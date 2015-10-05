Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:51

Кто мы

Мы создаем Android эмулятор, предоставляя лучший опыт работы APK.

Компания с ОО Nox Limited была основана группой гигов-единомышленников, проживающих в Гонконге. Они разрабатывали лучшие софт плееры, завоевав любовь игроков и пользователей мобильных приложений со всей планеты. По всему миру компания насчитывает 150 млн. пользователей в более, чем 150 стран, предоставляя услуги на 20 языках. Миссия Nox предложить конечному пользователю лучшие цифровые решения, объединяя Android, Windows и Mac. Наша идея заключается в том, чтобы создать открытую платформу, объединить цифровую и традиционную рекламу, помочь размещать приложения Android.



Наши продукты

NoxPlayer для Windows и Mac

Бесплатный Android эмулятор создан для того, чтобы пользователи могли получить лучшее впечатление от Android игр и приложений на ПК и Mac. С помощью простых горячих клавиш пользователи могут подключить мышь и клавиатуру к APK играм или приложениям для легкого пользованиям функциями нахождения месторасположения, регулятора громкости и др.





поставил на windows планшет (surface 13" ) эмулятор android noxканеш можно было установить полноценный android х86 с выбором загрузки, но там могли возникнуть нюансы по драйверам (в частности на сенсор и wifi). также необходима разбивка диска и одна ос перестаёт видеть часть информации на диске под другую ось. И не все arm программы совестимы с портированным на х86 androidомпо итогу БЕСПЛАТНЫЙ эмулятор ставится минут 5-7, всё работает "из коробки", ничего настраивать не нужно, приложухи "летают". Доступны все программы из гугл плей и сторонних репозиториев. Размер окна - на выбор пользователя от маленького до весь экран. Вся гугл реклама блокируется через DNS 94.140.14.14что это даёт?1. многие android-приложения не доступны для windows, другие весят по несколько гигабайт и стоят недешево.2. почти все windows-приложения не оптимизированы под сенсорный экран3. windows-приложения нещадно жрут ресурсы железа, сколько им озу и тактовой частоты не наливай всё равно будет мало, приложения в эмуляторе летают почти не нагружая проц.4. выбор ПО для android на порядок больше.читал что существуют эмуляторы linux и IOS.насколько стабильны другие эмуляторы я не тестировал но nox точно стабилен, за несколько дней тестов ни одного вылета, работает всё от тача до портов usb и карты microsd. То есть можно подключать клаву/мышь/ проводной интернет (если нет wifiйки).