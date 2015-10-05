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#<1 ... 486487488489> Додано: Суб 31 тра, 2025 20:41 Дурак когда чего то не понимает обязательно обосрёт. Ничего нового. 100% метрика. Ни разу не было чтоб дурак сказал я них не понял, но да возможно это наверное круто. Вдруг догадаются что дурак? А так спорит обсерает может подумают типа тоже шото знает. Wirująświatła

Повідомлень: 30140 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2500 раз. Подякували: 3491 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 22:01 А ще диплом можна підставити під ніжку пралки, щоб не хитала Banderlog написав: Ти помітив як пан психолог не любить щоб колупались в його мозгах? Ти помітив як пан психолог не любить щоб колупались в його мозгах? Я помітив, що я забагато тексту пишу - а люди потім вибирають з того "за що можна вхопитись" - і понесласьььььь...🤦🏻



А мені ж то тільки на це треба була відповідь >>>

"Ну ок, але ж МОРКВА, БУРЯК, КАРТОПЛЯ, КАБАЧКИ - ну це ж не помідори, які справді важче виростити і зберігати?!"

rjkz написав: то у тебя есть несколько опций:

1. Забить.

2. Найти информацию в другом источнике (Интернет большой). то у тебя есть несколько опций:1. Забить.2. Найти информацию в другом источнике (Интернет большой). Я вже тут(на форумі) більше 10р. І тому десь через 2-3р. від початку - почав робити саме оці пункти 1 і 2. І все ок!



І звичайно, якось дивно, що я без такого важливого МВА, де ціла купа "засекречених секретів" по фінансах/бізнесах і, взагалі, без ВО - вів свій маленький бізнес 11,5роки!

НЕ загнувся, як по статистиці загинаються 90% в перший рік (тут Будівельник в темі, може підправить трохи) бізнесів/стартапів... а деякі ще максимум до трьох років дотягую і теж банкротують/закриваються... - виживає щось лише 1-2%!!!

І якось, без МВА і іншої подібної чухні (до якої, як правильно підмітили - я витираю ноги ) - ЗМІГ заробити на ДВІ квартири в місті-мільйоннику!(а не десь в Козятині, чи Жмеринці)





Але, це все дрібниці)) - бо люди з МВА, мабуть, літають в космос! Я помітив, що я забагато тексту пишу - а люди потім вибирають з того "за що можна вхопитись" - і понесласьььььь...🤦🏻А мені ж то тільки на це треба була відповідь >>>"Ну ок, але ж МОРКВА, БУРЯК, КАРТОПЛЯ, КАБАЧКИ - ну це ж не помідори, які справді важче виростити і зберігати?!"Я вже тут(на форумі) більше 10р. І тому десь через 2-3р. від початку - почав робити саме оці пункти 1 і 2. І все ок!І звичайно, якось дивно, що я без такого важливого МВА, де ціла купа "засекречених секретів"по фінансах/бізнесах і, взагалі, без ВО - вів свій маленький бізнес 11,5роки!НЕ загнувся, як по статистиці загинаються 90% в перший рік (тут Будівельник в темі, може підправить трохи) бізнесів/стартапів... а деякі ще максимум до трьох років дотягую і теж банкротують/закриваються... - виживає щось лише 1-2%!!!І якось, без МВА і іншої подібної чухні(до якої, як правильно підмітили - я витираю ноги) - ЗМІГ заробити на ДВІ квартири в місті-мільйоннику!(а не десь в Козятині, чи Жмеринці)Але, це все дрібниці)) - бо люди з МВА, мабуть, літають в космос! Успіх

Повідомлень: 8157 З нами з: 18.03.21 Подякував: 262 раз. Подякували: 998 раз. Профіль 4 8 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 22:37 Успіх написав: Banderlog написав: Ти помітив як пан психолог не любить щоб колупались в його мозгах? Ти помітив як пан психолог не любить щоб колупались в його мозгах? Я помітив, що я забагато тексту пишу - а люди потім вибирають з того "за що можна вхопитись" - і понесласьььььь...🤦🏻



А мені ж то тільки на це треба була відповідь >>>

"Ну ок, але ж МОРКВА, БУРЯК, КАРТОПЛЯ, КАБАЧКИ - ну це ж не помідори, : Я помітив, що я забагато тексту пишу - а люди потім вибирають з того "за що можна вхопитись" - і понесласьььььь...🤦🏻А мені ж то тільки на це треба була відповідь >>>"Ну ок, але ж МОРКВА, БУРЯК, КАРТОПЛЯ, КАБАЧКИ - ну це ж не помідори, :

