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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Суб 31 тра, 2025 03:08
rjkz написав: Успіх написав: Wirująświatła написав:
Мне один жаловался что влюбился в девушку из свидетелей но подкатить к ней оказалось не просто, точнее вообще невозможно, она только своих воспринимала. Так как стати ему и сказала. Ты не свидетель- чувак досвидос.
Тюююююю...
Що, він не міг на деякий час вступити в їхню організацію/стати одним із них? А потім - вийти😁
Я ж, як тільки тут прийшов, думав - о, тут можна поспілкуватись про різні фінансові інструменти, стратегії... - про різні види бізнесу... про різні нюанси в бізнесах...
І що?
Почалось обсирання моїх бізнес-ідей, різні фрази, типу - "тут тобі не школа фінансів, тут тебе ніхто не буде вчити, підказувати щось..." і т.д., і т.п.
А що - невже не можна про фінанси і бізнес-ідеї спілкуватись в такому ключі, як наприклад, рибаки?
Типу, я такої фірми беру котушки... а гачки - беру такої фірми і такі от види... А от добре замішувати таку приманку на коропа... а на карася - я ще додаю таке-то...
І т.д., і т.п. в такому ключі.
Ну да, так и вижу, сидит Максим со своим немецким дипломом МВА, на который пошли время, силы и деньги и вываливает все Долярчику, который считает, что ВО никому не надо.
И нафига оно ему?
А какова ваша(бетона, акурта) цель писанины здесь ?
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Додано: Суб 31 тра, 2025 05:14
Vadim_ написав: rjkz написав: Успіх написав:
Тюююююю...
Що, він не міг на деякий час вступити в їхню організацію/стати одним із них? А потім - вийти😁
Я ж, як тільки тут прийшов, думав - о, тут можна поспілкуватись про різні фінансові інструменти, стратегії... - про різні види бізнесу... про різні нюанси в бізнесах...
І що?
Почалось обсирання моїх бізнес-ідей, різні фрази, типу - "тут тобі не школа фінансів, тут тебе ніхто не буде вчити, підказувати щось..." і т.д., і т.п.
А що - невже не можна про фінанси і бізнес-ідеї спілкуватись в такому ключі, як наприклад, рибаки?
Типу, я такої фірми беру котушки... а гачки - беру такої фірми і такі от види... А от добре замішувати таку приманку на коропа... а на карася - я ще додаю таке-то...
І т.д., і т.п. в такому ключі.
Ну да, так и вижу, сидит Максим со своим немецким дипломом МВА, на который пошли время, силы и деньги и вываливает все Долярчику, который считает, что ВО никому не надо.
И нафига оно ему?
А какова ваша(бетона, акурта) цель писанины здесь ?
Знаете, хороший вопрос.
Про Бетона и акурта не скажу - или пусть сами говорят или можно делать определенные выводы.
Вот задумался. Зачем?
Почитайте эту ветку - это просто болталка.
Вспомнилось детство, у нас во дворе стояла скамейка, на которой с самого утра бабки садились и чесали языки. Вот и форум - это скамейка, а мы превращаемся в этих бабок.
Возраст, наверное, берет свое.
Ща челюсть вставлю.
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Додано: Суб 31 тра, 2025 06:35
rjkz написав:
Вот и форум - это скамейка, а мы превращаемся в этих бабок.
Возраст, наверное, берет свое.
Ща челюсть вставлю.
Есть одно существенное отличие.
Бабки на лавочке обычно ругают проституток и наркоманов, т.е. всех, кто проходит мимо.
Но делают это дружно!
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Додано: Суб 31 тра, 2025 07:25
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