Додано: П'ят 30 тра, 2025 23:57

Космосом в нашей школе бредила половина ребят, другая половина притворялась, что им все равно (шансов, мол, никаких!), да была еще горстка уродов, которые бы не покинули Землю ни под каким видом.

........Все знают истории про парней, бедных-но-честных, которые в финале всего добиваются, потому что они умнее всех в графстве, а может, и в стране. Но это не про меня.

Среди выпускников я входил в первую четверть по успеваемости, но за это не дают стипендию в МТИ

Ещё о воспитании детей.Мы в детстве не думали о будущих зарплатах, хотя и прекрасно понимали цену денег и то, что в жизни ничего не даётся бесплатно. В Союзе не воспитывалось стремление к работе ради денег.Мальчишки бредили космосом, кто-то интересовался ядерной физикой. Это было модно, "престижно". Но ладно Союз. Были свои особенности воспитания.Но вот роман Ханлайна "Имею скафандр — готов путешествовать". Можно почитать здесь -. Понятно, что это художественное произведение да ещё и фантастика, но, тем не менее, думаю, отражает реальность.Это США. То же самое стремление в космос.Что изменилось?Почему сегодня главная цель - деньги? Или я ошибаюсь? Я сейчас практически не знаком близко с подростками. Внуки пока не доросли.Там, кстати, интересно о воспитании в семье мальчишки - главного героя и о школьном образовании. Если по моей ссылке, то это буквально первые 3 страницы.Интересно, что написал бы об этом Виталий.И о престижности профессий.Не спорю, что уважения заслуживает (или не заслуживает) человек независимо от профессии, но престижность профессии, по-моему, всё же есть и сегодня. Правда, сегодня "престижность" чаще связывается с возможным доходом.