То ти таки думаєш що на продуктах тебе граблять?) Що мішає ларьок десь під тими балконами? Чи допустим бочку купити ? Досвіта по селах проїхався купив молока до обіду в місті розпродав. Півдня куриш бамбук, рахуєш гроші і міняєш на доляри) То ти таки думаєш що на продуктах тебе граблять?) Що мішає ларьок десь під тими балконами? Чи допустим бочку купити ? Досвіта по селах проїхався купив молока до обіду в місті розпродав. Півдня куриш бамбук, рахуєш гроші і міняєш на доляри) Banderlog

Повідомлень: 2805 З нами з: 24.06.14 Подякував: 111 раз. Подякували: 82 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 22:46 Wirująświatła написав: Дурак когда чего то не понимает обязательно обосрёт. Ничего нового. 100% метрика. Ни разу не было чтоб дурак сказал я них не понял, но да возможно это наверное круто. Вдруг догадаются что дурак? А так спорит обсерает может подумают типа тоже шото знает. Дурак когда чего то не понимает обязательно обосрёт. Ничего нового. 100% метрика. Ни разу не было чтоб дурак сказал я них не понял, но да возможно это наверное круто. Вдруг догадаются что дурак? А так спорит обсерает может подумают типа тоже шото знает.

) шо саме круто? Соціалізація в неформальних групах?

Те що Ви валите купу термінів і тексту про дослідження... ну й толку з них? Для чого нормальній людині знати класифікацію девіацій? Тим більше що будьякий ваш колега може класифікувати то по своєму?

Де практичні рецепти і результати?

Ви навіть не готові сказати який критерій успішності роботи психолога. ) шо саме круто? Соціалізація в неформальних групах?Те що Ви валите купу термінів і тексту про дослідження... ну й толку з них? Для чого нормальній людині знати класифікацію девіацій? Тим більше що будьякий ваш колега може класифікувати то по своєму?Де практичні рецепти і результати?Ви навіть не готові сказати який критерій успішності роботи психолога. Banderlog

Повідомлень: 2805 З нами з: 24.06.14 Подякував: 111 раз. Подякували: 82 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 22:59

По данным исследований, около 80% детей сталкиваются с нежелательным контентом в сети, каждый третий ребенок получал сообщения от незнакомцев, почти четверть школьников становились жертвами кибербуллинга. При этом только 17% родителей действительно осведомлены о том, чем занимаются их дети в интернете.



Разрыв между цифровыми навыками детей и родителей часто превращает последних в беспомощных наблюдателей, не способных ни предотвратить опасность, ни помочь в случае проблем.



Возрастные особенности и подходы к безопасности

Как и во многих вопросах воспитания, универсальных рецептов здесь нет.



Стратегия защиты ребенка в интернете должна соответствовать его возрасту, уровню развития и индивидуальным особенностям. Родителям часто кажется, что младших детей защитить проще — установил программу контроля, и дело с концом.



С подростками — настоящая головная боль! Интересно, что опыт показывает обратное: чем раньше вы начнете формировать культуру безопасного поведения в сети, тем легче вам будет во время подросткового "бунта".



Дошкольники (3-6 лет)

Многие считают, что в этом возрасте не нужны особые меры безопасности — мол, что может случиться, если ребенок смотрит мультики на планшете? Однако именно сейчас закладываются базовые привычки взаимодействия с цифровым миром. Кроме того, даже детский контент может содержать неявные угрозы — от скрытой рекламы до изображений, не предназначенных для детского восприятия.



В этом возрасте ребенок должен использовать интернет только под непосредственным присмотром взрослых. Сидя рядом с малышом, вы можете объяснять простые правила: "Этот мультик можно смотреть, а если появляются странные картинки — зовем маму или папу". Постепенно формируйте привычку спрашивать разрешения перед тем, как нажать на новую ссылку или скачать игру.



