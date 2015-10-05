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#<1 ... 482483484485 Додано: Суб 31 тра, 2025 07:25 Wirująświatła

Повідомлень: 30130 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2500 раз. Подякували: 3490 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 07:28 Сибарит написав: Бабки на лавочке обычно ругают проституток и наркоманов, т.е. всех, кто проходит мимо.

Но делают это дружно! Бабки на лавочке обычно ругают проституток и наркоманов, т.е. всех, кто проходит мимо.Но делают это дружно!

Wirująświatła

Повідомлень: 30130 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2500 раз. Подякували: 3490 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 07:56



Як сказав доктор Мітен виданню, розвиток у людства здатності говорити став саме тим ключем, який зміг зробити можливими подальші культурну та фізичну еволюції. Ось чому для вчених було настільки важливим дізнатися, коли з'явилися найдавніші форми мови.



Донедавна більшість експертів з еволюції людини вважали, що людська мова з'явилася приблизно 200 тисяч років тому. Однак, завдяки останньому дослідженню Стівена Мітена, можна припустити, що рудиментарна мова, принаймні, у 8 разів старша. Його аналіз базується на детальному вивченні всіх доступних палеоанатомічних, археологічних, неврологічних, генетичних та лінгвістичних доказів.



У сукупності всі ці докази показали, що народження мови як частини еволюції людини відбулося від 2 до 1,5 млн років тому. Цікаво, що людський мозок особливо швидко збільшувався в розмірі саме від 2 млн років до нашої ери, особливо після 1,5 млн років до нашої ери. З цим збільшенням була пов'язана реорганізація внутрішньої структури головного мозку. Зокрема, в той період з'явилася область лобової частини, яка особливо пов'язана з продукуванням і розумінням мови. Цю частину вчені називають областю Брока. Вона, швидше за все, виникла з попередніх структур, які були відповідальні на ранньому етапі еволюції за жестову мову.



Як показують нові наукові дослідження, поява області Брока також пов'язана з покращенням роботи пам'яті, і цей фактор став вирішальним для формування цілих речень. Однак, вирішальне значення мали й інші події. Зокрема, приблизно 1,8 млн років тому з'явилися зміни в людському черепі, які майже напевно поклали початок процесу зміни форми та розташування голосового тракту, який уможливив мову.



Ще одним ключовим доказом твердження доктора Мітена є археологічні записи, з яких випливає, що приблизно 1,6 млн років до нашої ери люди почали говорити. У порівнянні з іншими тваринами людина була не такою сильною. Щоб вижити і процвітати, їй потрібно було якось компенсувати фізичну слабкість. Мова, з точки зору еволюції, могла стати саме тією частиною, яка допомогла компенсувати фізичний розвиток. Ранні люди повинні були планувати свою діяльність в групі, зокрема, полювання на великих тварин, та координувати дії кожного її члена. І для цього розвиток мови мав вирішальне значення.



Полювання як людська діяльність з'явилося приблизно 2 млн роки тому, але особливо розвинулося 1,5 млн років тому. Приблизно 1,6 млн років до нашої ери зародилася технологія кам'яних знарядь, яка почала передаватися від покоління до покоління. Таке передавання складних навичок також передбачає наявність мови.



Ба більше, вчений впевнений, що комунікація, ймовірно, стала вирішальною для того, щоб дозволити людям виживати в різних кліматичних та екологічних зонах. Мітен вказує, що, мабуть, невипадково саме 1,4 млн років тому люди почали масово пришвидшувати колонізацію світу. Він вважає, що це сталося одразу після появи мови. Завдяки спілкуванню люди змогли робити три ключові речі — задумувати і планувати майбутні дії та передавати свої знання.



Також у своїй книзі "Мовна головоломка" Стівен Мітен припускає, що до появи мови між людьми, ймовірно, існували більш примітивні та обмежені комунікації. Це могли бути кілька десятків звуків та жестів руками, які важко використовувати для перспективного планування.



Дослідження професора показало, що існує кілька подібних ознак між мовою ранніх та сучасних людей. Наприклад, довжина чи звуки в словах можуть описувати об'єкти, які вони позначають. Але орієнтовну структуру та організацію перших мов допоможуть розкрити вже майбутні дослідження.



Варто зазначити, що народження мови стало початком лінгвістичного розвитку, а не його кульмінацією. Протягом сотень тисяч років мова ускладнювалася і зрештою набула своєї витонченості після появи перших анатомічно сучасних людей, що сталося приблизно 150 тисяч років тому.



