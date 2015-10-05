Вы не там видите "переворот думок". В любом государстве при каких-то массовых мероприятиях, а, тем более, протестах, власти готовятся к тому, что могут быть нарушения порядка, и, соответственно, усиливают полицию и подгоняют "воронки".
Кибербуллинг — это травля с использованием цифровых технологий, которая может происходить в соцсетях, мессенджерах, игровых платформах и мобильных телефонах. Это повторяющееся поведение, направленное на то, чтобы напугать, разозлить или пристыдить цель. Примеры кибербуллинга включают:
распространение ложной информации о жертве или публикация компрометирующих фото и видео цели в соцсетях; отправка жертве оскорбительных или угрожающих сообщений, изображений или видео; отправка оскорбительных сообщений жертве от чужого имени или через поддельные учетные записи. В отличие от запугивания и травли в реальной жизни, киберзапугивание оставляет цифровой след в Интернете — запись, которая является доказательством, помогающим остановить насилие.
1. Запугивают ли меня в Интернете? Как отличить шутку от травли? Все друзья шутят друг с другом, но иногда трудно понять – кто-то просто развлекается или пытается навредить вам, особенно в Интернете.
Если шутка вас обидела или вы думаете, что другие смеются над вами, а не вместе с вами, значит, шутка зашла слишком далеко. Если это продолжается даже после того, как вы попросили человека прекратить, то это может быть издевательством.
Если вам плохо и это не прекращается, то стоит обратиться за помощью. Прекращение кибербуллинга означает, что каждый заслуживает уважения — в сети и в реальной жизни.
2. К чему может привести кибербуллинг? Когда издевательства происходят в Интернете, может показаться, что на вас нападают повсюду, даже в вашем собственном доме. Кажется, что выхода нет. Это может длиться долго и влиять на человека по-разному:
Психически – тревога, смущение, чувство страха или гнева; Эмоционально – чувство стыда или потеря интереса к вещам, которые вы любите; Физически — усталость, бессонница, боли в животе и головные боли. Ощущение того, что над вами смеются или вас преследуют, может помешать вам высказаться или попытаться решить проблему. В крайних случаях кибербуллинг может даже привести к суициду.
Очень давно читал рассказ Азимова, о котором писал здесь. Решил перечитать, вспомнить. Кое-что кажется утрированным, возможно, слегка наивным. Но интересно. Кстати, возможно, интересно было бы и Виталию. Там упоминаются историки и психологи. Правда, не с точки зрения девиаций, если не считать девиацией способность к творчеству. Там есть интересный момент, когда "приют для слабоумных" оказывается "институтом высшего образования". И рассуждения о том, что человеку важно «прибавить к своему имени слова «дипломированный специалист по тому-то или тому-то». На всякий случай даю ссылку на этот рассказ, вдруг кто-то не читал и кому-то будет интересно - https://vb.topbook.me/books/1223168935/online/page/1/. К сожалению, там есть несколько огрехов. То ли ошибки при оцифровке, то ли машинный перевод (хотя для машинного перевода слишком хорошо).
Water написав:Бачу шо у тебе дружина на іждівєнії. Теж на яблука не вистачає? Переїжай у Нікополь, або Марганець.
Яблука(сік) , виноград(вино, сік) черешні(компоти),персики(сік),шовковиця,сливи(сушка),груші, коли врожайний рік вистачає поїсти не купуючи , але не в цім році ,мабуть знаєш чому?)
моя сім'я ість з мною висаджених і під моїм доглядом дерев, але щоб все це вродило потрібні гроші і сили на догляд і переробку( разом з дружиною)..., навіть для 11 фруктових дерев і 3-х виноградних лози
Wirująświatła написав:Мне один жаловался что влюбился в девушку из свидетелей но подкатить к ней оказалось не просто, точнее вообще невозможно, она только своих воспринимала. Так как стати ему и сказала. Ты не свидетель- чувак досвидос.
Тюююююю... Що, він не міг на деякий час вступити в їхню організацію/стати одним із них? А потім - вийти😁 Я ж, як тільки тут прийшов, думав - о, тут можна поспілкуватись про різні фінансові інструменти, стратегії... - про різні види бізнесу... про різні нюанси в бізнесах... І що? Почалось обсирання моїх бізнес-ідей, різні фрази, типу - "тут тобі не школа фінансів, тут тебе ніхто не буде вчити, підказувати щось..." і т.д., і т.п.
А що - невже не можна про фінанси і бізнес-ідеї спілкуватись в такому ключі, як наприклад, рибаки? Типу, я такої фірми беру котушки... а гачки - беру такої фірми і такі от види... А от добре замішувати таку приманку на коропа... а на карася - я ще додаю таке-то... І т.д., і т.п. в такому ключі.
Ну да, так и вижу, сидит Максим со своим немецким дипломом МВА, на который пошли время, силы и деньги и вываливает все Долярчику, который считает, что ВО никому не надо. И нафига оно ему?