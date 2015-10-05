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#<1 ... 481482483484 Додано: П'ят 30 тра, 2025 18:41 Vadim_ написав: .........

Так может написать только ПИДАР , зачем ты здесь? .........Так может написать только ПИДАР , зачем ты здесь?

"Чем кумушек считать трудиться..." "Чем кумушек считать трудиться..." ЛАД 2 Повідомлень: 34582 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 тра, 2025 20:21 как вам кавер? жаль качество гауно... в 90х все дискотеки с ума сходили



вот оригинал

50 млн просмотров

Wirująświatła

Повідомлень: 30127 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2500 раз. Подякували: 3490 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 тра, 2025 20:44 ЛАД написав: Vadim_ написав: .........

Так может написать только ПИДАР , зачем ты здесь? .........Так может написать только ПИДАР , зачем ты здесь?

"Чем кумушек считать трудиться..." "Чем кумушек считать трудиться..."

Бачу по дивом збереженій цитаті, Вадік сьогодні знов на коні..

де ж на той виноград з яблунями візьмецця здоровʼя, канеш.. Бачу по дивом збереженій цитаті, Вадік сьогодні знов на коні..де ж на той виноград з яблунями візьмецця здоровʼя, канеш.. Hotab Повідомлень: 15247 З нами з: 15.02.09 Подякував: 391 раз. Подякували: 2401 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 тра, 2025 22:49 Faceless написав: ЛАД написав: Wirująświatła написав: ..........

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Китайский стартап DeepSeek представил обновлённую версию ИИ-модели R1, получившую название R1-0528. Новая модель продемонстрировала впечатляющие результаты в тестах на логическое мышление, программирование, математику и общее знание мира — настолько высокие, что вплотную приблизилась к флагманскому ИИ от OpenAI, модели o3. Однако на фоне этих успехов проявилась и другая сторона — усиление внутренней цензуры, особенно в отношении тем, считающихся спорными в контексте китайской государственной политики.

..................

Журналисты TechCrunch, самостоятельно протестировавшие модель, также подтвердили наличие подобных ограничений. Даже при нейтральных формулировках вопросов ИИ предпочитает уклоняться от прямой критики властей, особенно если речь идёт о событиях, таких как протесты на площади Тяньаньмэнь или репрессии в Синьцзяне.

---------------------------- ..........------------------------Китайский стартап DeepSeek представил обновлённую версию ИИ-модели R1, получившую название R1-0528. Новая модель продемонстрировала впечатляющие результаты в тестах на логическое мышление, программирование, математику и общее знание мира — настолько высокие, что вплотную приблизилась к флагманскому ИИ от OpenAI, модели o3. Однако на фоне этих успехов проявилась и другая сторона — усиление внутренней цензуры, особенно в отношении тем, считающихся спорными в контексте китайской государственной политики...................Журналисты TechCrunch, самостоятельно протестировавшие модель, также подтвердили наличие подобных ограничений. Даже при нейтральных формулировках вопросов ИИ предпочитает уклоняться от прямой критики властей, особенно если речь идёт о событиях, таких как протесты на площади Тяньаньмэнь или репрессии в Синьцзяне.---------------------------- Ничего удивительного.

При "правильном" программировании ИИ будет совершенным инструментом для промывки мозгов, "корректировки" истории и прочих радостей.

Небольшое изменение программного кода и студентов на площади Тяньаньмэнь вообще не было. Ничего удивительного.При "правильном" программировании ИИ будет совершенным инструментом для промывки мозгов, "корректировки" истории и прочих радостей.Небольшое изменение программного кода и студентов на площади Тяньаньмэнь вообще не было. Не треба нічого кодувати. Це робиться через вхідні дані: згодовуєте моделі альтернативну історію у великих обʼємах і вуаля. Це вже зараз робиться для просування пропаганди через купу клонів сайтів-помийок, які попадають у вибірку для навчання моделей

На китайських сервісах ШІ все точно так як ви описали про Тянаньмень і про компартію Не треба нічого кодувати. Це робиться через вхідні дані: згодовуєте моделі альтернативну історію у великих обʼємах і вуаля. Це вже зараз робиться для просування пропаганди через купу клонів сайтів-помийок, які попадають у вибірку для навчання моделейНа китайських сервісах ШІ все точно так як ви описали про Тянаньмень і про компартію Спасибо, не знал.