https://tsn.ua/ru/other/neveroyatnoe-ot ... 43029.html Як пише видання The Independent, британський археолог, професор ранньої праісторії в Університеті Редінга, доктор наук Стівен Мітен провів аналіз, який підтвердив, що первісні люди розвинули рудиментарну мову ще приблизно 1,6 млн років тому. Сталося це десь на території східної або південної Африки.Як сказав доктор Мітен виданню, розвиток у людства здатності говорити став саме тим ключем, який зміг зробити можливими подальші культурну та фізичну еволюції. Ось чому для вчених було настільки важливим дізнатися, коли з'явилися найдавніші форми мови.Донедавна більшість експертів з еволюції людини вважали, що людська мова з'явилася приблизно 200 тисяч років тому. Однак, завдяки останньому дослідженню Стівена Мітена, можна припустити, що рудиментарна мова, принаймні, у 8 разів старша. Його аналіз базується на детальному вивченні всіх доступних палеоанатомічних, археологічних, неврологічних, генетичних та лінгвістичних доказів.У сукупності всі ці докази показали, що народження мови як частини еволюції людини відбулося від 2 до 1,5 млн років тому. Цікаво, що людський мозок особливо швидко збільшувався в розмірі саме від 2 млн років до нашої ери, особливо після 1,5 млн років до нашої ери. З цим збільшенням була пов'язана реорганізація внутрішньої структури головного мозку. Зокрема, в той період з'явилася область лобової частини, яка особливо пов'язана з продукуванням і розумінням мови. Цю частину вчені називають областю Брока. Вона, швидше за все, виникла з попередніх структур, які були відповідальні на ранньому етапі еволюції за жестову мову.Як показують нові наукові дослідження, поява області Брока також пов'язана з покращенням роботи пам'яті, і цей фактор став вирішальним для формування цілих речень. Однак, вирішальне значення мали й інші події. Зокрема, приблизно 1,8 млн років тому з'явилися зміни в людському черепі, які майже напевно поклали початок процесу зміни форми та розташування голосового тракту, який уможливив мову.Ще одним ключовим доказом твердження доктора Мітена є археологічні записи, з яких випливає, що приблизно 1,6 млн років до нашої ери люди почали говорити. У порівнянні з іншими тваринами людина була не такою сильною. Щоб вижити і процвітати, їй потрібно було якось компенсувати фізичну слабкість. Мова, з точки зору еволюції, могла стати саме тією частиною, яка допомогла компенсувати фізичний розвиток. Ранні люди повинні були планувати свою діяльність в групі, зокрема, полювання на великих тварин, та координувати дії кожного її члена. І для цього розвиток мови мав вирішальне значення.Полювання як людська діяльність з'явилося приблизно 2 млн роки тому, але особливо розвинулося 1,5 млн років тому. Приблизно 1,6 млн років до нашої ери зародилася технологія кам'яних знарядь, яка почала передаватися від покоління до покоління. Таке передавання складних навичок також передбачає наявність мови.Ба більше, вчений впевнений, що комунікація, ймовірно, стала вирішальною для того, щоб дозволити людям виживати в різних кліматичних та екологічних зонах. Мітен вказує, що, мабуть, невипадково саме 1,4 млн років тому люди почали масово пришвидшувати колонізацію світу. Він вважає, що це сталося одразу після появи мови. Завдяки спілкуванню люди змогли робити три ключові речі — задумувати і планувати майбутні дії та передавати свої знання.Також у своїй книзі "Мовна головоломка" Стівен Мітен припускає, що до появи мови між людьми, ймовірно, існували більш примітивні та обмежені комунікації. Це могли бути кілька десятків звуків та жестів руками, які важко використовувати для перспективного планування.Дослідження професора показало, що існує кілька подібних ознак між мовою ранніх та сучасних людей. Наприклад, довжина чи звуки в словах можуть описувати об'єкти, які вони позначають. Але орієнтовну структуру та організацію перших мов допоможуть розкрити вже майбутні дослідження.Варто зазначити, що народження мови стало початком лінгвістичного розвитку, а не його кульмінацією. Протягом сотень тисяч років мова ускладнювалася і зрештою набула своєї витонченості після появи перших анатомічно сучасних людей, що сталося приблизно 150 тисяч років тому. Wirująświatła

Повідомлень: 30130 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2500 раз. Подякували: 3490 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 08:32 Сибарит написав: rjkz написав: Вот и форум - это скамейка, а мы превращаемся в этих бабок.

Возраст, наверное, берет свое.

Ща челюсть вставлю. Вот и форум - это скамейка, а мы превращаемся в этих бабок.Возраст, наверное, берет свое.Ща челюсть вставлю.

Есть одно существенное отличие.

Бабки на лавочке обычно ругают проституток и наркоманов, т.е. всех , кто проходит мимо.

Но делают это дружно! Есть одно существенное отличие.Бабки на лавочке обычно ругаютНо делают это дружно!

Прикольный у вас подъезд Прикольный у вас подъезд Vadim_

Повідомлень: 3820 З нами з: 23.05.14 Подякував: 616 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 08:39 rjkz написав:

Знаете, хороший вопрос.

Про Бетона и акурта не скажу - или пусть сами говорят или можно делать определенные выводы.

Вот задумался. Зачем?

Почитайте эту ветку - это просто болталка.

Вспомнилось детство, у нас во дворе стояла скамейка, на которой с самого утра бабки садились и чесали языки. Вот и форум - это скамейка, а мы превращаемся в этих бабок.

Возраст, наверное, берет свое.

Ща челюсть вставлю . Знаете, хороший вопрос.Про Бетона и акурта не скажу - или пусть сами говорят или можно делать определенные выводы.Вот задумался. Зачем?Почитайте эту ветку - это просто болталка.Вспомнилось детство, у нас во дворе стояла скамейка, на которой с самого утра бабки садились и чесали языки. Вот и форум - это скамейка, а мы превращаемся в этих бабок.Возраст, наверное, берет свое.

А разве бывают протезы челюсти сьёмные?

Я видел только зубные протезы сьёмные, которые на ночь бабушка ложила в стакан с водой А разве бывают протезы челюсти сьёмные?Я видел только зубные протезы сьёмные, которые на ночь бабушка ложила в стакан с водой Vadim_

Повідомлень: 3820 З нами з: 23.05.14 Подякував: 616 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 482483484485 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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