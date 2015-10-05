Додано: П'ят 30 тра, 2025 10:58

Сибарит написав: Срачи в интернете - феномен достаточно интересный. В какой-то мере,это может быть поиском отдушины, когда в реале люди чувствуют себя слишком скованными правилами приличия и опасностью получить по мордам. Многие не ищут тут общения, а выпускают пар. Срачи в интернете - феномен достаточно интересный. В какой-то мере,это может быть поиском отдушины, когда в реале люди чувствуют себя слишком скованными правилами приличия и опасностью получить по мордам. Многие не ищут тут общения, а выпускают пар.

Сибарит написав: Не слишком ли все получается черно-белым? Не слишком ли все получается черно-белым?

пар из одного места ниже спины. Срачи в интернете были не всегда, на заре 2000х в разных чатах срачей не помню, это было исключение. Не то шоб все были вежливыми, запросто могли послать и заигнорить, но шоб преследовали по всем веткам с целью облить грязью... такое чудо я впервые увидел именно на этом форуме.То что вы называете "поиском отдушины" по факту навязчивая девиация, с утра не налил на кого-то грязи - день пропал.без интереса к людям да именно чёрно-белым. С начальством и коллегами приходится общаться, то же и про одноклассников. Это чёрное. Белое - когда нежелательного взаимодействия можно избежать. "Цветным" общение становится когда есть взаимный интерес, а это базовая эмоция.РАС (отсутствие интереса к соц.взаимодействиям) у детей выявили давно, иногда оно сопровождалось общим отсутствием интереса к миру, но чаще интересы какие-то были, к тому что ездит, крутится, звенит, трещит, летает. Но даже если вас тоже интересует то что ездит, крутится и звенит, соц.взаимодействия с таким аутистом не будет. Наверное самое яркое доказательство, что общие интересы играют малую роль в социализации.