Оно, конечно, плохо, но рад, что всё ещё правильно понимаю "политику партии". А то, читая форум, у меня порой создавалось впечатление, что я со своим представлениями о мире безнадёжно отстал от жизни и устарел.



P.s. По поводу рассказа Азимова желающих высказаться нет? Спасибо, не знал.Оно, конечно, плохо, но рад, что всё ещё правильно понимаю "политику партии". А то, читая форум, у меня порой создавалось впечатление, что я со своим представлениями о мире безнадёжно отстал от жизни и устарел.P.s. По поводу рассказа Азимова желающих высказаться нет? ЛАД 2 Повідомлень: 34582 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 тра, 2025 22:52 Hotab написав: ЛАД написав: Vadim_ написав: .........

Так может написать только ПИДАР , зачем ты здесь? .........Так может написать только ПИДАР , зачем ты здесь?

"Чем кумушек считать трудиться..." "Чем кумушек считать трудиться..."

Бачу по дивом збереженій цитаті, Вадік сьогодні знов на коні..

де ж на той виноград з яблунями візьмецця здоровʼя, канеш.. Бачу по дивом збереженій цитаті, Вадік сьогодні знов на коні..де ж на той виноград з яблунями візьмецця здоровʼя, канеш..

Вадик с коня, по-моему, и не слазит.

И спит на нём. Вадик с коня, по-моему, и не слазит.И спит на нём. ЛАД 2 Повідомлень: 34582 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 тра, 2025 23:42 ЛАД

Не факт барабашов

Повідомлень: 5111 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 357 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 тра, 2025 23:57

Мы в детстве не думали о будущих зарплатах, хотя и прекрасно понимали цену денег и то, что в жизни ничего не даётся бесплатно. В Союзе не воспитывалось стремление к работе ради денег.

Мальчишки бредили космосом, кто-то интересовался ядерной физикой. Это было модно, "престижно". Но ладно Союз. Были свои особенности воспитания.

Но вот роман Ханлайна "Имею скафандр — готов путешествовать". Можно почитать здесь - https://readli.net/chitat-online/?b=195436&pg=1 . Понятно, что это художественное произведение да ещё и фантастика, но, тем не менее, думаю, отражает реальность. Космосом в нашей школе бредила половина ребят, другая половина притворялась, что им все равно (шансов, мол, никаких!), да была еще горстка уродов, которые бы не покинули Землю ни под каким видом.

........Все знают истории про парней, бедных-но-честных, которые в финале всего добиваются, потому что они умнее всех в графстве, а может, и в стране. Но это не про меня.

Среди выпускников я входил в первую четверть по успеваемости, но за это не дают стипендию в МТИ

Это США. То же самое стремление в космос.

Что изменилось?

Почему сегодня главная цель - деньги? Или я ошибаюсь? Я сейчас практически не знаком близко с подростками. Внуки пока не доросли.

Там, кстати, интересно о воспитании в семье мальчишки - главного героя и о школьном образовании. Если по моей ссылке, то это буквально первые 3 страницы.

Интересно, что написал бы об этом Виталий.



И о престижности профессий.

