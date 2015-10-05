Значит нам надо выбрать кого-то на должность проституток и наркоманов, а потом - бабки всех стран объединяйтесь!
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Додано: Суб 31 тра, 2025 15:29
Значит нам надо выбрать кого-то на должность проституток и наркоманов, а потом - бабки всех стран объединяйтесь!
Додано: Суб 31 тра, 2025 16:43
Додано: Суб 31 тра, 2025 16:44
Додано: Суб 31 тра, 2025 17:49
Хіба в контексті «я вас піторів наскрізь бачу».
А так то я «нетроганий « нижче пуза, принаймні незрозумілими дядьками, які торгують лавашами.
«Салямі» 30 см - це теж фішка іншого персонажа.
Куні? Так де ж тут девіація?
Ну то що ти там хотів запропонувати ?
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