Banderlog написав:........ еліта, і жити на подножном кормі не пристосовані, тим більш продавати його... Приміром маршрутка з села в чернівці 50 грн в одну сторону, яйця по 6 за шт. Мама возить продавати.) Свій час як ресурс абсолютно не рахує.
з вищим економічним образованієм понятно. Маємо те, що маємо. А по продажах є варіанти?
Faceless написав:....... Так, це за штуку, 1.5 тисячі, десь пару років до повномасштабної було здається майже вдвічі дешевше в гривні. І це скоріше за все місцеві, не імпорт. П.С. Але там така яєшня буде, тиждень можна їсти
Это да. Но вот есть в субботу яичницу, пожаренную в прошлое воскресенье...
Faceless написав:....... То й переживайте за підвищення пенсій, наприклад, сплачуючи ЄСВ щомісяця в розмірі хоча б як середня пенсія, бо саме з ЄСВ їх і платять. А овочі і фрукти нікому нічого не винні, є ринок, продають яблука по 70 - значить, їх купляють
Это тоже к вопросу распределения богатств. Можно найти потребителей в богатых странах, продавать значительную часть туда, здесь оставить немного, чтобы хватало покупателей по 70-80 грн. Так же можно сделать и с яйцами, например. Сейчас, вроде, подписали соглашение на поставку яиц в Канаду. Можно ещё куда, и тогда летом цена не будет падать до 20 грн (или сколько там было), как в прошлом году да и все годы раньше. Можно будет держать цену 70 грн или даже поднять. И так круглый год. Это насколько же вырастут прибыли! Но всё нормально, как считает rjkz. Украина на США тоже не нападёт.
А почему Вы думаете, что это не было раньше? Я как-то писал, что покупаю яблочный американский сок, на котором раньше было написано, что он сделан из украинских яблок. СЕйчас Трамп ввел пошлины на товары много откуда, возможно, трейдеры увидели, что в Украине яблоки по выгодной цене и закупили на американский рынок. В результате яблоки подорожали в Украине. И да, это нормально. НЕ нормально это то, что в Украине такие доходы, что цены на отдельные продукты питания очень чувствительны для "подавляющего большинства" граждан Украины. В США яйца как продавались по 12-18 долларов за дюжину (12 штук), то ну шумел на заднем плане новостной фон, но никакого срача не было. И это при том, что яйца являются неотъемлемой частью ежедневного рациона "подавляющего большинства" американцев. Просто в структуре расходов это составляет совсем небольшую часть. И, руководствуясь принципами глобализации, это нормально, что в одном месте покупают, а в другом продают. То-же самое происходит с трудовыми ресурсами - едут туда где больше платят. Только почему-то у кого-то это вызывает протест.
rjkz написав:............ А почему Вы думаете, что это не было раньше? Я как-то писал, что покупаю яблочный американский сок, на котором раньше было написано, что он сделан из украинских яблок. СЕйчас Трамп ввел пошлины на товары много откуда, возможно, трейдеры увидели, что в Украине яблоки по выгодной цене и закупили на американский рынок. В результате яблоки подорожали в Украине.
Вопрос в масштабах. Возможно, и было. Но в этом году яблоки подорожали из-за сильного неурожая. И прогнозировали ещё летом прошлого года. Причины обсуждать не буду, не специалист, но что-то тут не так.
И да, это нормально. НЕ нормально это то, что в Украине такие доходы, что цены на отдельные продукты питания очень чувствительны для "подавляющего большинства" граждан Украины.
И нет, это ненормально. В Украине сегодня невозможны американские или даже европейские зарплаты.
В США яйца как продавались по 12-18 долларов за дюжину (12 штук), то ну шумел на заднем плане новостной фон, но никакого срача не было.
Не буду спорить. Но смотрел в американской прессе графики цен, цифры уже не помню, не старался запоминать, т.к. не актуально (для меня). Но показывали заметный рост.
И, руководствуясь принципами глобализации, это нормально, что в одном месте покупают, а в другом продают. То-же самое происходит с трудовыми ресурсами - едут туда где больше платят. Только почему-то у кого-то это вызывает протест.
Глобализация это, вероятно, хорошо. Но она пока что не дошла до такого уровня, чтобы цены и зарплаты хотя бы примерно выровнялись. И свободного перемещения трудовых ресурсов в мире пока что тоже нет. Так что, если исходить из вашей логики, что всё "это нормально", то бедные страны могут остаться просто без еды. Или будут питаться одним хлебом-рисом, в лучшем случае.