 20 грн (или сколько там было), как в прошлом году да и все годы раньше. Можно будет держать цену 70 грн или даже поднять. И так круглый год. Это насколько же вырастут прибыли! Но всё нормально, как считает rjkz. Украина на США тоже не нападёт.
А ви як пропонуєте - зовнішні ринки закрити, змусити продавати тільки на внутрішньому, спочатку ціни впадуть, а що далі - то вже нецікаві нюанси?
А я ничего не предлагаю. Можно, как в Беларуси, продать всю картошку, а потом плакаться, что её нет в продаже и "принимать срочные меры".
Білорусь думаю ті "мєри" чисто на реекспорт в рашку ввела
ЛАД написав: А навіщо з вищим економічним образованієм? Це обов'язкова умова чи просто так склалося?
так склалося, батьки мені дістались в взрослому возрасті, вже з во На пенсію перебрались в село, я спочатку протестував, но потім зрозумів що воно на краще, людина має бути занята... Там в них різні бізнес проекти. ) Ідей повно. Но... без крізіс менеджера в моїй особі економістам в сільському господарстві кранти. Вони хоть і виросли в селі, но життя прожили в кабінетах, еліта, і жити на подножном кормі не пристосовані, тим більш продавати його... Приміром маршрутка з села в чернівці 50 грн в одну сторону, яйця по 6 за шт. Мама возить продавати.) Свій час як ресурс абсолютно не рахує.
rjkz написав:......... Да, наверное, поменялось восприятие. Я не пытаюсь влиять на глобальные процессы, но если есть их понимание, то пытаюсь просчитать свои шаги. Равно как понимание неизбежности большой войны дало понимание, что строить свои планы надо за пределами Украины.
Скорее всего, подход абсолютно верный. У отдельного человека практически нет возможности влиять на глобальные процессы. На мои рассуждения на эту тему можно не обращать особого внимания. Просто интересно будущее. Но повлиять на это никакой возможности. Даже в масштабах Украины, не то что всего мира.
Вот хорощий вопрос насчет Йеля. Я очень хотел, когда мы выбирались из Украины, чтобы дети учились в Айви Лиг. Но сейчас вижу, что это просто не более чем распиаренные вполне неплохие вузы. ...... Больше влияет правильный выбор профессии, чем выбор самого пупового вуза. Для иностранных работодателей более важен (почему-то) имениты вуз (тут рискну предположить, что просто берут выпускника айви лиг как гарантированно подготовленного ну и плюс это как закрытый клуб, то есть у выпускника остаются связи). ....... не обязательно это.
Вполне согласен. Правда, связи важны для всех. И с айви лиг остаётся момент с "лабораторией Резерфорда". Но это уже зависит от уровня амбиций абитуриента.