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Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 480481482483
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 14:30

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:либо люди не свои (кто ж своих пакует?) либо страна чужая.
Отут можна зробити крок до перевороту думок!©
(але хто ж задумується над цим?)
........

Вы не там видите "переворот думок".
В любом государстве при каких-то массовых мероприятиях, а, тем более, протестах, власти готовятся к тому, что могут быть нарушения порядка, и, соответственно, усиливают полицию и подгоняют "воронки".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 14:59

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 15:12

Что такое кибербуллинг?


Кибербуллинг — это травля с использованием цифровых технологий, которая может происходить в соцсетях, мессенджерах, игровых платформах и мобильных телефонах. Это повторяющееся поведение, направленное на то, чтобы напугать, разозлить или пристыдить цель. Примеры кибербуллинга включают:

распространение ложной информации о жертве или публикация компрометирующих фото и видео цели в соцсетях;
отправка жертве оскорбительных или угрожающих сообщений, изображений или видео;
отправка оскорбительных сообщений жертве от чужого имени или через поддельные учетные записи.
В отличие от запугивания и травли в реальной жизни, киберзапугивание оставляет цифровой след в Интернете — запись, которая является доказательством, помогающим остановить насилие.

1. Запугивают ли меня в Интернете? Как отличить шутку от травли?
Все друзья шутят друг с другом, но иногда трудно понять – кто-то просто развлекается или пытается навредить вам, особенно в Интернете.

Если шутка вас обидела или вы думаете, что другие смеются над вами, а не вместе с вами, значит, шутка зашла слишком далеко. Если это продолжается даже после того, как вы попросили человека прекратить, то это может быть издевательством.

Если вам плохо и это не прекращается, то стоит обратиться за помощью. Прекращение кибербуллинга означает, что каждый заслуживает уважения — в сети и в реальной жизни.

2. К чему может привести кибербуллинг?
Когда издевательства происходят в Интернете, может показаться, что на вас нападают повсюду, даже в вашем собственном доме. Кажется, что выхода нет. Это может длиться долго и влиять на человека по-разному:

Психически – тревога, смущение, чувство страха или гнева;
Эмоционально – чувство стыда или потеря интереса к вещам, которые вы любите;
Физически — усталость, бессонница, боли в животе и головные боли.
Ощущение того, что над вами смеются или вас преследуют, может помешать вам высказаться или попытаться решить проблему. В крайних случаях кибербуллинг может даже привести к суициду.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 15:26

  Успіх написав:
  Water написав:Тоді для чого ти це все пишеш?
Хочу бачити реакцію "залу"! ;)
І я її побачив!
Побачив, що люди, як ті покірні ягнята)) - майже все всіх влаштовує!
А якщо щось і не влаштовує, то просто - покірно мовчать!

Поясни свої слова, покірно мовчать на рахунок цін яблук?
З тебе адреса десь у Нікополі, Марганці, КР, з мене 5 кіл яблук, які людина хоче, але не має можливості купить.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 16:30

Очень давно читал рассказ Азимова, о котором писал здесь.
Решил перечитать, вспомнить.
Кое-что кажется утрированным, возможно, слегка наивным. Но интересно.
Кстати, возможно, интересно было бы и Виталию. Там упоминаются историки и психологи. Правда, не с точки зрения девиаций, если не считать девиацией способность к творчеству. :)
Там есть интересный момент, когда "приют для слабоумных" оказывается "институтом высшего образования".
И рассуждения о том, что человеку важно «прибавить к своему имени слова «дипломированный специалист по тому-то или тому-то».
На всякий случай даю ссылку на этот рассказ, вдруг кто-то не читал и кому-то будет интересно - https://vb.topbook.me/books/1223168935/online/page/1/.
К сожалению, там есть несколько огрехов. То ли ошибки при оцифровке, то ли машинный перевод (хотя для машинного перевода слишком хорошо).
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 16:38

  Water написав:
  Успіх написав:
  Water написав:Тоді для чого ти це все пишеш?
Хочу бачити реакцію "залу"! ;)
І я її побачив!
Побачив, що люди, як ті покірні ягнята)) - майже все всіх влаштовує!
А якщо щось і не влаштовує, то просто - покірно мовчать!

Поясни свої слова, покірно мовчать на рахунок цін яблук?
З тебе адреса десь у Нікополі, Марганці, КР, з мене 5 кіл яблук, які людина хоче, але не має можливості купить.

Просто ти не бачиш їх а їх дуже багато ,особливо 50+ , з роботи вигнали ,старий,пенсія ще непаложена та й на пенсію - виживання, якщо не держслужбовець, мент... та інші не з тим ВОСом.
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 16:51

  Vadim_ написав:
  Water написав:
  Успіх написав:Хочу бачити реакцію "залу"! ;)
І я її побачив!
Побачив, що люди, як ті покірні ягнята)) - майже все всіх влаштовує!
А якщо щось і не влаштовує, то просто - покірно мовчать!

Поясни свої слова, покірно мовчать на рахунок цін яблук?
З тебе адреса десь у Нікополі, Марганці, КР, з мене 5 кіл яблук, які людина хоче, але не має можливості купить.

Просто ти не бачиш їх а їх дуже багато ,особливо 50+ , з роботи вигнали ,старий,пенсія ще непаложена та й на пенсію - виживання, якщо не держслужбовець, мент... та інші не з тим ВОСом.

Бачу шо у тебе дружина на іждівєнії. Теж на яблука не вистачає?
Переїжай у Нікополь, або Марганець.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:20

  Water написав:Бачу шо у тебе дружина на іждівєнії. Теж на яблука не вистачає?
Переїжай у Нікополь, або Марганець.

Яблука(сік) ,
виноград(вино, сік) черешні(компоти),персики(сік),шовковиця,сливи(сушка),груші, коли врожайний рік вистачає поїсти не купуючи , але не в цім році ,мабуть знаєш чому?)

моя сім'я ість з мною висаджених і під моїм доглядом дерев, але щоб все це вродило потрібні гроші і сили на догляд і переробку( разом з дружиною)..., навіть для 11 фруктових дерев і 3-х виноградних лози
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:30

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Мне один жаловался что влюбился в девушку из свидетелей но подкатить к ней оказалось не просто, точнее вообще невозможно, она только своих воспринимала. Так как стати ему и сказала. Ты не свидетель- чувак досвидос.
Тюююююю...
Що, він не міг на деякий час вступити в їхню організацію/стати одним із них? А потім - вийти😁
Я ж, як тільки тут прийшов, думав - о, тут можна поспілкуватись про різні фінансові інструменти, стратегії... - про різні види бізнесу... про різні нюанси в бізнесах...
І що?
Почалось обсирання моїх бізнес-ідей, різні фрази, типу - "тут тобі не школа фінансів, тут тебе ніхто не буде вчити, підказувати щось..." і т.д., і т.п.

А що - невже не можна про фінанси і бізнес-ідеї спілкуватись в такому ключі, як наприклад, рибаки?
Типу, я такої фірми беру котушки... а гачки - беру такої фірми і такі от види... А от добре замішувати таку приманку на коропа... а на карася - я ще додаю таке-то...
І т.д., і т.п. в такому ключі.


Ну да, так и вижу, сидит Максим со своим немецким дипломом МВА, на который пошли время, силы и деньги и вываливает все Долярчику, который считает, что ВО никому не надо.
И нафига оно ему?
rjkz
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  #<1 ... 480481482483
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