Не спорю, что уважения заслуживает (или не заслуживает) человек независимо от профессии, но престижность профессии, по-моему, всё же есть и сегодня. Правда, сегодня "престижность" чаще связывается с возможным доходом. Ещё о воспитании детей.Мы в детстве не думали о будущих зарплатах, хотя и прекрасно понимали цену денег и то, что в жизни ничего не даётся бесплатно. В Союзе не воспитывалось стремление к работе ради денег.Мальчишки бредили космосом, кто-то интересовался ядерной физикой. Это было модно, "престижно". Но ладно Союз. Были свои особенности воспитания.Но вот роман Ханлайна "Имею скафандр — готов путешествовать". Можно почитать здесь -. Понятно, что это художественное произведение да ещё и фантастика, но, тем не менее, думаю, отражает реальность.Это США. То же самое стремление в космос.Что изменилось?Почему сегодня главная цель - деньги? Или я ошибаюсь? Я сейчас практически не знаком близко с подростками. Внуки пока не доросли.Там, кстати, интересно о воспитании в семье мальчишки - главного героя и о школьном образовании. Если по моей ссылке, то это буквально первые 3 страницы.Интересно, что написал бы об этом Виталий.И о престижности профессий.Не спорю, что уважения заслуживает (или не заслуживает) человек независимо от профессии, но престижность профессии, по-моему, всё же есть и сегодня. Правда, сегодня "престижность" чаще связывается с возможным доходом. ЛАД 2 Повідомлень: 34582 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 01:53 Сибарит написав: Да, общего интереса для установления общения недостаточно, должна быть симпатия, но и тема для разговора тоже нужна. Погоды и цен на яблоки надолго не хватит. Да, общего интереса для установления общения недостаточно, должна быть симпатия, но и тема для разговора тоже нужна. Погоды и цен на яблоки надолго не хватит. У меня окно одной из коммерции (1й этаж) выходит на детскую площадку, Подслушивать не хорошо, но для науки (и если анонимно) можно. иногда ставлю регистратор и потом прослушиваю о чём непринужденно говорят дети 8-12 лет (старше 12 там не бывает). О чём угодно. Нет строгих рамок. Где были, что где-то слышали/видели, какие то ситуации, комичные или неприятные, чаще всего о комп.играх, видео из интернета и мультиках.



То есть то что вы считаете "темой для разговора " может быть что угодно. Главное в общении - обмен симпатиями/эмоциями. Если девушка нравится вы и про бабочек от неё послушаете.



Для меня образец непринужденности в общении фильм "Я шагаю по москве" 1964г. Помногу раз переслушивал его диалоги ( 80% фильма). Недостижимый уровень...



Неужели в 60х реально так общались? Скорее всего просто гениальный сценарий, заглянувший в 23й век. Сюжета у фильма как такового нет, набор спонтанных событий и диалогов. Показано "идеальное общество" в центре которого - интерес к людям. Какой-то сибиряк из провинции прилетает на 1 день в москву и сразу же заводит кучу приятных знакомств. Всем он резко интересен (ну кроме отца Елены).



В кадре все счастливые, молодой михалков поёт в ночном метрополитене... незнакомые люди вступают в диалоги так как будто знают друг друга всю жизнь. Тотальное доверие друг к другу и упомянутый выше интерес. Кстати очень сильный, волнующий интерес к другому человеку это... любовь. Как апофеоз социализации. Её главный смысл и цель (привет удобным детям).



Мы люто деградировали, если нам для общения стали нужны темы. У меня окно одной из коммерции (1й этаж) выходит на детскую площадку, Подслушивать не хорошо, но для науки (и если анонимно) можно. иногда ставлю регистратор и потом прослушиваю о чём непринужденно говорят дети 8-12 лет (старше 12 там не бывает). О чём угодно. Нет строгих рамок. Где были, что где-то слышали/видели, какие то ситуации, комичные или неприятные, чаще всего о комп.играх, видео из интернета и мультиках.То есть то что вы считаете "темой для разговора " может быть что угодно. Главное в общении - обмен симпатиями/эмоциями. Если девушка нравится вы и про бабочек от неё послушаете.Для меня образец непринужденности в общении фильм "Я шагаю по москве" 1964г. Помногу раз переслушивал его диалоги ( 80% фильма). Недостижимый уровень...Неужели в 60х реально так общались? Скорее всего просто гениальный сценарий, заглянувший в 23й век. Сюжета у фильма как такового нет, набор спонтанных событий и диалогов. Показано "идеальное общество" в центре которого - интерес к людям. Какой-то сибиряк из провинции прилетает на 1 день в москву и сразу же заводит кучу приятных знакомств. Всем он резко интересен (ну кроме отца Елены).В кадре все счастливые, молодой михалков поёт в ночном метрополитене... незнакомые люди вступают в диалоги так как будто знают друг друга всю жизнь. Тотальное доверие друг к другу и упомянутый выше интерес. Кстати очень сильный, волнующий интерес к другому человеку это... любовь. Как апофеоз социализации. Её главный смысл и цель (привет удобным детям).Мы люто деградировали, если нам для общения стали нужны темы. Wirująświatła

Повідомлень: 30127 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2500 раз. Подякували: 3490 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 481482483484 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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