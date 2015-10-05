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#<1 ... 477478479480 Додано: Чет 29 тра, 2025 22:00 rjkz написав: ...........

Помнится, лет 10 назад, был срач в ФБ вокруг письма одного журналиста, который уехал в США и написал открытое письмо с обвинениями действующей на тот момент власти в коррупции и сотрудничестве с сепаратистами (это было время громких скандалов вокруг имен пороха и ахметова, когда добробаты перекрывали поставки древесины (которая шла на строительство блиндажей сепаров)в обмен на уголь, который потом шел в Украине по Амстердам крест, подрыв добробатами ЛЭП в Крым и тд). Тогда-же пошел мощный импульс на эмиграцию, чуть-ли не каждый второй интересовался эмиграцией и до какого-то момента прецесс шел достаточно интенсивно.

Да, так вот, мэр ныне прифронтового региона тогда ответил так (по памяти).

"Пусть валят. Все кому что-то не нравится, пусть валит куда хочет и не мешает нам".

И народ валил до какого-то момента, когда немного все поутихло.

Но в период с 2015 по 2018 уехало ОЧЕНЬ много людей.

И тут олигархи очнулись и начали выть, что какой-же это патриотизм, если на их предприятиях недостаток рабов...ой, пардон, ...рабочих и они вынуждены даже предлагать бОльшие зарплаты, а это сказывается на их продукции, которая становится не конкурентноспособной на мировом рынке.А теперь еще и выяснилось, что ахметов, разжигая войну на Донбассе в 2014-2018 привел к тому, что потерял бОльшую часть некогда украденных у Украины предприятий. Ну и количество М18-60 сократилось на несколько миллионов за предшествующие большой войне годы именно поэтому.

То есть, прибыль оставлять в офшорах можно, а продукция не конкурентоспособна.

Опять есть повод вспомнить книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные".

Ну, вот как-бы в той книге и ответ на вопрос, почему в Украине невозможны те доходы, которые возможны в странах с давними демократиями. ...........Помнится, лет 10 назад, был срач в ФБ вокруг письма одного журналиста, который уехал в США и написал открытое письмо с обвинениями действующей на тот момент власти в коррупции и сотрудничестве с сепаратистами (это было время громких скандалов вокруг имен пороха и ахметова, когда добробаты перекрывали поставки древесины (которая шла на строительство блиндажей сепаров)в обмен на уголь, который потом шел в Украине по Амстердам крест, подрыв добробатами ЛЭП в Крым и тд). Тогда-же пошел мощный импульс на эмиграцию, чуть-ли не каждый второй интересовался эмиграцией и до какого-то момента прецесс шел достаточно интенсивно.Да, так вот, мэр ныне прифронтового региона тогда ответил так (по памяти)."Пусть валят. Все кому что-то не нравится, пусть валит куда хочет и не мешает нам".И народ валил до какого-то момента, когда немного все поутихло.Но в период с 2015 по 2018 уехало ОЧЕНЬ много людей.И тут олигархи очнулись и начали выть, что какой-же это патриотизм, если на их предприятиях недостаток рабов...ой, пардон, ...рабочих и они вынуждены даже предлагать бОльшие зарплаты, а это сказывается на их продукции, которая становится не конкурентноспособной на мировом рынке.А теперь еще и выяснилось, что ахметов, разжигая войну на Донбассе в 2014-2018 привел к тому, что потерял бОльшую часть некогда украденных у Украины предприятий. Ну и количество М18-60 сократилось на несколько миллионов за предшествующие большой войне годы именно поэтому.То есть, прибыль оставлять в офшорах можно, а продукция не конкурентоспособна.Опять есть повод вспомнить книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные".Ну, вот как-бы в той книге и ответ на вопрос, почему в Украине невозможны те доходы, которые возможны в странах с давними демократиями. Оно-то так.

Можно много чего написать.

Но тем не менее уровень доходов в странах с давними демократиями тоже различается. И страны Европы (даже старой) в основном уступают США. Даже, если у нас всё было "как надо", мы имели бы доходы повыше, но всё равно далёкие от американских.

