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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 483484485486
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 12:04

  Wirująświatła написав:Как я говорил ранее общество слишком влезло в жизнь каждого со своими нормами и табу. Почему то в 90х никого не удивляла группа подростков 12-14 лет которые сами без родителей ехали на отдых в Одессу. Или танцевальный коллектив детей такого же возраста вместо танцев торгующих ширпотребом на рынке польши.

Сейчас это криминал и органы общественной морали бы включились в работу.
......
Это не было нормальным и до 90-х.
В Польше на рынке не торговали не только дети, но и взрослые - даже просто поехать нельзя было. И в 12-14 лет самостоятельно на море тоже не ездили. На речку под Харьковом - пожалуйста. На один день. И воровать булочки как-то было не принято.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 12:05

  _hunter написав:
  ЛАД написав:Ещё о воспитании детей.
Мы в детстве не думали о будущих зарплатах, хотя и прекрасно понимали цену денег и то, что в жизни ничего не даётся бесплатно. В Союзе не воспитывалось стремление к работе ради денег.
...

Так а на что те деньги тратить? - третий-пятый "чешский гарнитур" покупать?..
А кто до всяких Березок доступ получал - так "внезапно" именно ради денег и начинали работать.
Хорошо вы жили, если деньги некуда девать было.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 12:13

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Ещё о воспитании детей.
Мы в детстве не думали о будущих зарплатах, хотя и прекрасно понимали цену денег и то, что в жизни ничего не даётся бесплатно. В Союзе не воспитывалось стремление к работе ради денег.
...

Так а на что те деньги тратить? - третий-пятый "чешский гарнитур" покупать?..
А кто до всяких Березок доступ получал - так "внезапно" именно ради денег и начинали работать.
Хорошо вы жили, если деньги некуда девать было.

Вчителі/послідовники слуг наріда.
Многиэ жили в полуподвалах и общежитиях, я.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 12:13

  Vadim_ написав:...........
Так сорта граждан уже были до берёзок , совок никого не уравнял ,даже увеличил градацию/расслоение/сорта, а вернее уравнял трудяг трудиться много и почьти бесплатно.
Вадик, не рассказывайте сказки.
Расслоение, конечнр, было. Но с сегодняшним не сравнить.
Я помню как мне где то в 1978 на посипання(13.01.) подарувала сусідка пачьку жевачьки wrigley's spearmint , її онук з Мурманська працював на торгівельному судні і ходив за кордон, це було дорожче/емоціональніше усіх конфетів отриманих від селян.
Це як айфон останньої моделі наразі, хто з тих років мене зрозуміє
По вашей грамотности заметно, что основная ценность для вас была пачка жвачки.
О знаках препинания уже и не говорю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 12:17

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:..........
Хорошо вы жили, если деньги некуда девать было.

Вчителі/послідовники слуг наріда.
Многиэ жили в полуподвалах и общежитиях, я.

Это вы что сказать хотели?
Вы из полуподвала или из подвала?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 12:24

  ЛАД написав:
  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:..........
Хорошо вы жили, если деньги некуда девать было.

Вчителі/послідовники слуг наріда.
Многиэ жили в полуподвалах и общежитиях, я.

Это вы что сказать хотели?
Вы из полуподвала или из подвала?

Ты походу красный директор спизженного предприятия из СССР, абиделся :mrgreen:
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 12:57

Vadim_
Начался запой выходного дня?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 12:59

  ЛАД написав:Vadim_
Начался запой выходного дня?

Если нечем аргументировать ,
то хотаб ,
після генделика,
потужно захистить Україну на гелікоптері у Африці який продали втіхаря 20-ть років тому з твоєю поміччу:( отак і живемо
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 13:39

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:Vadim_
Начался запой выходного дня?

Если нечем аргументировать ,
то хотаб ,
після генделика,
потужно захистить Україну на гелікоптері у Африці який продали втіхаря 20-ть років тому з твоєю поміччу:( отак і живемо

Грамотей. :)
Интересно, что в этом мире произошло с вашей помощью?
Кроме рождения детей?
ЛАД
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  #<1 ... 483484485486
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