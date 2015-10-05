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#<1 ... 476477478479 Додано: Чет 29 тра, 2025 19:06 Faceless написав: ЛАД написав: ..........

А я ничего не предлагаю.

Можно, как в Беларуси, продать всю картошку, а потом плакаться, что её нет в продаже и "принимать срочные меры". Білорусь думаю ті "мєри" чисто на реекспорт в рашку ввела Білорусь думаю ті "мєри" чисто на реекспорт в рашку ввела Ничего не слышал о реэкспорте из Украины ни яиц, ни яблок, ни картошки.

И не знаю, какие меры принимает Беларусь. Может, уже и импорт нужен. Ничего не слышал о реэкспорте из Украины ни яиц, ни яблок, ни картошки.И не знаю, какие меры принимает Беларусь. Может, уже и импорт нужен. ЛАД 2 Повідомлень: 34564 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 19:11 Banderlog написав: ........

еліта, і жити на подножном кормі не пристосовані, тим більш продавати його...

Приміром маршрутка з села в чернівці 50 грн в одну сторону, яйця по 6 за шт.

Мама возить продавати.)

Свій час як ресурс абсолютно не рахує. ........еліта, і жити на подножном кормі не пристосовані, тим більш продавати його...Приміром маршрутка з села в чернівці 50 грн в одну сторону, яйця по 6 за шт.Мама возить продавати.)Свій час як ресурс абсолютно не рахує.

з вищим економічним образованієм понятно. Маємо те, що маємо.

А по продажах є варіанти? з вищим економічним образованієм понятно. Маємо те, що маємо.А по продажах є варіанти? ЛАД 2 Повідомлень: 34564 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 19:15 Faceless написав: .......

Так, це за штуку, 1.5 тисячі, десь пару років до повномасштабної було здається майже вдвічі дешевше в гривні. І це скоріше за все місцеві, не імпорт.

П.С. Але там така яєшня буде, тиждень можна їсти .......Так, це за штуку, 1.5 тисячі, десь пару років до повномасштабної було здається майже вдвічі дешевше в гривні. І це скоріше за все місцеві, не імпорт.П.С. Але там така яєшня буде, тиждень можна їсти Это да.

Но вот есть в субботу яичницу, пожаренную в прошлое воскресенье... Это да.Но вот есть в субботу яичницу, пожаренную в прошлое воскресенье... ЛАД 2 Повідомлень: 34564 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 19:35 Faceless написав: ЛАД написав: Бетон написав: У меня на завтрак страусинные яйца.

Чего добился ты??



У меня на завтрак страусинные яйца.Чего добился ты??

Плохо видно.

Это цена за штуку? Плохо видно.Это цена за штуку? Так, це за штуку, 1.5 тисячі, десь пару років до повномасштабної було здається майже вдвічі дешевше в гривні. І це скоріше за все місцеві, не імпорт.

П.С. Але там така яєшня буде, тиждень можна їсти Так, це за штуку, 1.5 тисячі, десь пару років до повномасштабної було здається майже вдвічі дешевше в гривні. І це скоріше за все місцеві, не імпорт.П.С. Але там така яєшня буде, тиждень можна їсти

А кто страусов поддерживал? А кто страусов поддерживал? Бетон

Повідомлень: 5043 З нами з: 17.12.22 Подякував: 186 раз. Подякували: 371 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 19:37 Бетон написав: А кто страусов поддерживал? А кто страусов поддерживал? янукович в межигорье их на яйца разводил янукович в межигорье их на яйца разводил Wirująświatła

Повідомлень: 30116 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2500 раз. Подякували: 3489 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 19:42 ЛАД написав: Faceless написав: .......

То й переживайте за підвищення пенсій, наприклад, сплачуючи ЄСВ щомісяця в розмірі хоча б як середня пенсія, бо саме з ЄСВ їх і платять. А овочі і фрукти нікому нічого не винні, є ринок, продають яблука по 70 - значить, їх купляють .......То й переживайте за підвищення пенсій, наприклад, сплачуючи ЄСВ щомісяця в розмірі хоча б як середня пенсія, бо саме з ЄСВ їх і платять. А овочі і фрукти нікому нічого не винні, є ринок, продають яблука по 70 - значить, їх купляють

Это тоже к вопросу распределения богатств.

Можно найти потребителей в богатых странах, продавать значительную часть туда, здесь оставить немного, чтобы хватало покупателей по 70-80 грн.

Так же можно сделать и с яйцами, например. Сейчас, вроде, подписали соглашение на поставку яиц в Канаду. Можно ещё куда, и тогда летом цена не будет падать до 20 грн (или сколько там было), как в прошлом году да и все годы раньше. Можно будет держать цену 70 грн или даже поднять. И так круглый год. Это насколько же вырастут прибыли!

Но всё нормально, как считает rjkz. Украина на США тоже не нападёт. Это тоже к вопросу распределения богатств.Можно найти потребителей в богатых странах, продавать значительную часть туда, здесь оставить немного, чтобы хватало покупателей по 70-80 грн.Так же можно сделать и с яйцами, например. Сейчас, вроде, подписали соглашение на поставку яиц в Канаду. Можно ещё куда, и тогда летом цена не будет падать до 20 грн (или сколько там было), как в прошлом году да и все годы раньше. Можно будет держать цену 70 грн или даже поднять. И так круглый год. Это насколько же вырастут прибыли!Но всё нормально, как считает. Украина на США тоже не нападёт.



