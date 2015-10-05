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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 476477478479
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 19:06

  Faceless написав:
ЛАД написав:..........
А я ничего не предлагаю.
Можно, как в Беларуси, продать всю картошку, а потом плакаться, что её нет в продаже и "принимать срочные меры".
Білорусь думаю ті "мєри" чисто на реекспорт в рашку ввела
Ничего не слышал о реэкспорте из Украины ни яиц, ни яблок, ни картошки.
И не знаю, какие меры принимает Беларусь. Может, уже и импорт нужен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 19:11

  Banderlog написав:........
еліта, і жити на подножном кормі не пристосовані, тим більш продавати його...
Приміром маршрутка з села в чернівці 50 грн в одну сторону, яйця по 6 за шт.
Мама возить продавати.)
Свій час як ресурс абсолютно не рахує.

з вищим економічним образованієм понятно. Маємо те, що маємо.
А по продажах є варіанти?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 19:15

  Faceless написав:.......
Так, це за штуку, 1.5 тисячі, десь пару років до повномасштабної було здається майже вдвічі дешевше в гривні. І це скоріше за все місцеві, не імпорт.
П.С. Але там така яєшня буде, тиждень можна їсти
Это да.
Но вот есть в субботу яичницу, пожаренную в прошлое воскресенье... :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 19:35

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Бетон написав:У меня на завтрак страусинные яйца.
Чего добился ты??

Зображення

Плохо видно.
Это цена за штуку?
Так, це за штуку, 1.5 тисячі, десь пару років до повномасштабної було здається майже вдвічі дешевше в гривні. І це скоріше за все місцеві, не імпорт.
П.С. Але там така яєшня буде, тиждень можна їсти

А кто страусов поддерживал?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 19:37

  Бетон написав:А кто страусов поддерживал?
янукович в межигорье их на яйца разводил
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 19:42

  ЛАД написав:
  Faceless написав:.......
То й переживайте за підвищення пенсій, наприклад, сплачуючи ЄСВ щомісяця в розмірі хоча б як середня пенсія, бо саме з ЄСВ їх і платять. А овочі і фрукти нікому нічого не винні, є ринок, продають яблука по 70 - значить, їх купляють

Это тоже к вопросу распределения богатств.
Можно найти потребителей в богатых странах, продавать значительную часть туда, здесь оставить немного, чтобы хватало покупателей по 70-80 грн.
Так же можно сделать и с яйцами, например. Сейчас, вроде, подписали соглашение на поставку яиц в Канаду. Можно ещё куда, и тогда летом цена не будет падать до 20 грн (или сколько там было), как в прошлом году да и все годы раньше. Можно будет держать цену 70 грн или даже поднять. И так круглый год. Это насколько же вырастут прибыли!
Но всё нормально, как считает rjkz. Украина на США тоже не нападёт.


А почему Вы думаете, что это не было раньше?
Я как-то писал, что покупаю яблочный американский сок, на котором раньше было написано, что он сделан из украинских яблок.
СЕйчас Трамп ввел пошлины на товары много откуда, возможно, трейдеры увидели, что в Украине яблоки по выгодной цене и закупили на американский рынок.
В результате яблоки подорожали в Украине.
И да, это нормально.
НЕ нормально это то, что в Украине такие доходы, что цены на отдельные продукты питания очень чувствительны для "подавляющего большинства" граждан Украины.
В США яйца как продавались по 12-18 долларов за дюжину (12 штук), то ну шумел на заднем плане новостной фон, но никакого срача не было.
И это при том, что яйца являются неотъемлемой частью ежедневного рациона "подавляющего большинства" американцев. Просто в структуре расходов это составляет совсем небольшую часть.
И, руководствуясь принципами глобализации, это нормально, что в одном месте покупают, а в другом продают.
То-же самое происходит с трудовыми ресурсами - едут туда где больше платят.
Только почему-то у кого-то это вызывает протест.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 20:00

  rjkz написав:............
А почему Вы думаете, что это не было раньше?
Я как-то писал, что покупаю яблочный американский сок, на котором раньше было написано, что он сделан из украинских яблок.
СЕйчас Трамп ввел пошлины на товары много откуда, возможно, трейдеры увидели, что в Украине яблоки по выгодной цене и закупили на американский рынок.
В результате яблоки подорожали в Украине.
Вопрос в масштабах.
Возможно, и было. Но в этом году яблоки подорожали из-за сильного неурожая. И прогнозировали ещё летом прошлого года. Причины обсуждать не буду, не специалист, но что-то тут не так.

И да, это нормально.
НЕ нормально это то, что в Украине такие доходы, что цены на отдельные продукты питания очень чувствительны для "подавляющего большинства" граждан Украины.
И нет, это ненормально.
В Украине сегодня невозможны американские или даже европейские зарплаты.

В США яйца как продавались по 12-18 долларов за дюжину (12 штук), то ну шумел на заднем плане новостной фон, но никакого срача не было.
Не буду спорить.
Но смотрел в американской прессе графики цен, цифры уже не помню, не старался запоминать, т.к. не актуально (для меня). Но показывали заметный рост.

И, руководствуясь принципами глобализации, это нормально, что в одном месте покупают, а в другом продают.
То-же самое происходит с трудовыми ресурсами - едут туда где больше платят.
Только почему-то у кого-то это вызывает протест.
Глобализация это, вероятно, хорошо.
Но она пока что не дошла до такого уровня, чтобы цены и зарплаты хотя бы примерно выровнялись. И свободного перемещения трудовых ресурсов в мире пока что тоже нет.
Так что, если исходить из вашей логики, что всё "это нормально", то бедные страны могут остаться просто без еды. Или будут питаться одним хлебом-рисом, в лучшем случае.
ЛАД
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