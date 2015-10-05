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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Чет 29 тра, 2025 22:00
rjkz написав:
...........
Помнится, лет 10 назад, был срач в ФБ вокруг письма одного журналиста, который уехал в США и написал открытое письмо с обвинениями действующей на тот момент власти в коррупции и сотрудничестве с сепаратистами (это было время громких скандалов вокруг имен пороха и ахметова, когда добробаты перекрывали поставки древесины (которая шла на строительство блиндажей сепаров)в обмен на уголь, который потом шел в Украине по Амстердам крест, подрыв добробатами ЛЭП в Крым и тд). Тогда-же пошел мощный импульс на эмиграцию, чуть-ли не каждый второй интересовался эмиграцией и до какого-то момента прецесс шел достаточно интенсивно.
Да, так вот, мэр ныне прифронтового региона тогда ответил так (по памяти).
"Пусть валят. Все кому что-то не нравится, пусть валит куда хочет и не мешает нам".
И народ валил до какого-то момента, когда немного все поутихло.
Но в период с 2015 по 2018 уехало ОЧЕНЬ много людей.
И тут олигархи очнулись и начали выть, что какой-же это патриотизм, если на их предприятиях недостаток рабов...ой, пардон, ...рабочих и они вынуждены даже предлагать бОльшие зарплаты, а это сказывается на их продукции, которая становится не конкурентноспособной на мировом рынке.А теперь еще и выяснилось, что ахметов, разжигая войну на Донбассе в 2014-2018 привел к тому, что потерял бОльшую часть некогда украденных у Украины предприятий. Ну и количество М18-60 сократилось на несколько миллионов за предшествующие большой войне годы именно поэтому.
То есть, прибыль оставлять в офшорах можно, а продукция не конкурентоспособна.
Опять есть повод вспомнить книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные".
Ну, вот как-бы в той книге и ответ на вопрос, почему в Украине невозможны те доходы, которые возможны в странах с давними демократиями.
Оно-то так.
Можно много чего написать.
Но тем не менее уровень доходов в странах с давними демократиями тоже различается. И страны Европы (даже старой) в основном уступают США. Даже, если у нас всё было "как надо", мы имели бы доходы повыше, но всё равно далёкие от американских.
И откуда данные, что "количество М18-60 сократилось на несколько миллионов за предшествующие большой войне годы"? Мне кажется это преувеличение, лень искать, проверять.
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Додано: Чет 29 тра, 2025 22:03
Water написав:
Тоді для чого ти це все пишеш?
Хочу бачити реакцію "залу"!
І я її побачив!
Побачив, що люди, як ті покірні ягнята)) - майже все всіх влаштовує!
А якщо щось і не влаштовує, то просто - покірно мовчать!
Сюди легко входить і бізнес на бусифікації.
Наче, і не влаштовує більшість людей, але і ЗАГАЛОМ(та більшість ) - покірно мовчить!
Тож, все ок!
Ба більше - треба що півроку піднімати ціни на всі продукти на х2!
А що? Мовчить народ - значить він ЗАДОВОЛЕНИЙ!
Ми просто приречені жити щасливо!
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Додано: Чет 29 тра, 2025 22:15
Успіх написав: Water написав:
Тоді для чого ти це все пишеш?
Хочу бачити реакцію "залу"!
І я її побачив!
Побачив, що люди, як ті покірні ягнята)) - майже все всіх влаштовує!
А якщо щось і не влаштовує, то просто - покірно мовчать!
Сюди легко входить і бізнес на бусифікації.
Наче, і не влаштовує більшість людей, але і ЗАГАЛОМ(та більшість ) - покірно мовчить!
Тож, все ок!
Ба більше - треба що півроку піднімати ціни на всі продукти на х2!
А що? Мовчить народ - значит він ЗАДОВОЛЕНИЙ!
Ми просто приречені жити щасливо!
хто ж їх піднімає? Вони не регульовані, бо кожен може виростити картоплю , чи яблука.
Піднімають ціни на електрику, бензин, газ
Водопостачання, імпортні товари.
А торговці яблуками теж хотять купити шампанського з кулубнікою) і якусь гаєчку в тебе на базарі) може бути що вони обнагліли і жирують, тоді раджу не кричати тут і самому торгувати клубнікою по 200 )
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Додано: Чет 29 тра, 2025 22:24
Успіх написав:
Ба більше - треба що півроку піднімати ціни на всі продукти на х2!
А що? Мовчить народ - значить він ЗАДОВОЛЕНИЙ!
Ми просто приречені жити щасливо!
Начну с конца: с такими революционерами как Вы, вряд ли. Мы обречены на вечную смуту.
И это пишет не пролетарий с завода, а бизнесмен, почти буржуа!
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