А почему Вы думаете, что это не было раньше?

Я как-то писал, что покупаю яблочный американский сок, на котором раньше было написано, что он сделан из украинских яблок.

СЕйчас Трамп ввел пошлины на товары много откуда, возможно, трейдеры увидели, что в Украине яблоки по выгодной цене и закупили на американский рынок.

В результате яблоки подорожали в Украине.

И да, это нормально.

НЕ нормально это то, что в Украине такие доходы, что цены на отдельные продукты питания очень чувствительны для "подавляющего большинства" граждан Украины.

В США яйца как продавались по 12-18 долларов за дюжину (12 штук), то ну шумел на заднем плане новостной фон, но никакого срача не было.

И это при том, что яйца являются неотъемлемой частью ежедневного рациона "подавляющего большинства" американцев. Просто в структуре расходов это составляет совсем небольшую часть.

И, руководствуясь принципами глобализации, это нормально, что в одном месте покупают, а в другом продают.

То-же самое происходит с трудовыми ресурсами - едут туда где больше платят.

Только почему-то у кого-то это вызывает протест. А почему Вы думаете, что это не было раньше?Я как-то писал, что покупаю яблочный американский сок, на котором раньше было написано, что он сделан из украинских яблок.СЕйчас Трамп ввел пошлины на товары много откуда, возможно, трейдеры увидели, что в Украине яблоки по выгодной цене и закупили на американский рынок.В результате яблоки подорожали в Украине.И да, это нормально.НЕ нормально это то, что в Украине такие доходы, что цены на отдельные продукты питания очень чувствительны для "подавляющего большинства" граждан Украины.В США яйца как продавались по 12-18 долларов за дюжину (12 штук), то ну шумел на заднем плане новостной фон, но никакого срача не было.И это при том, что яйца являются неотъемлемой частью ежедневного рациона "подавляющего большинства" американцев. Просто в структуре расходов это составляет совсем небольшую часть.И, руководствуясь принципами глобализации, это нормально, что в одном месте покупают, а в другом продают.То-же самое происходит с трудовыми ресурсами - едут туда где больше платят.Только почему-то у кого-то это вызывает протест. rjkz

Повідомлень: 17450 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8601 раз. Подякували: 5416 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 20:00 rjkz написав: ............

А почему Вы думаете, что это не было раньше?

Я как-то писал, что покупаю яблочный американский сок, на котором раньше было написано, что он сделан из украинских яблок.

СЕйчас Трамп ввел пошлины на товары много откуда, возможно, трейдеры увидели, что в Украине яблоки по выгодной цене и закупили на американский рынок.

В результате яблоки подорожали в Украине. ............А почему Вы думаете, что это не было раньше?Я как-то писал, что покупаю яблочный американский сок, на котором раньше было написано, что он сделан из украинских яблок.СЕйчас Трамп ввел пошлины на товары много откуда, возможно, трейдеры увидели, что в Украине яблоки по выгодной цене и закупили на американский рынок.В результате яблоки подорожали в Украине. Вопрос в масштабах.

Возможно, и было. Но в этом году яблоки подорожали из-за сильного неурожая. И прогнозировали ещё летом прошлого года. Причины обсуждать не буду, не специалист, но что-то тут не так.



И да, это нормально.

НЕ нормально это то, что в Украине такие доходы, что цены на отдельные продукты питания очень чувствительны для "подавляющего большинства" граждан Украины. И нет, это ненормально.

В Украине сегодня невозможны американские или даже европейские зарплаты.



В США яйца как продавались по 12-18 долларов за дюжину (12 штук), то ну шумел на заднем плане новостной фон, но никакого срача не было. Не буду спорить.

Но смотрел в американской прессе графики цен, цифры уже не помню, не старался запоминать, т.к. не актуально (для меня). Но показывали заметный рост.



И, руководствуясь принципами глобализации, это нормально, что в одном месте покупают, а в другом продают.

То-же самое происходит с трудовыми ресурсами - едут туда где больше платят.

Только почему-то у кого-то это вызывает протест. Глобализация это, вероятно, хорошо.

Но она пока что не дошла до такого уровня, чтобы цены и зарплаты хотя бы примерно выровнялись. И свободного перемещения трудовых ресурсов в мире пока что тоже нет.

Так что, если исходить из вашей логики, что всё "это нормально", то бедные страны могут остаться просто без еды. Или будут питаться одним хлебом-рисом, в лучшем случае. Вопрос в масштабах.Возможно, и было. Но в этом году яблоки подорожали из-за сильного неурожая. И прогнозировали ещё летом прошлого года. Причины обсуждать не буду, не специалист, но что-то тут не так.И нет, это ненормально.В Украине сегодня невозможны американские или даже европейские зарплаты.Не буду спорить.Но смотрел в американской прессе графики цен, цифры уже не помню, не старался запоминать, т.к. не актуально (для меня). Но показывали заметный рост.Глобализация это, вероятно, хорошо.Но она пока что не дошла до такого уровня, чтобы цены и зарплаты хотя бы примерно выровнялись. И свободного перемещения трудовых ресурсов в мире пока что тоже нет.Так что, если исходить из вашей логики, что всё "это нормально", то бедные страны могут остаться просто без еды. Или будут питаться одним хлебом-рисом, в лучшем случае. ЛАД 2 Повідомлень: 34564 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 476477478479 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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