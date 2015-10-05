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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 485486487488>
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 15:29

  Сибарит написав:
  rjkz написав: Вот и форум - это скамейка, а мы превращаемся в этих бабок.
Возраст, наверное, берет свое.
Ща челюсть вставлю. :lol:

Есть одно существенное отличие.
Бабки на лавочке обычно ругают проституток и наркоманов, т.е. всех, кто проходит мимо.
Но делают это дружно!


Значит нам надо выбрать кого-то на должность проституток и наркоманов, а потом - бабки всех стран объединяйтесь!
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 16:22

rjkz
Якщо «трогали нижче живота» - гідна кандидатура?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 16:43

  Успіх написав:Я просто легенько натякаю - як жити/виживати отим людям з обшарпаними балконами при таких цінах на продукти? ;)

Ти забув будинку десь у Садовому? Точніше те, шо від них залишилось? І як тим людям виживать?
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 16:44

  Hotab написав:rjkz
Якщо «трогали нижче живота» - гідна кандидатура?

Я тоже хотел тебя предложить. Сексуальные девиации - твоя фирменная фишка.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 17:49

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:rjkz
Якщо «трогали нижче живота» - гідна кандидатура?

Я тоже хотел тебя предложить. Сексуальные девиации - твоя фирменная фишка.

Хіба в контексті «я вас піторів наскрізь бачу».
А так то я «нетроганий « нижче пуза, принаймні незрозумілими дядьками, які торгують лавашами.
«Салямі» 30 см - це теж фішка іншого персонажа.
Куні? Так де ж тут девіація?
Ну то що ти там хотів запропонувати ?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 19:00

Людина людині вовк©

  rjkz написав:
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Мне один жаловался что влюбился в девушку из свидетелей но подкатить к ней оказалось не просто, точнее вообще невозможно, она только своих воспринимала. Так как стати ему и сказала. Ты не свидетель- чувак досвидос.
Тюююююю...
Що, він не міг на деякий час вступити в їхню організацію/стати одним із них? А потім - вийти😁
Я ж, як тільки тут прийшов, думав - о, тут можна поспілкуватись про різні фінансові інструменти, стратегії... - про різні види бізнесу... про різні нюанси в бізнесах...
І що?
Почалось обсирання моїх бізнес-ідей, різні фрази, типу - "тут тобі не школа фінансів, тут тебе ніхто не буде вчити, підказувати щось..." і т.д., і т.п.

А що - невже не можна про фінанси і бізнес-ідеї спілкуватись в такому ключі, як наприклад, рибаки?
Типу, я такої фірми беру котушки... а гачки - беру такої фірми і такі от види... А от добре замішувати таку приманку на коропа... а на карася - я ще додаю таке-то...
І т.д., і т.п. в такому ключі.


Ну да, так и вижу, сидит Максим со своим немецким дипломом МВА, на который пошли время, силы и деньги и вываливает все Долярчику, который считает, что ВО никому не надо.
И нафига оно ему?

Ну от - яскравий приклад! :mrgreen:

Добре, хоч уточнили, що "німецький" диплом))
А то тут український МВА(якщо я не помиляюсь - Айрмакса) на Київській гілці кОпали майже всі :mrgreen:

А тепер ще таке:
(але я кажу за Україну!)
1. Мабуть, наші всі тутешні МВА-ївці - успішні бізнесмени?
Ні? Лише половина?
Ні? Невже менша половина?))
Як так?©😁
2. Нагадує все це дитячу пісочницю - "я знаю, але тобі не скажу!"))
А що "не скажеш", якщо в інтернеті можна нарити все що треба і не треба?! :lol:


Бачу, що вислів - "людина людині - вовк!© - хтось не дурний це написав!
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 19:29

