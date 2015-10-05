|
|
|
Психологія та інші цікавинки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: П'ят 30 тра, 2025 18:35
rjkz написав: Успіх написав: Wirująświatła написав:
Мне один жаловался что влюбился в девушку из свидетелей но подкатить к ней оказалось не просто, точнее вообще невозможно, она только своих воспринимала. Так как стати ему и сказала. Ты не свидетель- чувак досвидос.
Тюююююю...
Що, він не міг на деякий час вступити в їхню організацію/стати одним із них? А потім - вийти😁
Я ж, як тільки тут прийшов, думав - о, тут можна поспілкуватись про різні фінансові інструменти, стратегії... - про різні види бізнесу... про різні нюанси в бізнесах...
І що?
Почалось обсирання моїх бізнес-ідей, різні фрази, типу - "тут тобі не школа фінансів, тут тебе ніхто не буде вчити, підказувати щось..." і т.д., і т.п.
А що - невже не можна про фінанси і бізнес-ідеї спілкуватись в такому ключі, як наприклад, рибаки?
Типу, я такої фірми беру котушки... а гачки - беру такої фірми і такі от види... А от добре замішувати таку приманку на коропа... а на карася - я ще додаю таке-то...
І т.д., і т.п. в такому ключі.
Ну да, так и вижу, сидит Максим со своим немецким дипломом МВА, на который пошли время, силы и деньги и вываливает все Долярчику, который считает, что ВО никому не надо.
И нафига оно ему?
У многих людей нечем заплатить за коммуналку и потом на что то поесть купить.... это очень жестоко в Европе но не у нас..., кравчучька твоё всё
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3818
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 615 раз.
- Подякували: 503 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 тра, 2025 18:38
rjkz написав: Успіх написав: Wirująświatła написав:
Мне один жаловался что влюбился в девушку из свидетелей но подкатить к ней оказалось не просто, точнее вообще невозможно, она только своих воспринимала. Так как стати ему и сказала. Ты не свидетель- чувак досвидос.
Тюююююю...
Що, він не міг на деякий час вступити в їхню організацію/стати одним із них? А потім - вийти😁
Я ж, як тільки тут прийшов, думав - о, тут можна поспілкуватись про різні фінансові інструменти, стратегії... - про різні види бізнесу... про різні нюанси в бізнесах...
І що?
Почалось обсирання моїх бізнес-ідей, різні фрази, типу - "тут тобі не школа фінансів, тут тебе ніхто не буде вчити, підказувати щось..." і т.д., і т.п.
А що - невже не можна про фінанси і бізнес-ідеї спілкуватись в такому ключі, як наприклад, рибаки?
Типу, я такої фірми беру котушки... а гачки - беру такої фірми і такі от види... А от добре замішувати таку приманку на коропа... а на карася - я ще додаю таке-то...
І т.д., і т.п. в такому ключі.
Ну да, так и вижу, сидит Максим со своим немецким дипломом МВА, на который пошли время, силы и деньги и вываливает все Долярчику, который считает, что ВО никому не надо.
И нафига оно ему?
Так может написать только ПИДАР , зачем ты здесь?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3818
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 615 раз.
- Подякували: 503 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 тра, 2025 18:41
Vadim_ написав:
.........
Так может написать только ПИДАР , зачем ты здесь?
"Чем кумушек считать трудиться..."
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34579
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5332 раз.
- Подякували: 4847 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|4322
|
|