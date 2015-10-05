Вы не там видите "переворот думок".
В любом государстве при каких-то массовых мероприятиях, а, тем более, протестах, власти готовятся к тому, что могут быть нарушения порядка, и, соответственно, усиливают полицию и подгоняют "воронки".
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 14:30
Вы не там видите "переворот думок".
В любом государстве при каких-то массовых мероприятиях, а, тем более, протестах, власти готовятся к тому, что могут быть нарушения порядка, и, соответственно, усиливают полицию и подгоняют "воронки".
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