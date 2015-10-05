Wirująświatła написав:.......... ------------------------ Китайский стартап DeepSeek представил обновлённую версию ИИ-модели R1, получившую название R1-0528. Новая модель продемонстрировала впечатляющие результаты в тестах на логическое мышление, программирование, математику и общее знание мира — настолько высокие, что вплотную приблизилась к флагманскому ИИ от OpenAI, модели o3. Однако на фоне этих успехов проявилась и другая сторона — усиление внутренней цензуры, особенно в отношении тем, считающихся спорными в контексте китайской государственной политики. .................. Журналисты TechCrunch, самостоятельно протестировавшие модель, также подтвердили наличие подобных ограничений. Даже при нейтральных формулировках вопросов ИИ предпочитает уклоняться от прямой критики властей, особенно если речь идёт о событиях, таких как протесты на площади Тяньаньмэнь или репрессии в Синьцзяне. ----------------------------
Ничего удивительного. При "правильном" программировании ИИ будет совершенным инструментом для промывки мозгов, "корректировки" истории и прочих радостей. Небольшое изменение программного кода и студентов на площади Тяньаньмэнь вообще не было.
Не треба нічого кодувати. Це робиться через вхідні дані: згодовуєте моделі альтернативну історію у великих обʼємах і вуаля. Це вже зараз робиться для просування пропаганди через купу клонів сайтів-помийок, які попадають у вибірку для навчання моделей На китайських сервісах ШІ все точно так як ви описали про Тянаньмень і про компартію
Спасибо, не знал. Оно, конечно, плохо, но рад, что всё ещё правильно понимаю "политику партии". А то, читая форум, у меня порой создавалось впечатление, что я со своим представлениями о мире безнадёжно отстал от жизни и устарел.
P.s. По поводу рассказа Азимова желающих высказаться нет?
Ещё о воспитании детей. Мы в детстве не думали о будущих зарплатах, хотя и прекрасно понимали цену денег и то, что в жизни ничего не даётся бесплатно. В Союзе не воспитывалось стремление к работе ради денег. Мальчишки бредили космосом, кто-то интересовался ядерной физикой. Это было модно, "престижно". Но ладно Союз. Были свои особенности воспитания. Но вот роман Ханлайна "Имею скафандр — готов путешествовать". Можно почитать здесь - https://readli.net/chitat-online/?b=195436&pg=1. Понятно, что это художественное произведение да ещё и фантастика, но, тем не менее, думаю, отражает реальность.
Космосом в нашей школе бредила половина ребят, другая половина притворялась, что им все равно (шансов, мол, никаких!), да была еще горстка уродов, которые бы не покинули Землю ни под каким видом. ........Все знают истории про парней, бедных-но-честных, которые в финале всего добиваются, потому что они умнее всех в графстве, а может, и в стране. Но это не про меня. Среди выпускников я входил в первую четверть по успеваемости, но за это не дают стипендию в МТИ
Это США. То же самое стремление в космос. Что изменилось? Почему сегодня главная цель - деньги? Или я ошибаюсь? Я сейчас практически не знаком близко с подростками. Внуки пока не доросли. Там, кстати, интересно о воспитании в семье мальчишки - главного героя и о школьном образовании. Если по моей ссылке, то это буквально первые 3 страницы. Интересно, что написал бы об этом Виталий.
И о престижности профессий. Не спорю, что уважения заслуживает (или не заслуживает) человек независимо от профессии, но престижность профессии, по-моему, всё же есть и сегодня. Правда, сегодня "престижность" чаще связывается с возможным доходом.
Сибарит написав:Да, общего интереса для установления общения недостаточно, должна быть симпатия, но и тема для разговора тоже нужна. Погоды и цен на яблоки надолго не хватит.
У меня окно одной из коммерции (1й этаж) выходит на детскую площадку, Подслушивать не хорошо, но для науки (и если анонимно) можно. иногда ставлю регистратор и потом прослушиваю о чём непринужденно говорят дети 8-12 лет (старше 12 там не бывает). О чём угодно. Нет строгих рамок. Где были, что где-то слышали/видели, какие то ситуации, комичные или неприятные, чаще всего о комп.играх, видео из интернета и мультиках.
То есть то что вы считаете "темой для разговора " может быть что угодно. Главное в общении - обмен симпатиями/эмоциями. Если девушка нравится вы и про бабочек от неё послушаете.
Для меня образец непринужденности в общении фильм "Я шагаю по москве" 1964г. Помногу раз переслушивал его диалоги ( 80% фильма). Недостижимый уровень...
Неужели в 60х реально так общались? Скорее всего просто гениальный сценарий, заглянувший в 23й век. Сюжета у фильма как такового нет, набор спонтанных событий и диалогов. Показано "идеальное общество" в центре которого - интерес к людям. Какой-то сибиряк из провинции прилетает на 1 день в москву и сразу же заводит кучу приятных знакомств. Всем он резко интересен (ну кроме отца Елены).
В кадре все счастливые, молодой михалков поёт в ночном метрополитене... незнакомые люди вступают в диалоги так как будто знают друг друга всю жизнь. Тотальное доверие друг к другу и упомянутый выше интерес. Кстати очень сильный, волнующий интерес к другому человеку это... любовь. Как апофеоз социализации. Её главный смысл и цель (привет удобным детям).
Мы люто деградировали, если нам для общения стали нужны темы.
Сибарит написав:Да, общего интереса для установления общения недостаточно, должна быть симпатия, но и тема для разговора тоже нужна. Погоды и цен на яблоки надолго не хватит.
У меня окно одной из коммерции (1й этаж) выходит на детскую площадку, Подслушивать не хорошо, но для науки (и если анонимно) можно. иногда ставлю регистратор и потом прослушиваю о чём непринужденно говорят дети 8-12 лет (старше 12 там не бывает). О чём угодно. Нет строгих рамок. Где были, что где-то слышали/видели, какие то ситуации, комичные или неприятные, чаще всего о комп.играх, видео из интернета и мультиках.
То есть то что вы считаете "темой для разговора " может быть что угодно. Главное в общении - обмен симпатиями/эмоциями. Если девушка нравится вы и про бабочек от неё послушаете.
Для меня образец непринужденности в общении фильм "Я шагаю по москве" 1964г. Помногу раз переслушивал его диалоги ( 80% фильма). Недостижимый уровень...
Неужели в 60х реально так общались? Скорее всего просто гениальный сценарий, заглянувший в 23й век. Сюжета у фильма как такового нет, набор спонтанных событий и диалогов. Показано "идеальное общество" в центре которого - интерес к людям. Какой-то сибиряк из провинции прилетает на 1 день в москву и сразу же заводит кучу приятных знакомств. Всем он резко интересен (ну кроме отца Елены).
В кадре все счастливые, молодой михалков поёт в ночном метрополитене... незнакомые люди вступают в диалоги так как будто знают друг друга всю жизнь. Тотальное доверие друг к другу и упомянутый выше интерес. Кстати очень сильный, волнующий интерес к другому человеку это... любовь. Как апофеоз социализации. Её главный смысл и цель (привет удобным детям).
Мы люто деградировали, если нам для общения стали нужны темы.
Конченное чмо , делаю вывод из видео тв где он бёт ногой человека скрученного охраной , который не может дать сдачи