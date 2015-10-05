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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 482483484485
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 03:08

  rjkz написав:
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Мне один жаловался что влюбился в девушку из свидетелей но подкатить к ней оказалось не просто, точнее вообще невозможно, она только своих воспринимала. Так как стати ему и сказала. Ты не свидетель- чувак досвидос.
Тюююююю...
Що, він не міг на деякий час вступити в їхню організацію/стати одним із них? А потім - вийти😁
Я ж, як тільки тут прийшов, думав - о, тут можна поспілкуватись про різні фінансові інструменти, стратегії... - про різні види бізнесу... про різні нюанси в бізнесах...
І що?
Почалось обсирання моїх бізнес-ідей, різні фрази, типу - "тут тобі не школа фінансів, тут тебе ніхто не буде вчити, підказувати щось..." і т.д., і т.п.

А що - невже не можна про фінанси і бізнес-ідеї спілкуватись в такому ключі, як наприклад, рибаки?
Типу, я такої фірми беру котушки... а гачки - беру такої фірми і такі от види... А от добре замішувати таку приманку на коропа... а на карася - я ще додаю таке-то...
І т.д., і т.п. в такому ключі.


Ну да, так и вижу, сидит Максим со своим немецким дипломом МВА, на который пошли время, силы и деньги и вываливает все Долярчику, который считает, что ВО никому не надо.
И нафига оно ему?

А какова ваша(бетона, акурта) цель писанины здесь ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 05:14

  Vadim_ написав:
  rjkz написав:
  Успіх написав: Тюююююю...
Що, він не міг на деякий час вступити в їхню організацію/стати одним із них? А потім - вийти😁
Я ж, як тільки тут прийшов, думав - о, тут можна поспілкуватись про різні фінансові інструменти, стратегії... - про різні види бізнесу... про різні нюанси в бізнесах...
І що?
Почалось обсирання моїх бізнес-ідей, різні фрази, типу - "тут тобі не школа фінансів, тут тебе ніхто не буде вчити, підказувати щось..." і т.д., і т.п.

А що - невже не можна про фінанси і бізнес-ідеї спілкуватись в такому ключі, як наприклад, рибаки?
Типу, я такої фірми беру котушки... а гачки - беру такої фірми і такі от види... А от добре замішувати таку приманку на коропа... а на карася - я ще додаю таке-то...
І т.д., і т.п. в такому ключі.


Ну да, так и вижу, сидит Максим со своим немецким дипломом МВА, на который пошли время, силы и деньги и вываливает все Долярчику, который считает, что ВО никому не надо.
И нафига оно ему?

А какова ваша(бетона, акурта) цель писанины здесь ?


Знаете, хороший вопрос.
Про Бетона и акурта не скажу - или пусть сами говорят или можно делать определенные выводы.
Вот задумался. Зачем?
Почитайте эту ветку - это просто болталка.
Вспомнилось детство, у нас во дворе стояла скамейка, на которой с самого утра бабки садились и чесали языки. Вот и форум - это скамейка, а мы превращаемся в этих бабок.
Возраст, наверное, берет свое.
Ща челюсть вставлю. :lol:
rjkz
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  #<1 ... 482483484485
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