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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 485486487488
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 20:41

Дурак когда чего то не понимает обязательно обосрёт. Ничего нового. 100% метрика. Ни разу не было чтоб дурак сказал я них не понял, но да возможно это наверное круто. Вдруг догадаются что дурак? А так спорит обсерает может подумают типа тоже шото знает.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 22:01

А ще диплом можна підставити під ніжку пралки, щоб не хитала

  Banderlog написав:Ти помітив як пан психолог не любить щоб колупались в його мозгах?
Я помітив, що я забагато тексту пишу - а люди потім вибирають з того "за що можна вхопитись" - і понесласьььььь...🤦🏻

А мені ж то тільки на це треба була відповідь >>>
"Ну ок, але ж МОРКВА, БУРЯК, КАРТОПЛЯ, КАБАЧКИ - ну це ж не помідори, які справді важче виростити і зберігати?!"
  rjkz написав:то у тебя есть несколько опций:
1. Забить.
2. Найти информацию в другом источнике (Интернет большой).
Я вже тут(на форумі) більше 10р. І тому десь через 2-3р. від початку - почав робити саме оці пункти 1 і 2. І все ок!

І звичайно, якось дивно, що я без такого важливого МВА, де ціла купа "засекречених секретів" :lol: по фінансах/бізнесах і, взагалі, без ВО - вів свій маленький бізнес 11,5роки!
НЕ загнувся, як по статистиці загинаються 90% в перший рік (тут Будівельник в темі, може підправить трохи) бізнесів/стартапів... а деякі ще максимум до трьох років дотягую і теж банкротують/закриваються... - виживає щось лише 1-2%!!!
І якось, без МВА і іншої подібної чухні :lol: (до якої, як правильно підмітили - я витираю ноги :lol: ) - ЗМІГ заробити на ДВІ квартири в місті-мільйоннику!(а не десь в Козятині, чи Жмеринці) :mrgreen:


Але, це все дрібниці)) - бо люди з МВА, мабуть, літають в космос! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 22:37

  Успіх написав:
  Banderlog написав:Ти помітив як пан психолог не любить щоб колупались в його мозгах?
Я помітив, що я забагато тексту пишу - а люди потім вибирають з того "за що можна вхопитись" - і понесласьььььь...🤦🏻

А мені ж то тільки на це треба була відповідь >>>
"Ну ок, але ж МОРКВА, БУРЯК, КАРТОПЛЯ, КАБАЧКИ - ну це ж не помідори, :

То ти таки думаєш що на продуктах тебе граблять?) Що мішає ларьок десь під тими балконами? Чи допустим бочку купити ? Досвіта по селах проїхався купив молока до обіду в місті розпродав. Півдня куриш бамбук, рахуєш гроші і міняєш на доляри)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 22:46

  Wirująświatła написав:Дурак когда чего то не понимает обязательно обосрёт. Ничего нового. 100% метрика. Ни разу не было чтоб дурак сказал я них не понял, но да возможно это наверное круто. Вдруг догадаются что дурак? А так спорит обсерает может подумают типа тоже шото знает.

) шо саме круто? Соціалізація в неформальних групах?
Те що Ви валите купу термінів і тексту про дослідження... ну й толку з них? Для чого нормальній людині знати класифікацію девіацій? Тим більше що будьякий ваш колега може класифікувати то по своєму? :wink:
Де практичні рецепти і результати?
Ви навіть не готові сказати який критерій успішності роботи психолога.
Banderlog
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