И откуда данные, что "количество М18-60 сократилось на несколько миллионов за предшествующие большой войне годы"? Мне кажется это преувеличение, лень искать, проверять. Оно-то так.Можно много чего написать.Но тем не менее уровень доходов в странах с давними демократиями тоже различается. И страны Европы (даже старой) в основном уступают США. Даже, если у нас всё было "как надо", мы имели бы доходы повыше, но всё равно далёкие от американских.И откуда данные, что "количество М18-60 сократилось на несколько миллионов за предшествующие большой войне годы"? Мне кажется это преувеличение, лень искать, проверять. ЛАД 2 Повідомлень: 34568 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 22:03 Мовчання ягнят© Water написав: Тоді для чого ти це все пишеш? Тоді для чого ти це все пишеш? Хочу бачити реакцію "залу"!

І я її побачив!



Побачив, що люди, як ті покірні ягнята)) - майже все всіх влаштовує!

А якщо щось і не влаштовує, то просто - покірно мовчать!



Сюди легко входить і бізнес на бусифікації.

Наче, і не влаштовує більшість людей, але і ЗАГАЛОМ(та більшість ) - покірно мовчить!





Тож, все ок!

Ба більше - треба що півроку піднімати ціни на всі продукти на х2!

А що? Мовчить народ - значить він ЗАДОВОЛЕНИЙ!





Ми просто приречені жити щасливо! Хочу бачити реакцію "залу"!І я її побачив!Побачив, що люди, як ті покірні ягнята)) - майже все всіх влаштовує!А якщо щось і не влаштовує, то просто - покірно мовчать!Сюди легко входить і бізнес на бусифікації.Наче, і не влаштовує більшість людей, але і ЗАГАЛОМ(та більшість ) - покірно мовчить!Тож, все ок!Ба більше - треба що півроку піднімати ціни на всі продукти на х2!А що? Мовчить народ - значить він ЗАДОВОЛЕНИЙ!Ми просто приречені жити щасливо! Успіх

Повідомлень: 8147 З нами з: 18.03.21 Подякував: 261 раз. Подякували: 997 раз. Профіль 4 8 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 22:15 Успіх написав: Water написав: Тоді для чого ти це все пишеш? Тоді для чого ти це все пишеш? Хочу бачити реакцію "залу"!

І я її побачив!



Побачив, що люди, як ті покірні ягнята)) - майже все всіх влаштовує!

А якщо щось і не влаштовує, то просто - покірно мовчать!



Сюди легко входить і бізнес на бусифікації.

Наче, і не влаштовує більшість людей, але і ЗАГАЛОМ(та більшість ) - покірно мовчить!





Тож, все ок!

Ба більше - треба що півроку піднімати ціни на всі продукти на х2!

А що? Мовчить народ - значит він ЗАДОВОЛЕНИЙ!





Ми просто приречені жити щасливо! Хочу бачити реакцію "залу"!І я її побачив!Побачив, що люди, як ті покірні ягнята)) - майже все всіх влаштовує!А якщо щось і не влаштовує, то просто - покірно мовчать!Сюди легко входить і бізнес на бусифікації.Наче, і не влаштовує більшість людей, але і ЗАГАЛОМ(та більшість ) - покірно мовчить!Тож, все ок!Ба більше - треба що півроку піднімати ціни на всі продукти на х2!А що? Мовчить народ - значит він ЗАДОВОЛЕНИЙ!Ми просто приречені жити щасливо! хто ж їх піднімає? Вони не регульовані, бо кожен може виростити картоплю , чи яблука.

Піднімають ціни на електрику, бензин, газ

Водопостачання, імпортні товари.

