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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 480481482483
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 14:30

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:либо люди не свои (кто ж своих пакует?) либо страна чужая.
Отут можна зробити крок до перевороту думок!©
(але хто ж задумується над цим?)
........

Вы не там видите "переворот думок".
В любом государстве при каких-то массовых мероприятиях, а, тем более, протестах, власти готовятся к тому, что могут быть нарушения порядка, и, соответственно, усиливают полицию и подгоняют "воронки".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 14:59

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 15:12

Что такое кибербуллинг?


Кибербуллинг — это травля с использованием цифровых технологий, которая может происходить в соцсетях, мессенджерах, игровых платформах и мобильных телефонах. Это повторяющееся поведение, направленное на то, чтобы напугать, разозлить или пристыдить цель. Примеры кибербуллинга включают:

распространение ложной информации о жертве или публикация компрометирующих фото и видео цели в соцсетях;
отправка жертве оскорбительных или угрожающих сообщений, изображений или видео;
отправка оскорбительных сообщений жертве от чужого имени или через поддельные учетные записи.
В отличие от запугивания и травли в реальной жизни, киберзапугивание оставляет цифровой след в Интернете — запись, которая является доказательством, помогающим остановить насилие.

1. Запугивают ли меня в Интернете? Как отличить шутку от травли?
Все друзья шутят друг с другом, но иногда трудно понять – кто-то просто развлекается или пытается навредить вам, особенно в Интернете.

Если шутка вас обидела или вы думаете, что другие смеются над вами, а не вместе с вами, значит, шутка зашла слишком далеко. Если это продолжается даже после того, как вы попросили человека прекратить, то это может быть издевательством.

Если вам плохо и это не прекращается, то стоит обратиться за помощью. Прекращение кибербуллинга означает, что каждый заслуживает уважения — в сети и в реальной жизни.

2. К чему может привести кибербуллинг?
Когда издевательства происходят в Интернете, может показаться, что на вас нападают повсюду, даже в вашем собственном доме. Кажется, что выхода нет. Это может длиться долго и влиять на человека по-разному:

Психически – тревога, смущение, чувство страха или гнева;
Эмоционально – чувство стыда или потеря интереса к вещам, которые вы любите;
Физически — усталость, бессонница, боли в животе и головные боли.
Ощущение того, что над вами смеются или вас преследуют, может помешать вам высказаться или попытаться решить проблему. В крайних случаях кибербуллинг может даже привести к суициду.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 15:26

  Успіх написав:
  Water написав:Тоді для чого ти це все пишеш?
Хочу бачити реакцію "залу"! ;)
І я її побачив!
Побачив, що люди, як ті покірні ягнята)) - майже все всіх влаштовує!
А якщо щось і не влаштовує, то просто - покірно мовчать!

Поясни свої слова, покірно мовчать на рахунок цін яблук?
З тебе адреса десь у Нікополі, Марганці, КР, з мене 5 кіл яблук, які людина хоче, але не має можливості купить.
Water
 
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  #<1 ... 480481482483
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