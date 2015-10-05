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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Суб 31 тра, 2025 14:42
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Сьогодні зайшов біля себе на базар(біля Балатону)...
Ціни - продовжують приємно дивувати!
Черешня - 400
Лохина - 450
Полуниця - 160(в основному, хоч є як і по 135, так і по 180)
Картопля СТАРА - 30, молода ДРІБНА - 50, а середня/велика - 80
а в тюрьме всё бесплатно. Кайф тем кто сидит. Если б не покупали по таким ценам, продавцов бы не было. У части населения очень неплохие доходы, если могут 600-1кгрн в день на еду тратить
. Кошда то Генри Форд написал, только мы поднимем зарплату на нашем заводе, продавцы тут же поднимают и цены.
З цим☝️ я зовсім не сперечаюсь!
Я просто легенько натякаю - як жити/виживати отим людям з обшарпаними балконами при таких цінах на продукти?
Ні, ну ок - якщо були б умовно соціальні супермаркети для "нижчих верств населення" і там ці люди могли б купити картоплю по 10грн, чи полуницю/черешню по 50 і т.п.
Але, такі люди лише вимушені щоразу затягувати паски все тугіше і тугіше!
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Додано: Суб 31 тра, 2025 14:45
Успіх написав:
Я просто легенько натякаю - як жити/виживати отим людям з обшарпаними балконами при таких цінах на продукти?
а зачем им выживать? Кому они нахой нужны. Украина страна для богатых. Как Швейцария 🇨🇭 побеждаем бедность, нет бедных - нет проблем
Успіх написав:
Але, такі люди лише вимушені щоразу затягувати паски все тугіше і тугіше
я думаю клованы спят и мечтают о продуктовых карточках. Ещё 2 -3 таких дорожая и минималки хватит на 5кило капусты. А потом бац и вообще еда по талонам.
Анекдот. 2 вовы на марсе соревнуются кто круче отымеет свой народ. Дальше еще не придумал, шоб не отымели.
А если серьёзно скорее всего фруктовые деревья померзли, урожая нет, помнишь в начале мая ударили заморозки? Я тогда зимнюю куртку снова надел.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 31 тра, 2025 14:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 31 тра, 2025 15:00
Успіх написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
Сьогодні зайшов біля себе на базар(біля Балатону)...
Ціни - продовжують приємно дивувати!
Черешня - 400
Лохина - 450
Полуниця - 160(в основному, хоч є як і по 135, так і по 180)
Картопля СТАРА - 30, молода ДРІБНА - 50, а середня/велика - 80
а в тюрьме всё бесплатно. Кайф тем кто сидит. Если б не покупали по таким ценам, продавцов бы не было. У части населения очень неплохие доходы, если могут 600-1кгрн в день на еду тратить
. Кошда то Генри Форд написал, только мы поднимем зарплату на нашем заводе, продавцы тут же поднимают и цены.
З цим☝️ я зовсім не сперечаюсь!
Я просто легенько натякаю - як жити/виживати отим людям з обшарпаними балконами при таких цінах на продукти?
Ні, ну ок - якщо були б умовно соціальні супермаркети для "нижчих верств населення" і там ці люди могли б купити картоплю по 10грн, чи полуницю/черешню по 50 і т.п.
Але, такі люди лише вимушені щоразу затягувати паски все тугіше і тугіше!
Про виживання мова не йде. На мінімалці прокормишся а от на мінімальній пенсії чи з інвалідністю, да це вже про виживання. Багато малих дітей плюс батько на мінімалці це вже теж викреслює з класу інвесторів.
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Додано: Суб 31 тра, 2025 15:09
Успіх написав:
;)
Ні, ну ок - якщо були б умовно соціальні супермаркети для "нижчих верств населення" і там ці люди могли б купити картоплю по 10грн, чи полуницю/черешню по 50 і т.п.
Але, такі люди лише вимушені щоразу затягувати паски все тугіше і тугіше!
нормально ти придумав) півторачка поляни квасової по 40 а картопля по 10?)
Я не спорю, так в україні може бути. Але наступного року нічого дивуватись що картопля вже по 50 бо її чомусь не посадили. Нєвідімая рука ринку...
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Додано: Суб 31 тра, 2025 15:09
Успіх
Так это у вас по дешёвке.
У нас молода дуже ДРІБНА - 100.
Клубника - 95.
Черешни нет.
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Додано: Суб 31 тра, 2025 15:29
Сибарит написав: rjkz написав:
Вот и форум - это скамейка, а мы превращаемся в этих бабок.
Возраст, наверное, берет свое.
Ща челюсть вставлю.
Есть одно существенное отличие.
Бабки на лавочке обычно ругают проституток и наркоманов, т.е. всех, кто проходит мимо.
Но делают это дружно!
Значит нам надо выбрать кого-то на должность проституток и наркоманов, а потом - бабки всех стран объединяйтесь!
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Додано: Суб 31 тра, 2025 16:22
rjkz
Якщо «трогали нижче живота» - гідна кандидатура?
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