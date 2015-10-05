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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 479480481482
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 11:58

кавер на старую дворовую песню

Старшие ребята во дворе
Первую зарплату получили,
Старшие ребята во дворе
Песням под гитару научили.

Старшие девчонки во дворе
Глупые вопросы задавали,
Старшие девчонки во дворе
В губы целовали, целовали..

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:20

  Сибарит написав:........
Срачи в интернете - феномен достаточно интересный. В какой-то мере,это может быть поиском отдушины, когда в реале люди чувствуют себя слишком скованными правилами приличия и опасностью получить по мордам. Многие не ищут тут общения, а выпускают пар.
Сколько же пара!
Если бы весь этот пар да в мирных целях. Или в военных, против врага.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:29

  Banderlog написав:.............
Взагалі, для протестантів характерно закольцовування контактів, в них свої майстри, свої дантисти, і свої "дискотеки".
Вы слишком обобщили.
Протестанты есть разные.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:05

Психологія менталітету))

  Wirująświatła написав:либо люди не свои (кто ж своих пакует?) либо страна чужая.
Отут можна зробити крок до перевороту думок!©
(але хто ж задумується над цим?)
  Сибарит написав:И тогда Вы решили, что безопаснее подстрекать других?
Вирішив більше не втручатись!
Нехай горить синім полум'ям)) - а я краще збоку поспостерігаю ;)
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  #<1 ... 479480481482
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