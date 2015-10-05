Цікаво, а якщо написати свій допис в такому "ключі"? >>>
Сьогодні зайшов біля себе на базар(біля Балатону)... Ціни - продовжують приємно дивувати! Черешня - 400 Лохина - 450 Полуниця - 160(в основному, хоч є як і по 135, так і по 180) Картопля СТАРА - 30, молода ДРІБНА - 50, а середня/велика - 80!
Я думаю, що володарі саме оцих квартир/балконів щодня балують себе черешнею і лоХинею пА400-450 чи яблучками пА80-100!
Успіх написав:Сьогодні зайшов біля себе на базар(біля Балатону)... Ціни - продовжують приємно дивувати! Черешня - 400 Лохина - 450 Полуниця - 160(в основному, хоч є як і по 135, так і по 180) Картопля СТАРА - 30, молода ДРІБНА - 50, а середня/велика - 80
а в тюрьме всё бесплатно. Кайф тем кто сидит. Если б не покупали по таким ценам, продавцов бы не было. У части населения очень неплохие доходы, если могут 600-1кгрн в день на еду тратить. Когда то Генри Форд написал, только мы поднимем зарплату на нашем заводе, продавцы тут же поднимают и цены. Бо дурных нема шоб ты богател, а продавцы черешни беднели.
Успіх написав:Сьогодні зайшов біля себе на базар(біля Балатону)... Ціни - продовжують приємно дивувати! Черешня - 400 Лохина - 450 Полуниця - 160(в основному, хоч є як і по 135, так і по 180) Картопля СТАРА - 30, молода ДРІБНА - 50, а середня/велика - 80
а в тюрьме всё бесплатно. Кайф тем кто сидит. Если б не покупали по таким ценам, продавцов бы не было. У части населения очень неплохие доходы, если могут 600-1кгрн в день на еду тратить. Кошда то Генри Форд написал, только мы поднимем зарплату на нашем заводе, продавцы тут же поднимают и цены.
З цим☝️ я зовсім не сперечаюсь!
Я просто легенько натякаю - як жити/виживати отим людям з обшарпаними балконами при таких цінах на продукти?
Ні, ну ок - якщо були б умовно соціальні супермаркети для "нижчих верств населення" і там ці люди могли б купити картоплю по 10грн, чи полуницю/черешню по 50 і т.п. Але, такі люди лише вимушені щоразу затягувати паски все тугіше і тугіше!
Успіх написав:Сьогодні зайшов біля себе на базар(біля Балатону)... Ціни - продовжують приємно дивувати! Черешня - 400 Лохина - 450 Полуниця - 160(в основному, хоч є як і по 135, так і по 180) Картопля СТАРА - 30, молода ДРІБНА - 50, а середня/велика - 80
а в тюрьме всё бесплатно. Кайф тем кто сидит. Если б не покупали по таким ценам, продавцов бы не было. У части населения очень неплохие доходы, если могут 600-1кгрн в день на еду тратить. Кошда то Генри Форд написал, только мы поднимем зарплату на нашем заводе, продавцы тут же поднимают и цены.
З цим☝️ я зовсім не сперечаюсь!
Я просто легенько натякаю - як жити/виживати отим людям з обшарпаними балконами при таких цінах на продукти?
Ні, ну ок - якщо були б умовно соціальні супермаркети для "нижчих верств населення" і там ці люди могли б купити картоплю по 10грн, чи полуницю/черешню по 50 і т.п. Але, такі люди лише вимушені щоразу затягувати паски все тугіше і тугіше!
Про виживання мова не йде. На мінімалці прокормишся а от на мінімальній пенсії чи з інвалідністю, да це вже про виживання. Багато малих дітей плюс батько на мінімалці це вже теж викреслює з класу інвесторів.
Ні, ну ок - якщо були б умовно соціальні супермаркети для "нижчих верств населення" і там ці люди могли б купити картоплю по 10грн, чи полуницю/черешню по 50 і т.п. Але, такі люди лише вимушені щоразу затягувати паски все тугіше і тугіше!
нормально ти придумав) півторачка поляни квасової по 40 а картопля по 10?) Я не спорю, так в україні може бути. Але наступного року нічого дивуватись що картопля вже по 50 бо її чомусь не посадили. Нєвідімая рука ринку...