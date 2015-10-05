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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 480481482483
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 14:30

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:либо люди не свои (кто ж своих пакует?) либо страна чужая.
Отут можна зробити крок до перевороту думок!©
(але хто ж задумується над цим?)
........

Вы не там видите "переворот думок".
В любом государстве при каких-то массовых мероприятиях, а, тем более, протестах, власти готовятся к тому, что могут быть нарушения порядка, и, соответственно, усиливают полицию и подгоняют "воронки".
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