|
|
|
Психологія та інші цікавинки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 29 тра, 2025 22:00
rjkz написав:
...........
Помнится, лет 10 назад, был срач в ФБ вокруг письма одного журналиста, который уехал в США и написал открытое письмо с обвинениями действующей на тот момент власти в коррупции и сотрудничестве с сепаратистами (это было время громких скандалов вокруг имен пороха и ахметова, когда добробаты перекрывали поставки древесины (которая шла на строительство блиндажей сепаров)в обмен на уголь, который потом шел в Украине по Амстердам крест, подрыв добробатами ЛЭП в Крым и тд). Тогда-же пошел мощный импульс на эмиграцию, чуть-ли не каждый второй интересовался эмиграцией и до какого-то момента прецесс шел достаточно интенсивно.
Да, так вот, мэр ныне прифронтового региона тогда ответил так (по памяти).
"Пусть валят. Все кому что-то не нравится, пусть валит куда хочет и не мешает нам".
И народ валил до какого-то момента, когда немного все поутихло.
Но в период с 2015 по 2018 уехало ОЧЕНЬ много людей.
И тут олигархи очнулись и начали выть, что какой-же это патриотизм, если на их предприятиях недостаток рабов...ой, пардон, ...рабочих и они вынуждены даже предлагать бОльшие зарплаты, а это сказывается на их продукции, которая становится не конкурентноспособной на мировом рынке.А теперь еще и выяснилось, что ахметов, разжигая войну на Донбассе в 2014-2018 привел к тому, что потерял бОльшую часть некогда украденных у Украины предприятий. Ну и количество М18-60 сократилось на несколько миллионов за предшествующие большой войне годы именно поэтому.
То есть, прибыль оставлять в офшорах можно, а продукция не конкурентоспособна.
Опять есть повод вспомнить книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные".
Ну, вот как-бы в той книге и ответ на вопрос, почему в Украине невозможны те доходы, которые возможны в странах с давними демократиями.
Оно-то так.
Можно много чего написать.
Но тем не менее уровень доходов в странах с давними демократиями тоже различается. И страны Европы (даже старой) в основном уступают США. Даже, если у нас всё было "как надо", мы имели бы доходы повыше, но всё равно далёкие от американских.
И откуда данные, что "количество М18-60 сократилось на несколько миллионов за предшествующие большой войне годы"? Мне кажется это преувеличение, лень искать, проверять.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34568
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5332 раз.
- Подякували: 4847 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 29 тра, 2025 22:03
Water написав:
Тоді для чого ти це все пишеш?
Хочу бачити реакцію "залу"!
І я її побачив!
Побачив, що люди, як ті покірні ягнята)) - майже все всіх влаштовує!
А якщо щось і не влаштовує, то просто - покірно мовчать!
Сюди легко входить і бізнес на бусифікації.
Наче, і не влаштовує більшість людей, але і ЗАГАЛОМ(та більшість ) - покірно мовчить!
Тож, все ок!
Ба більше - треба що півроку піднімати ціни на всі продукти на х2!
А що? Мовчить народ - значить він ЗАДОВОЛЕНИЙ!
Ми просто приречені жити щасливо!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8147
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 261 раз.
- Подякували: 997 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
3
Додано: Чет 29 тра, 2025 22:15
Успіх написав: Water написав:
Тоді для чого ти це все пишеш?
Хочу бачити реакцію "залу"!
І я її побачив!
Побачив, що люди, як ті покірні ягнята)) - майже все всіх влаштовує!
А якщо щось і не влаштовує, то просто - покірно мовчать!
Сюди легко входить і бізнес на бусифікації.
Наче, і не влаштовує більшість людей, але і ЗАГАЛОМ(та більшість ) - покірно мовчить!
Тож, все ок!
Ба більше - треба що півроку піднімати ціни на всі продукти на х2!
А що? Мовчить народ - значит він ЗАДОВОЛЕНИЙ!
Ми просто приречені жити щасливо!
хто ж їх піднімає? Вони не регульовані, бо кожен може виростити картоплю , чи яблука.
Піднімають ціни на електрику, бензин, газ
Водопостачання, імпортні товари.
А торговці яблуками теж хотять купити шампанського з кулубнікою) і якусь гаєчку в тебе на базарі) може бути що вони обнагліли і жирують, тоді раджу не кричати тут і самому торгувати клубнікою по 200 )
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2780
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 29 тра, 2025 22:24
Успіх написав:
Ба більше - треба що півроку піднімати ціни на всі продукти на х2!
А що? Мовчить народ - значить він ЗАДОВОЛЕНИЙ!
Ми просто приречені жити щасливо!
Начну с конца: с такими революционерами как Вы, вряд ли. Мы обречены на вечную смуту.
И это пишет не пролетарий с завода, а бизнесмен, почти буржуа!
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8288
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6435 раз.
- Подякували: 21532 раз.
-
-
Профіль
-
-
130
82
38
2
Додано: П'ят 30 тра, 2025 02:14
Да, вчера первый раз попробовал чат жпт - когда заговорил о рассказе Азимова, никак не мог вспомнить автора. Это, конечно, хороший помощник, даже не знаю, как бы без него вспомнил. Очень коротко изложил сюжет и практически моментально получил ответ. Он немного подробнее описал сюжет, выдал автора и ссылку, где почитать.
Но.
Его надо проверять. Сюжет-то он изложил правильно, но автора назвал Брэдбери и ссылку дал на его рассказ - совсем не то, что нужно. После указания на ошибку выдал со второй попытки уже правильный ответ. А если бы я не проверил?
И ещё одно. Боюсь, этот чат плохо скажется на образовании. Особенно онлайн.
Позвонил мне в субботу внук, надо было сделать контрольную по физике. Он учится и в немецкой, и в украинской (онлайн) школе. И там, и там в 8 классе, но программы сильно отличаются. Посещать уроки в укр. школе, он, естественно, не успевает, так что пишет только контрольные и ему по контрольным ставят оценки. Раньше я ему помогал, но при этом старался хоть что-то объяснить, а не просто продиктовать решение. Сейчас он сказал: "Дедушка, подожди, я сам попробую". Что-то там бормотал, потом: "Спасибо, дедушка". Я удивился, оказалось, что "сам" означало, что он сам воспользовался чатом жпт. Понятное дело, знаний в результате 0. Я попытался спросить, что ты будешь делать, если вдруг война закончится и ты следующий год будешь учиться в Украине. Ответ простой - спрошу чатжпт, он мне быстренько всё расскажет. Пытаться объяснить, что это "быстренько" не получится, я не стал.
Но даже при офлайн дети домашние задания могут делать с чатом, так что домашние задания теряют смысл. Студенты всякие курсовые и т.п. тоже "быстренько" сделают. Это само по себе не так страшно, но когда студент делает сам и ищет сам информацию, то по ходу натыкается на ещё многое. Вроде бы "лишние" знания, и не особо запоминаются, но хотя бы знаешь, что что-то такое есть и надо просто найти.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34568
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5332 раз.
- Подякували: 4847 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 30 тра, 2025 08:24
ЛАД
В професійних речах (де треба брати інформацію з довідників ) він робить помилки ще більше і частіше.
Сліпо довіряти не можна. Він допомагає якщо є знання і критичне мислення відсіювати сміття. Тобто знову таки має бути (дуже бажано) верхня освіта для нормальної роботи з ним.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15238
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 391 раз.
- Подякували: 2401 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|4320
|
|