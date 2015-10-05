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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 480481482483>
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 11:58

кавер на старую дворовую песню

Старшие ребята во дворе
Первую зарплату получили,
Старшие ребята во дворе
Песням под гитару научили.

Старшие девчонки во дворе
Глупые вопросы задавали,
Старшие девчонки во дворе
В губы целовали, целовали..

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:20

  Сибарит написав:........
Срачи в интернете - феномен достаточно интересный. В какой-то мере,это может быть поиском отдушины, когда в реале люди чувствуют себя слишком скованными правилами приличия и опасностью получить по мордам. Многие не ищут тут общения, а выпускают пар.
Сколько же пара!
Если бы весь этот пар да в мирных целях. Или в военных, против врага.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:29

  Banderlog написав:.............
Взагалі, для протестантів характерно закольцовування контактів, в них свої майстри, свої дантисти, і свої "дискотеки".
Вы слишком обобщили.
Протестанты есть разные.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:05

Психологія менталітету))

  Wirująświatła написав:либо люди не свои (кто ж своих пакует?) либо страна чужая.
Отут можна зробити крок до перевороту думок!©
(але хто ж задумується над цим?)
  Сибарит написав:И тогда Вы решили, что безопаснее подстрекать других?
Вирішив більше не втручатись!
Нехай горить синім полум'ям)) - а я краще збоку поспостерігаю ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:26

Re: Психологія цікавинок))

  Wirująświatła написав:Мне один жаловался что влюбился в девушку из свидетелей но подкатить к ней оказалось не просто, точнее вообще невозможно, она только своих воспринимала. Так как стати ему и сказала. Ты не свидетель- чувак досвидос.
Тюююююю...
Що, він не міг на деякий час вступити в їхню організацію/стати одним із них? А потім - вийти😁
Я ж, як тільки тут прийшов, думав - о, тут можна поспілкуватись про різні фінансові інструменти, стратегії... - про різні види бізнесу... про різні нюанси в бізнесах...
І що?
Почалось обсирання моїх бізнес-ідей, різні фрази, типу - "тут тобі не школа фінансів, тут тебе ніхто не буде вчити, підказувати щось..." і т.д., і т.п.

А що - невже не можна про фінанси і бізнес-ідеї спілкуватись в такому ключі, як наприклад, рибаки?
Типу, я такої фірми беру котушки... а гачки - беру такої фірми і такі от види... А от добре замішувати таку приманку на коропа... а на карася - я ще додаю таке-то...
І т.д., і т.п. в такому ключі.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:40

Рыбак рыбака ненавидит издалека

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Ти був на тих рибачих форумах?


Чим тобі погане спілкування. Ти сам так хотів, коли однією рукою миючи снаряди, іншою дьоргав кожного за сиві яйка «а ти коли мене підміняти?»
Ну так їж.

Wirująświatła
Срачи в интернете были не всегда, на заре 2000х в разных чатах срачей не помню, это было исключение.


То ти не знаєш правильних форумів (хоча тоді ще групові чати) 🤣
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:51

поставил на windows планшет (surface 13" ) эмулятор android nox https://ru.bignox.com/
канеш можно было установить полноценный android х86 с выбором загрузки, но там могли возникнуть нюансы по драйверам (в частности на сенсор и wifi). также необходима разбивка диска и одна ос перестаёт видеть часть информации на диске под другую ось. И не все arm программы совестимы с портированным на х86 androidом

по итогу БЕСПЛАТНЫЙ эмулятор ставится минут 5-7, всё работает "из коробки", ничего настраивать не нужно, приложухи "летают". Доступны все программы из гугл плей и сторонних репозиториев. Размер окна - на выбор пользователя от маленького до весь экран. Вся гугл реклама блокируется через DNS 94.140.14.14

что это даёт?

1. многие android-приложения не доступны для windows, другие весят по несколько гигабайт и стоят недешево.

