Сибарит написав:Эти не отшельничают, а весьма охотно идут на контакты в поисках тех, кому можно поездить по ушам. Социализация бьёт через край
странно, в моем понимании это закрытое общество где чужакам не рады. Мне один жаловался что влюбился в девушку из свидетелей но подкатить к ней оказалось не просто, точнее вообще невозможно, она только своих воспринимала. Так как стати ему и сказала. Ты не свидетель- чувак досвидос.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 30 тра, 2025 10:16, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит написав:Эти не отшельничают, а весьма охотно идут на контакты в поисках тех, кому можно поездить по ушам. Социализация бьёт через край
социализация это когда ездят по ушам темами которые вам интересны... наперсточник тоже охотно идёт на контакт... хоть кому то он отказал поиграть в напёрстки?
При такой постановке вопроса получается, что социализация исключает новые знакомства. При любом знакомстве круг интересов ещё предстоит выяснить. Свой круг общения создания именно знакомствами, некоторые из которых приводят к регулярному общению.
Wirująświatła написав:Есть же отшельники, староверы, свидетели Иегова.
А свидетели Иеговы тут при чем? Эти не отшельничают, а весьма охотно идут на контакты в поисках тех, кому можно поездить по ушам. Социализация бьёт через край 😁
тут як сказати... в них контакти з зовнішнім світом регламентовані і вони дають звіти. Для незамужньої жінки попасти туди це майже 100 процентна гарантія бєзбрачія, бо чоловіки туди вербуються неохоче. Взагалі, для протестантів характерно закольцовування контактів, в них свої майстри, свої дантисти, і свої "дискотеки".
Сибарит написав:При такой постановке вопроса получается, что социализация исключает новые знакомства. При любом знакомстве круг интересов ещё предстоит выяснить. Свой круг общения создания именно знакомствами, некоторые из которых приводят к регулярному общению.
зашел на форум где люди пишут музыку при помощи ИИ. Думал там делятся какими то наработками (мануалов про промптам как таковых в сети нет). Фиг там, там обливают друг друга грязью. Выложит кто то свою АІ работу - бочка грязи гарантирована. А казалось бы это ж общий интерес? Ну или военная ветка, у людей 100% общий интерес - когда и чем закончится война, запутинцев и открытых патриотов рф там нет, а откуда срачи?
Общий интерес для социализации - схема нерабочая. Рабочая - интерес к другому человеку. Ни на форуме по АІ музыке ни на военной ветке его нет. Я же не родился с интересом к психологии, к музыке, к самокатам. Были какие то интересные мне люди и эти интересы я перенял у них.
соответственно там где нет интереса к другим людям расцветают все формы асоциальности от срачей до братоубийства и половых преступлений.
Wirująświatła написав:Общий интерес для социализации - схема нерабочая. Рабочая - интерес к другому человеку. Ни на форуме по АІ музыке ни на военной ветке его нет. Я же не родился с интересом к психологии, к музыке, к самокатам. Были какие то интересные мне люди и эти интересы я перенял у них.
Не слишком ли все получается черно-белым? Да, общего интереса для установления общения недостаточно, должна быть симпатия, но и тема для разговора тоже нужна. Погоды и цен на яблоки надолго не хватит.
Срачи в интернете - феномен достаточно интересный. В какой-то мере,это может быть поиском отдушины, когда в реале люди чувствуют себя слишком скованными правилами приличия и опасностью получить по мордам. Многие не ищут тут общения, а выпускают пар.
Сибарит написав:Эти не отшельничают, а весьма охотно идут на контакты в поисках тех, кому можно поездить по ушам. Социализация бьёт через край
странно, в моем понимании это закрытое общество где чужакам не рады. Мне один жаловался что влюбился в девушку из свидетелей но подкатить к ней оказалось не просто, точнее вообще невозможно, она только своих воспринимала. Так как стати ему и сказала. Ты не свидетель- чувак досвидос.
Я ещё помню времена, когда от них на улицах проходу не было. Думаю, что методы вербовки сменили, но новых жертв все равно продолжают искать.
Сибарит написав:Срачи в интернете - феномен достаточно интересный. В какой-то мере,это может быть поиском отдушины, когда в реале люди чувствуют себя слишком скованными правилами приличия и опасностью получить по мордам. Многие не ищут тут общения, а выпускают пар.
пар из одного места ниже спины. Срачи в интернете были не всегда, на заре 2000х в разных чатах срачей не помню, это было исключение. Не то шоб все были вежливыми, запросто могли послать и заигнорить, но шоб преследовали по всем веткам с целью облить грязью... такое чудо я впервые увидел именно на этом форуме.
То что вы называете "поиском отдушины" по факту навязчивая девиация, с утра не налил на кого-то грязи - день пропал.
Сибарит написав:Не слишком ли все получается черно-белым?
без интереса к людям да именно чёрно-белым. С начальством и коллегами приходится общаться, то же и про одноклассников. Это чёрное. Белое - когда нежелательного взаимодействия можно избежать. "Цветным" общение становится когда есть взаимный интерес, а это базовая эмоция.
РАС (отсутствие интереса к соц.взаимодействиям) у детей выявили давно, иногда оно сопровождалось общим отсутствием интереса к миру, но чаще интересы какие-то были, к тому что ездит, крутится, звенит, трещит, летает. Но даже если вас тоже интересует то что ездит, крутится и звенит, соц.взаимодействия с таким аутистом не будет. Наверное самое яркое доказательство, что общие интересы играют малую роль в социализации.
Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи считает, что технологии искусственного интеллекта способны радикально изменить рынок труда уже в ближайшие годы. В интервью для Axios , приуроченном к первому мероприятию компании Code with Claude , он заявил, что уровень безработицы в развитых странах может достичь 10–20% в течение пяти лет — и значительная часть уволенных окажется среди офисных работников начального уровня.
По мнению Амодеи, политические элиты недооценивают масштаб надвигающихся изменений, предпочитая сглаживать возможные риски. Он призвал производителей ИИ быть откровенными в оценках, потому что общественность пока не осознаёт, насколько глубоко могут затронуть перемены рынок занятости. Особенно резко Амодеи высказался о текущей политике США: он считает, что отмена правил безопасности ИИ, действовавших при Байдене, в пользу безусловной поддержки инфраструктурных проектов в эпоху Трампа — это игнорирование реальных угроз.
Подобные опасения звучат и в отчётах международных экономических организаций. Так, согласно «Докладу о будущем рабочих мест 2025» от Всемирного экономического форума, почти половина опрошенных компаний готовится перестроить бизнес-модели под возможности ИИ, а 41% ожидают, что им придётся сокращать персонал, поскольку алгоритмы начнут выполнять часть задач быстрее и дешевле. Одновременно более трети работодателей прогнозируют, что до 40% текущих навыков сотрудников устареют уже к 2030 году.