Сейчас такое время
В доступе интернет
Решить все проблемы можно
Найти ответ
Каждый все знает, просто ты умнее стал
Как в Инстаграме публикации да прочитал
В тему и не в тему, просто на лицо картина
Мы общаться перестали, жизнь проходит мимо
Эти сети заманили
Столько рыбок погубили
Только рыбам нужно море
А нам- интернет раздолье
Эти сети заманили
Как без них мы раньше жили
Гаджет у тебя в руке
Ты как рыба на крючке
Сети сети, эти Соц сети
Взрослые зависли, а теперь и дети
В Лайке, в ютюбе ,а теперь в тик токе
Все в интернет потоке, родители в шоке
Что-то вечно снимают, челленджы, тренды,
Хотят стать блогерами, а не президентом
Ищут контенты, пишут коменты
Следят за лентой, ловят моменты
Лайк лайк лайк дислайк
Как же так? Это просак
Я возьму наган и в бан его, в бан
Бан бан бан
Эта реальность виртуальна
С виду вовсе не банальна
И вроде даже социальна
Но как-то стало тривиально



Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 31 тра, 2025 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 19:31

Re: Психологія цікавинок))

  Banderlog написав:а от на мінімальній пенсії чи з інвалідністю, да це вже про виживання
Ну отож!
  Banderlog написав:нормально ти придумав) півторачка поляни квасової по 40 а картопля по 10?)
Я не спорю, так в україні може бути. Але наступного року нічого дивуватись що картопля вже по 50 бо її чомусь не посадили. Нєвідімая рука ринку...
Та то все, як не тиць, то пи#диць))
От часник пару років тому був подорожчав - так я думав, що наступного року його засадять фермери плантаціями і хоч на половину впаде ціна...
А що ми маємо на моменті?
Часник 160-180грн!🤦🏻
І таких прикладів можна навести купу!
Але зразу починається - "ой а часник - важко вирощувати і зберігати .. Ой, а помідори - важко вирощувати і зберігати .." І т.п.
Та плять!
Завжди вирощували, але саме тепер стало "важко"?(і то при тому, що технології і техніка пішли вперед!)

Ну ок, але ж МОРКВА, БУРЯК, КАРТОПЛЯ, КАБАЧКИ - ну це ж не помідори, які справді важче виростити і зберігати?!
  ЛАД написав:Так это у вас по дешёвке.
У нас молода дуже ДРІБНА - 100.
Клубника - 95.
Черешни нет.
Ну от, замість дрібної картоплі - їжте солодку полуницю!😁
А те, що черешні нема - так це Вас бережуть від серцевого нападу)) а то побачите пА400 черешню, плюнете продавцю в обличчя і підете купите м'ясо на шашлик ДЕШЕВШЕ черешень! 😁
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 19:36

  Успіх написав:
  rjkz написав:Що, він не міг на деякий час вступити в їхню організацію/стати одним із них? А потім - вийти😁
Я ж, як тільки тут прийшов, думав - о, тут можна поспілкуватись про різні фінансові інструменти, стратегії... - про різні види бізнесу... про різні нюанси в бізнесах...
І що?
Почалось обсирання моїх бізнес-ідей, різні фрази, типу - "тут тобі не школа фінансів, тут тебе ніхто не буде вчити, підказувати щось..." і т.д., і т.п.

А що - невже не можна про фінанси і бізнес-ідеї спілкуватись в такому ключі, як наприклад, рибаки?
Типу, я такої фірми беру котушки... а гачки - беру такої фірми і такі от види... А от добре замішувати таку приманку на коропа... а на карася - я ще додаю таке-то...
І т.д., і т.п. в такому ключі.


Ну да, так и вижу, сидит Максим со своим немецким дипломом МВА, на который пошли время, силы и деньги и вываливает все Долярчику, который считает, что ВО никому не надо.
И нафига оно ему?