2. почти все windows-приложения не оптимизированы под сенсорный экран

3. windows-приложения нещадно жрут ресурсы железа, сколько им озу и тактовой частоты не наливай всё равно будет мало, приложения в эмуляторе летают почти не нагружая проц.

4. выбор ПО для android на порядок больше.

читал что существуют эмуляторы linux и IOS.

насколько стабильны другие эмуляторы я не тестировал но nox точно стабилен, за несколько дней тестов ни одного вылета, работает всё от тача до портов usb и карты microsd. То есть можно подключать клаву/мышь/ проводной интернет (если нет wifiйки).



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Кто мы
Мы создаем Android эмулятор, предоставляя лучший опыт работы APK.
Компания с ОО Nox Limited была основана группой гигов-единомышленников, проживающих в Гонконге. Они разрабатывали лучшие софт плееры, завоевав любовь игроков и пользователей мобильных приложений со всей планеты. По всему миру компания насчитывает 150 млн. пользователей в более, чем 150 стран, предоставляя услуги на 20 языках. Миссия Nox предложить конечному пользователю лучшие цифровые решения, объединяя Android, Windows и Mac. Наша идея заключается в том, чтобы создать открытую платформу, объединить цифровую и традиционную рекламу, помочь размещать приложения Android.

Наши продукты
NoxPlayer для Windows и Mac
Бесплатный Android эмулятор создан для того, чтобы пользователи могли получить лучшее впечатление от Android игр и приложений на ПК и Mac. С помощью простых горячих клавиш пользователи могут подключить мышь и клавиатуру к APK играм или приложениям для легкого пользованиям функциями нахождения месторасположения, регулятора громкости и др.

Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 30 тра, 2025 14:20, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 14:06

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Мне один жаловался что влюбился в девушку из свидетелей но подкатить к ней оказалось не просто, точнее вообще невозможно, она только своих воспринимала. Так как стати ему и сказала. Ты не свидетель- чувак досвидос.
Тюююююю...
Що, він не міг на деякий час вступити в їхню організацію/стати одним із них? А потім - вийти😁
хитрий ти)
Так воно не работає, це не в бібліотеку записатись.
Там податок- 10 відсотків від доходу) обовязкові відвідування служб і чаювань.
А потом десь через рік екзамен на знання основ віри і шлюб офіційний. Як там далі не знаю . Свічку не тримав..
Помоєму вложенія часу і капіталу зависокі заради того щоб присунуть.
Окрім того гарантій не дають)
От тобі і тю. :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 14:14

Banderlog

хитрий ти)
Так воно не работає, це не в бібліотеку


Невже не можна спочатку її нажабити, а далі оформити догляд за кицею і спетляти?
Навіть з дронщиків так можна ухилитись.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 14:25

  Wirująświatła написав:..........
Китайский стартап DeepSeek представил обновлённую версию ИИ-модели R1, получившую название R1-0528. Новая модель продемонстрировала впечатляющие результаты в тестах на логическое мышление, программирование, математику и общее знание мира — настолько высокие, что вплотную приблизилась к флагманскому ИИ от OpenAI, модели o3. Однако на фоне этих успехов проявилась и другая сторона — усиление внутренней цензуры, особенно в отношении тем, считающихся спорными в контексте китайской государственной политики.
..................
Журналисты TechCrunch, самостоятельно протестировавшие модель, также подтвердили наличие подобных ограничений. Даже при нейтральных формулировках вопросов ИИ предпочитает уклоняться от прямой критики властей, особенно если речь идёт о событиях, таких как протесты на площади Тяньаньмэнь или репрессии в Синьцзяне.
Ничего удивительного.
При "правильном" программировании ИИ будет совершенным инструментом для промывки мозгов, "корректировки" истории и прочих радостей.
Небольшое изменение программного кода и студентов на площади Тяньаньмэнь вообще не было.
ЛАД
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