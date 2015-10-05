Вы не там видите "переворот думок". В любом государстве при каких-то массовых мероприятиях, а, тем более, протестах, власти готовятся к тому, что могут быть нарушения порядка, и, соответственно, усиливают полицию и подгоняют "воронки".
Кибербуллинг — это травля с использованием цифровых технологий, которая может происходить в соцсетях, мессенджерах, игровых платформах и мобильных телефонах. Это повторяющееся поведение, направленное на то, чтобы напугать, разозлить или пристыдить цель. Примеры кибербуллинга включают:
распространение ложной информации о жертве или публикация компрометирующих фото и видео цели в соцсетях; отправка жертве оскорбительных или угрожающих сообщений, изображений или видео; отправка оскорбительных сообщений жертве от чужого имени или через поддельные учетные записи. В отличие от запугивания и травли в реальной жизни, киберзапугивание оставляет цифровой след в Интернете — запись, которая является доказательством, помогающим остановить насилие.
1. Запугивают ли меня в Интернете? Как отличить шутку от травли? Все друзья шутят друг с другом, но иногда трудно понять – кто-то просто развлекается или пытается навредить вам, особенно в Интернете.
Если шутка вас обидела или вы думаете, что другие смеются над вами, а не вместе с вами, значит, шутка зашла слишком далеко. Если это продолжается даже после того, как вы попросили человека прекратить, то это может быть издевательством.
Если вам плохо и это не прекращается, то стоит обратиться за помощью. Прекращение кибербуллинга означает, что каждый заслуживает уважения — в сети и в реальной жизни.
2. К чему может привести кибербуллинг? Когда издевательства происходят в Интернете, может показаться, что на вас нападают повсюду, даже в вашем собственном доме. Кажется, что выхода нет. Это может длиться долго и влиять на человека по-разному:
Психически – тревога, смущение, чувство страха или гнева; Эмоционально – чувство стыда или потеря интереса к вещам, которые вы любите; Физически — усталость, бессонница, боли в животе и головные боли. Ощущение того, что над вами смеются или вас преследуют, может помешать вам высказаться или попытаться решить проблему. В крайних случаях кибербуллинг может даже привести к суициду.
Очень давно читал рассказ Азимова, о котором писал здесь. Решил перечитать, вспомнить. Кое-что кажется утрированным, возможно, слегка наивным. Но интересно. Кстати, возможно, интересно было бы и Виталию. Там упоминаются историки и психологи. Правда, не с точки зрения девиаций, если не считать девиацией способность к творчеству. Там есть интересный момент, когда "приют для слабоумных" оказывается "институтом высшего образования". И рассуждения о том, что человеку важно «прибавить к своему имени слова «дипломированный специалист по тому-то или тому-то». На всякий случай даю ссылку на этот рассказ, вдруг кто-то не читал и кому-то будет интересно - https://vb.topbook.me/books/1223168935/online/page/1/. К сожалению, там есть несколько огрехов. То ли ошибки при оцифровке, то ли машинный перевод (хотя для машинного перевода слишком хорошо).
Water написав:Бачу шо у тебе дружина на іждівєнії. Теж на яблука не вистачає? Переїжай у Нікополь, або Марганець.
Яблука(сік) , виноград(вино, сік) черешні(компоти),персики(сік),шовковиця,сливи(сушка),груші, коли врожайний рік вистачає поїсти не купуючи , але не в цім році ,мабуть знаєш чому?)
моя сім'я ість з мною висаджених і під моїм доглядом дерев,(самотужки+дружина) але щоб все це вродило потрібні гроші і сили на догляд і переробку( разом з дружиною)..., навіть для 11 фруктових дерев і 3-х виноградних лози
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 30 тра, 2025 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:Мне один жаловался что влюбился в девушку из свидетелей но подкатить к ней оказалось не просто, точнее вообще невозможно, она только своих воспринимала. Так как стати ему и сказала. Ты не свидетель- чувак досвидос.
Тюююююю... Що, він не міг на деякий час вступити в їхню організацію/стати одним із них? А потім - вийти😁 Я ж, як тільки тут прийшов, думав - о, тут можна поспілкуватись про різні фінансові інструменти, стратегії... - про різні види бізнесу... про різні нюанси в бізнесах... І що? Почалось обсирання моїх бізнес-ідей, різні фрази, типу - "тут тобі не школа фінансів, тут тебе ніхто не буде вчити, підказувати щось..." і т.д., і т.п.
А що - невже не можна про фінанси і бізнес-ідеї спілкуватись в такому ключі, як наприклад, рибаки? Типу, я такої фірми беру котушки... а гачки - беру такої фірми і такі от види... А от добре замішувати таку приманку на коропа... а на карася - я ще додаю таке-то... І т.д., і т.п. в такому ключі.
Ну да, так и вижу, сидит Максим со своим немецким дипломом МВА, на который пошли время, силы и деньги и вываливает все Долярчику, который считает, что ВО никому не надо. И нафига оно ему?
Китайский стартап DeepSeek представил обновлённую версию ИИ-модели R1, получившую название R1-0528. Новая модель продемонстрировала впечатляющие результаты в тестах на логическое мышление, программирование, математику и общее знание мира — настолько высокие, что вплотную приблизилась к флагманскому ИИ от OpenAI, модели o3. Однако на фоне этих успехов проявилась и другая сторона — усиление внутренней цензуры, особенно в отношении тем, считающихся спорными в контексте китайской государственной политики. .................. Журналисты TechCrunch, самостоятельно протестировавшие модель, также подтвердили наличие подобных ограничений. Даже при нейтральных формулировках вопросов ИИ предпочитает уклоняться от прямой критики властей, особенно если речь идёт о событиях, таких как протесты на площади Тяньаньмэнь или репрессии в Синьцзяне.
Ничего удивительного. При "правильном" программировании ИИ будет совершенным инструментом для промывки мозгов, "корректировки" истории и прочих радостей. Небольшое изменение программного кода и студентов на площади Тяньаньмэнь вообще не было.
Не треба нічого кодувати. Це робиться через вхідні дані: згодовуєте моделі альтернативну історію у великих обʼємах і вуаля. Це вже зараз робиться для просування пропаганди через купу клонів сайтів-помийок, які попадають у вибірку для навчання моделей На китайських сервісах ШІ все точно так як ви описали про Тянаньмень і про компартію