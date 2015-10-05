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Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 484485486487
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 14:22

За крок до правильних думок©

Цікаво, а якщо написати свій допис в такому "ключі"? ;) >>>

Сьогодні зайшов біля себе на базар(біля Балатону)...
Ціни - продовжують приємно дивувати! :lol:
Черешня - 400
Лохина - 450
Полуниця - 160(в основному, хоч є як і по 135, так і по 180)
Картопля СТАРА - 30, молода ДРІБНА - 50, а середня/велика - 80!

Я думаю, що володарі саме оцих квартир/балконів щодня балують себе черешнею і лоХинею пА400-450 :lol: чи яблучками пА80-100! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 14:27

  Успіх написав:Сьогодні зайшов біля себе на базар(біля Балатону)...
Ціни - продовжують приємно дивувати!
Черешня - 400
Лохина - 450
Полуниця - 160(в основному, хоч є як і по 135, так і по 180)
Картопля СТАРА - 30, молода ДРІБНА - 50, а середня/велика - 80
а в тюрьме всё бесплатно. Кайф тем кто сидит. Если б не покупали по таким ценам, продавцов бы не было. У части населения очень неплохие доходы, если могут 600-1кгрн в день на еду тратить. Когда то Генри Форд написал, только мы поднимем зарплату на нашем заводе, продавцы тут же поднимают и цены. Бо дурных нема шоб ты богател, а продавцы черешни беднели.

https://loveread.ec/read_book.php?id=47569&p=1
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 14:42

Якби ви знали паничі...!©

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Сьогодні зайшов біля себе на базар(біля Балатону)...
Ціни - продовжують приємно дивувати!
Черешня - 400
Лохина - 450
Полуниця - 160(в основному, хоч є як і по 135, так і по 180)
Картопля СТАРА - 30, молода ДРІБНА - 50, а середня/велика - 80
а в тюрьме всё бесплатно. Кайф тем кто сидит. Если б не покупали по таким ценам, продавцов бы не было. У части населения очень неплохие доходы, если могут 600-1кгрн в день на еду тратить. Кошда то Генри Форд написал, только мы поднимем зарплату на нашем заводе, продавцы тут же поднимают и цены.

З цим☝️ я зовсім не сперечаюсь!

Я просто легенько натякаю - як жити/виживати отим людям з обшарпаними балконами при таких цінах на продукти? ;)

Ні, ну ок - якщо були б умовно соціальні супермаркети для "нижчих верств населення" і там ці люди могли б купити картоплю по 10грн, чи полуницю/черешню по 50 і т.п.
Але, такі люди лише вимушені щоразу затягувати паски все тугіше і тугіше!
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 14:45

  Успіх написав:Я просто легенько натякаю - як жити/виживати отим людям з обшарпаними балконами при таких цінах на продукти?
а зачем им выживать? Кому они нахой нужны. Украина страна для богатых. Как Швейцария 🇨🇭 побеждаем бедность, нет бедных - нет проблем

  Успіх написав:Але, такі люди лише вимушені щоразу затягувати паски все тугіше і тугіше
я думаю клованы спят и мечтают о продуктовых карточках. Ещё 2 -3 таких дорожая и минималки хватит на 5кило капусты. А потом бац и вообще еда по талонам.


Анекдот. 2 вовы на марсе соревнуются кто круче отымеет свой народ. Дальше еще не придумал, шоб не отымели.


А если серьёзно скорее всего фруктовые деревья померзли, урожая нет, помнишь в начале мая ударили заморозки? Я тогда зимнюю куртку снова надел.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 31 тра, 2025 14:55, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 14:54

Біба і боба

Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 15:00

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Сьогодні зайшов біля себе на базар(біля Балатону)...
Ціни - продовжують приємно дивувати!
Черешня - 400
Лохина - 450
Полуниця - 160(в основному, хоч є як і по 135, так і по 180)
Картопля СТАРА - 30, молода ДРІБНА - 50, а середня/велика - 80
а в тюрьме всё бесплатно. Кайф тем кто сидит. Если б не покупали по таким ценам, продавцов бы не было. У части населения очень неплохие доходы, если могут 600-1кгрн в день на еду тратить. Кошда то Генри Форд написал, только мы поднимем зарплату на нашем заводе, продавцы тут же поднимают и цены.

З цим☝️ я зовсім не сперечаюсь!

Я просто легенько натякаю - як жити/виживати отим людям з обшарпаними балконами при таких цінах на продукти? ;)

Ні, ну ок - якщо були б умовно соціальні супермаркети для "нижчих верств населення" і там ці люди могли б купити картоплю по 10грн, чи полуницю/черешню по 50 і т.п.
Але, такі люди лише вимушені щоразу затягувати паски все тугіше і тугіше!

Про виживання мова не йде. На мінімалці прокормишся а от на мінімальній пенсії чи з інвалідністю, да це вже про виживання. Багато малих дітей плюс батько на мінімалці це вже теж викреслює з класу інвесторів.
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 15:09

  Успіх написав:;)

Ні, ну ок - якщо були б умовно соціальні супермаркети для "нижчих верств населення" і там ці люди могли б купити картоплю по 10грн, чи полуницю/черешню по 50 і т.п.
Але, такі люди лише вимушені щоразу затягувати паски все тугіше і тугіше!
нормально ти придумав) півторачка поляни квасової по 40 а картопля по 10?)
Я не спорю, так в україні може бути. Але наступного року нічого дивуватись що картопля вже по 50 бо її чомусь не посадили. Нєвідімая рука ринку... :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 15:09

Успіх
Так это у вас по дешёвке.
У нас молода дуже ДРІБНА - 100.
Клубника - 95.
Черешни нет.
ЛАД
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  #<1 ... 484485486487
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