Ну от - яскравий приклад! :mrgreen:

Добре, хоч уточнили, що "німецький" диплом))
А то тут український МВА(якщо я не помиляюсь - Айрмакса) на Київській гілці кОпали майже всі :mrgreen:

А тепер ще таке:
(але я кажу за Україну!)
1. Мабуть, наші всі тутешні МВА-ївці - успішні бізнесмени?
Ні? Лише половина?
Ні? Невже менша половина?))
Як так?©😁
2. Нагадує все це дитячу пісочницю - "я знаю, але т :!: обі не скажу!"))
А що "не скажеш", якщо в інтернеті можна нарити все що треба і не треба?! :lol:


Бачу, що вислів - "людина людині - вовк - хтось не дурний це написав![/quote]
Походу форум/люди нема для ПОРАДИТИ а тільки впенсам пажаловаться і зае пать и какуюто х уйну втереть и забанить, хотаб
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 19:40

  Успіх написав:
  rjkz написав:
  Успіх написав: Тюююююю...
Що, він не міг на деякий час вступити в їхню організацію/стати одним із них? А потім - вийти😁
Я ж, як тільки тут прийшов, думав - о, тут можна поспілкуватись про різні фінансові інструменти, стратегії... - про різні види бізнесу... про різні нюанси в бізнесах...
І що?
Почалось обсирання моїх бізнес-ідей, різні фрази, типу - "тут тобі не школа фінансів, тут тебе ніхто не буде вчити, підказувати щось..." і т.д., і т.п.

А що - невже не можна про фінанси і бізнес-ідеї спілкуватись в такому ключі, як наприклад, рибаки?
Типу, я такої фірми беру котушки... а гачки - беру такої фірми і такі от види... А от добре замішувати таку приманку на коропа... а на карася - я ще додаю таке-то...
І т.д., і т.п. в такому ключі.


Ну да, так и вижу, сидит Максим со своим немецким дипломом МВА, на который пошли время, силы и деньги и вываливает все Долярчику, который считает, что ВО никому не надо.
И нафига оно ему?

Ну от - яскравий приклад! :mrgreen:

Добре, хоч уточнили, що "німецький" диплом))
А то тут український МВА(якщо я не помиляюсь - Айрмакса) на Київській гілці кОпали майже всі :mrgreen:

А тепер ще таке:
(але я кажу за Україну!)
1. Мабуть, наші всі тутешні МВА-ївці - успішні бізнесмени?
Ні? Лише половина?
Ні? Невже менша половина?))
Як так?©😁
2. Нагадує все це дитячу пісочницю - "я знаю, але тобі не скажу!"))
А що "не скажеш", якщо в інтернеті можна нарити все що треба і не треба?! :lol:


Бачу, що вислів - "людина людині - вовк!© - хтось не дурний це написав!


Смотри, если тебе никто не хочет помочь советом или информацией, то у тебя есть несколько опций:
1. Забить.
2. Найти информацию в другом источнике (Интернет большой).
3. Если очень надо, но п1 и 2 не работают - найти источник в офлайне где тебя научат.

Теперь поставь себя на место того, кто эту инфу дает.
Кто-то на то, чтобы добыть эту инфу, потратил 5 лет на получение того самого ВО, об которое ты тут ноги вытираешь.
Я, по глупости, на заре пребывания на форуме, давал ответы и давал советы в строительной области. Потом поумнел.
Сейчас меня интересует стокмаркет.
"ЧТо я делаю?" Дергаю прохожих за рукав пиджака "Дядь, а дядь, а какие покупать акции, чтобы иметь 10% годовых" "А как быть если надо сделать налоги?".
Нет, никого не достаю.
Надо был ответ бухгалтера - поехал на консультацию (потратил около 2 часов времени на дорогу и прием) и заплатил 40 долларов за то, чтобы выслушать то, тчо она мне предложила, потом спросить "А так можно и законно?" и услышать "Да".
То, что я уверен, что это выбор индивидуальный - нарабатывают опыт пложив свои деньги в сток маркет. ЧТо-то потерял, что-то заработал. Год потратил, но опыт стоит того.
Но можно-ж было на форуме " А что покупать? А почем? А когда? Ну вы-ж тут все с ВО, то скажете мне когда продавать? А то я ваше образование ни в пень не ставлю, поэтому не буду таким лохом как вы, а просто спрошу у вас".

И, кстати, реакция в примере с девушкой из религиозной общины очень показательна - как поиметь и девущку и устои общины. Это-же касается всех и всего.
Хитрожопость
rjkz
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