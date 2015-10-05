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Психологія та інші цікавинки
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 18:41
Vadim_ написав:
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Так может написать только ПИДАР , зачем ты здесь?
"Чем кумушек считать трудиться..."
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ЛАД
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 20:21
как вам кавер? жаль качество гауно... в 90х все дискотеки с ума сходили
вот оригинал
50 млн просмотров
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 20:44
ЛАД написав: Vadim_ написав:
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Так может написать только ПИДАР , зачем ты здесь?
"Чем кумушек считать трудиться..."
Бачу по дивом збереженій цитаті, Вадік сьогодні знов на коні..
де ж на той виноград з яблунями візьмецця здоровʼя, канеш..
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Hotab
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 22:49
Faceless написав: ЛАД написав: Wirująświatła написав:
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Китайский стартап DeepSeek представил обновлённую версию ИИ-модели R1, получившую название R1-0528. Новая модель продемонстрировала впечатляющие результаты в тестах на логическое мышление, программирование, математику и общее знание мира — настолько высокие, что вплотную приблизилась к флагманскому ИИ от OpenAI, модели o3. Однако на фоне этих успехов проявилась и другая сторона — усиление внутренней цензуры, особенно в отношении тем, считающихся спорными в контексте китайской государственной политики.
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Журналисты TechCrunch, самостоятельно протестировавшие модель, также подтвердили наличие подобных ограничений. Даже при нейтральных формулировках вопросов ИИ предпочитает уклоняться от прямой критики властей, особенно если речь идёт о событиях, таких как протесты на площади Тяньаньмэнь или репрессии в Синьцзяне.
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Ничего удивительного.
При "правильном" программировании ИИ будет совершенным инструментом для промывки мозгов, "корректировки" истории и прочих радостей.
Небольшое изменение программного кода и студентов на площади Тяньаньмэнь вообще не было.
Не треба нічого кодувати. Це робиться через вхідні дані: згодовуєте моделі альтернативну історію у великих обʼємах і вуаля. Це вже зараз робиться для просування пропаганди через купу клонів сайтів-помийок, які попадають у вибірку для навчання моделей
На китайських сервісах ШІ все точно так як ви описали про Тянаньмень і про компартію
Спасибо, не знал.
Оно, конечно, плохо, но рад, что всё ещё правильно понимаю "политику партии". А то, читая форум, у меня порой создавалось впечатление, что я со своим представлениями о мире безнадёжно отстал от жизни и устарел.
P.s. По поводу рассказа Азимова желающих высказаться нет?
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ЛАД
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 22:52
Hotab написав: ЛАД написав: Vadim_ написав:
.........
Так может написать только ПИДАР , зачем ты здесь?
"Чем кумушек считать трудиться..."
Бачу по дивом збереженій цитаті, Вадік сьогодні знов на коні..
де ж на той виноград з яблунями візьмецця здоровʼя, канеш..
Вадик с коня, по-моему, и не слазит.
И спит на нём.
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ЛАД
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 23:42
ЛАД
Не факт
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барабашов
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