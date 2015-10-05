Додано: П'ят 30 тра, 2025 02:14

Да, вчера первый раз попробовал чат жпт - когда заговорил о рассказе Азимова, никак не мог вспомнить автора. Это, конечно, хороший помощник, даже не знаю, как бы без него вспомнил. Очень коротко изложил сюжет и практически моментально получил ответ. Он немного подробнее описал сюжет, выдал автора и ссылку, где почитать.

Но.

Его надо проверять. Сюжет-то он изложил правильно, но автора назвал Брэдбери и ссылку дал на его рассказ - совсем не то, что нужно. После указания на ошибку выдал со второй попытки уже правильный ответ. А если бы я не проверил?



И ещё одно. Боюсь, этот чат плохо скажется на образовании. Особенно онлайн.

Позвонил мне в субботу внук, надо было сделать контрольную по физике. Он учится и в немецкой, и в украинской (онлайн) школе. И там, и там в 8 классе, но программы сильно отличаются. Посещать уроки в укр. школе, он, естественно, не успевает, так что пишет только контрольные и ему по контрольным ставят оценки. Раньше я ему помогал, но при этом старался хоть что-то объяснить, а не просто продиктовать решение. Сейчас он сказал: "Дедушка, подожди, я сам попробую". Что-то там бормотал, потом: "Спасибо, дедушка". Я удивился, оказалось, что "сам" означало, что он сам воспользовался чатом жпт. Понятное дело, знаний в результате 0. Я попытался спросить, что ты будешь делать, если вдруг война закончится и ты следующий год будешь учиться в Украине. Ответ простой - спрошу чатжпт, он мне быстренько всё расскажет. Пытаться объяснить, что это "быстренько" не получится, я не стал.

Но даже при офлайн дети домашние задания могут делать с чатом, так что домашние задания теряют смысл. Студенты всякие курсовые и т.п. тоже "быстренько" сделают. Это само по себе не так страшно, но когда студент делает сам и ищет сам информацию, то по ходу натыкается на ещё многое. Вроде бы "лишние" знания, и не особо запоминаются, но хотя бы знаешь, что что-то такое есть и надо просто найти.