А торговці яблуками теж хотять купити шампанського з кулубнікою) і якусь гаєчку в тебе на базарі) може бути що вони обнагліли і жирують, тоді раджу не кричати тут і самому торгувати клубнікою по 200 ) хто ж їх піднімає? Вони не регульовані, бо кожен може виростити картоплю , чи яблука.Піднімають ціни на електрику, бензин, газВодопостачання, імпортні товари.А торговці яблуками теж хотять купити шампанського з кулубнікою) і якусь гаєчку в тебе на базарі) може бути що вони обнагліли і жирують, тоді раджу не кричати тут і самому торгувати клубнікою по 200 ) Banderlog

Повідомлень: 2780 З нами з: 24.06.14 Подякував: 110 раз. Подякували: 82 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 22:24 Успіх написав: Ба більше - треба що півроку піднімати ціни на всі продукти на х2!

А що? Мовчить народ - значить він ЗАДОВОЛЕНИЙ!





Ми просто приречені жити щасливо! Ба більше - треба що півроку піднімати ціни на всі продукти на х2!А що? Мовчить народ - значить він ЗАДОВОЛЕНИЙ!Ми просто приречені жити щасливо!

Начну с конца: с такими революционерами как Вы, вряд ли. Мы обречены на вечную смуту.



И это пишет не пролетарий с завода, а бизнесмен, почти буржуа! Начну с конца: с такими революционерами как Вы, вряд ли. Мы обречены на вечную смуту.И это пишет не пролетарий с завода, а бизнесмен, почти буржуа! Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8288 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6435 раз. Подякували: 21532 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 тра, 2025 02:14 Да, вчера первый раз попробовал чат жпт - когда заговорил о рассказе Азимова, никак не мог вспомнить автора. Это, конечно, хороший помощник, даже не знаю, как бы без него вспомнил. Очень коротко изложил сюжет и практически моментально получил ответ. Он немного подробнее описал сюжет, выдал автора и ссылку, где почитать.

Но.

Его надо проверять. Сюжет-то он изложил правильно, но автора назвал Брэдбери и ссылку дал на его рассказ - совсем не то, что нужно. После указания на ошибку выдал со второй попытки уже правильный ответ. А если бы я не проверил?



И ещё одно. Боюсь, этот чат плохо скажется на образовании. Особенно онлайн.

Позвонил мне в субботу внук, надо было сделать контрольную по физике. Он учится и в немецкой, и в украинской (онлайн) школе. И там, и там в 8 классе, но программы сильно отличаются. Посещать уроки в укр. школе, он, естественно, не успевает, так что пишет только контрольные и ему по контрольным ставят оценки. Раньше я ему помогал, но при этом старался хоть что-то объяснить, а не просто продиктовать решение. Сейчас он сказал: "Дедушка, подожди, я сам попробую". Что-то там бормотал, потом: "Спасибо, дедушка". Я удивился, оказалось, что "сам" означало, что он сам воспользовался чатом жпт. Понятное дело, знаний в результате 0. Я попытался спросить, что ты будешь делать, если вдруг война закончится и ты следующий год будешь учиться в Украине. Ответ простой - спрошу чатжпт, он мне быстренько всё расскажет. Пытаться объяснить, что это "быстренько" не получится, я не стал.

Но даже при офлайн дети домашние задания могут делать с чатом, так что домашние задания теряют смысл. Студенты всякие курсовые и т.п. тоже "быстренько" сделают. Это само по себе не так страшно, но когда студент делает сам и ищет сам информацию, то по ходу натыкается на ещё многое. Вроде бы "лишние" знания, и не особо запоминаются, но хотя бы знаешь, что что-то такое есть и надо просто найти. ЛАД 2 Повідомлень: 34568 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 тра, 2025 08:24 ЛАД

В професійних речах (де треба брати інформацію з довідників ) він робить помилки ще більше і частіше.

Сліпо довіряти не можна. Він допомагає якщо є знання і критичне мислення відсіювати сміття. Тобто знову таки має бути (дуже бажано) верхня освіта для нормальної роботи з ним. Hotab Повідомлень: 15238 З нами з: 15.02.09 Подякував: 391 раз. Подякували: 2401 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 477478479480 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4320

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34