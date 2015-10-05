Что такое кибербуллинг?





Кибербуллинг — это травля с использованием цифровых технологий, которая может происходить в соцсетях, мессенджерах, игровых платформах и мобильных телефонах. Это повторяющееся поведение, направленное на то, чтобы напугать, разозлить или пристыдить цель. Примеры кибербуллинга включают:



распространение ложной информации о жертве или публикация компрометирующих фото и видео цели в соцсетях;

отправка жертве оскорбительных или угрожающих сообщений, изображений или видео;

отправка оскорбительных сообщений жертве от чужого имени или через поддельные учетные записи.

В отличие от запугивания и травли в реальной жизни, киберзапугивание оставляет цифровой след в Интернете — запись, которая является доказательством, помогающим остановить насилие.



1. Запугивают ли меня в Интернете? Как отличить шутку от травли?

Все друзья шутят друг с другом, но иногда трудно понять – кто-то просто развлекается или пытается навредить вам, особенно в Интернете.



Если шутка вас обидела или вы думаете, что другие смеются над вами, а не вместе с вами, значит, шутка зашла слишком далеко. Если это продолжается даже после того, как вы попросили человека прекратить, то это может быть издевательством.



Если вам плохо и это не прекращается, то стоит обратиться за помощью. Прекращение кибербуллинга означает, что каждый заслуживает уважения — в сети и в реальной жизни.



2. К чему может привести кибербуллинг?

Когда издевательства происходят в Интернете, может показаться, что на вас нападают повсюду, даже в вашем собственном доме. Кажется, что выхода нет. Это может длиться долго и влиять на человека по-разному:



Психически – тревога, смущение, чувство страха или гнева;

Эмоционально – чувство стыда или потеря интереса к вещам, которые вы любите;

Физически — усталость, бессонница, боли в животе и головные боли.

Ощущение того, что над вами смеются или вас преследуют, может помешать вам высказаться или попытаться решить проблему. В крайних случаях кибербуллинг может даже привести к суициду.



