Старшие ребята во дворе
Первую зарплату получили,
Старшие ребята во дворе
Песням под гитару научили.
Старшие девчонки во дворе
Глупые вопросы задавали,
Старшие девчонки во дворе
В губы целовали, целовали..
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 11:58
кавер на старую дворовую песню
Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:20
Сколько же пара!
Если бы весь этот пар да в мирных целях. Или в военных, против врага.
Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:29
Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:05
Психологія менталітету))
Отут можна зробити крок до перевороту думок!©
(але хто ж задумується над цим?)
Вирішив більше не втручатись!
Нехай горить синім полум'ям)) - а я краще збоку поспостерігаю
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