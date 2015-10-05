RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 484485486487
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 15:29

  Сибарит написав:
  rjkz написав: Вот и форум - это скамейка, а мы превращаемся в этих бабок.
Возраст, наверное, берет свое.
Ща челюсть вставлю. :lol:

Есть одно существенное отличие.
Бабки на лавочке обычно ругают проституток и наркоманов, т.е. всех, кто проходит мимо.
Но делают это дружно!


Значит нам надо выбрать кого-то на должность проституток и наркоманов, а потом - бабки всех стран объединяйтесь!
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17455
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8603 раз.
Подякували: 5419 раз.
 
Профіль
 
8
5
7
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 16:22

rjkz
Якщо «трогали нижче живота» - гідна кандидатура?
Hotab
 
Повідомлень: 15254
З нами з: 15.02.09
Подякував: 391 раз.
Подякували: 2401 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 16:43

  Успіх написав:Я просто легенько натякаю - як жити/виживати отим людям з обшарпаними балконами при таких цінах на продукти? ;)

Ти забув будинку десь у Садовому? Точніше те, шо від них залишилось? І як тим людям виживать?
Water
 
Повідомлень: 3078
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 16:44

  Hotab написав:rjkz
Якщо «трогали нижче живота» - гідна кандидатура?

Я тоже хотел тебя предложить. Сексуальные девиации - твоя фирменная фишка.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30136
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2500 раз.
Подякували: 3491 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 17:49

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:rjkz
Якщо «трогали нижче живота» - гідна кандидатура?

Я тоже хотел тебя предложить. Сексуальные девиации - твоя фирменная фишка.

Хіба в контексті «я вас піторів наскрізь бачу».
А так то я «нетроганий « нижче пуза, принаймні незрозумілими дядьками, які торгують лавашами.
«Салямі» 30 см - це теж фішка іншого персонажа.
Куні? Так де ж тут девіація?
Ну то що ти там хотів запропонувати ?
Hotab
 
Повідомлень: 15254
З нами з: 15.02.09
Подякував: 391 раз.
Подякували: 2401 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
  #<1 ... 484485486487
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4337
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4137)
31.05.2025 18:04
Ринок ОВДП (8649)
31.05.2025 14:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.