Технические решения для этого возраста:



Специальные детские планшеты или режимы на обычных устройствах

Детские версии популярных приложений (YouTube Kids, детские браузеры)

Время использования гаджетов строго ограничено (рекомендация ВОЗ — не более часа в день для детей 3-5 лет)

Младшие школьники (7-10 лет)

С началом школы цифровая жизнь ребенка усложняется — появляются образовательные платформы, первые мессенджеры для общения с одноклассниками, компьютерные игры становятся частью социализации. Полный контроль уже невозможен, да и не нужен. Пора переходить к формированию сознательного отношения к безопасности.



В этом возрасте дети уже способны понимать более сложные правила, но всё еще нуждаются в четких границах. Объясните ребенку основные принципы безопасности: никогда не сообщать личную информацию, не общаться с незнакомцами, не делиться фотографиями без разрешения родителей, сообщать взрослым о странных или пугающих ситуациях.



Помню случай с дочерью моей коллеги: девочка 9 лет получила сообщение в детской игре о том, что выиграла приз, и для его получения нужно сообщить домашний адрес. К счастью, родители научили ее обращаться за помощью в таких ситуациях. Оказалось, это была попытка мошенничества, направленная именно на детей.



Технические решения для младших школьников:



Программы родительского контроля с возможностью мониторинга времени использования и посещаемых сайтов

Безопасный поиск в поисковых системах

Совместная настройка первых аккаунтов в мессенджерах и играх

Установленное время для использования гаджетов (желательно по расписанию)

Подростки (11-16 лет)

Самый сложный период, когда требования безопасности сталкиваются с желанием самостоятельности и приватности. Родители часто жалуются, что подростки становятся скрытными, удаляют историю браузера, используют неизвестные приложения. Это естественный этап развития, и жесткий контроль здесь может принести больше вреда, чем пользы.



В случае с подростками ставка делается на взаимное доверие, осознанность и ранее сформированные привычки безопасного поведения. Подросток должен понимать, что ваше беспокойство связано не с желанием контролировать его жизнь, а с реальными рисками, которые существуют в сети.



Говорите с подростком как со взрослым. Обсуждайте реальные случаи онлайн-мошенничества, манипуляций, травли. Спрашивайте его мнение, интересуйтесь его опытом. Такой подход работает гораздо эффективнее запретов и слежки.



Технические решения для подростков:



Программы защиты с минимальными ограничениями, но с функцией оповещения о потенциально опасных действиях

Совместная настройка приватности в социальных сетях

Обучение использованию VPN, антивирусов и других средств самозащиты

Правило "гаджеты не ночуют в спальне" (помогает избежать ночных сидений в сети и улучшает сон)

Настройки приватности в социальных сетях

Отдельного внимания заслуживают настройки приватности в социальных сетях и мессенджерах. Большинство популярных платформ предлагают достаточно гибкие инструменты управления тем, кто может видеть ваш профиль, писать сообщения, комментировать публикации. Однако стандартные настройки часто оказываются слишком открытыми.



Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание при настройке детского аккаунта:



Профиль должен быть закрытым (доступ только для друзей/подписчиков)

Личная информация (адрес, номер телефона, школа) должна быть скрыта или отсутствовать

Геолокация в публикациях должна быть отключена

Запросы в друзья/сообщения должны быть ограничены кругом знакомых

Комментарии к публикациям должны быть модерируемыми

Настройте эти параметры вместе с ребенком, объясняя значение каждого пункта. Для подростков важно не просто запретить, а объяснить, почему те или иные ограничения необходимы и какие риски они предотвращают.



Безопасные браузеры и поисковые системы

Для младших детей разумным решением будет использование специальных детских браузеров или поисковых систем. Они отфильтровывают нежелательный контент и предлагают доступ только к проверенным ресурсам. Среди таких решений можно выделить:



KidRex — простой поисковик и браузер, основанный на Google, с фильтрацией нежелательного контента. Подходит для младших школьников.

Kiddle — визуальный детский браузер с крупными картинками и безопасным поиском. Яркий интерфейс и защита от контента 18+.

Zoodles Kid Mode — браузер для планшетов и ПК с контролем контента и образовательными играми. Родители могут настраивать доступ.

Kidoz — безопасная платформа с браузером, видео и приложениями. Подходит для детей от 3 до 12 лет.

KidzSearch — поисковая система и браузер на основе Google, работает только с белым списком сайтов. Удобен для школьных задач.

Safe Search Kids — расширение и сайт с безопасной выдачей и фильтрацией видео, новостей и картинок.





Как говорить о безопасности, не запугивая

Разговор о рисках в интернете часто превращается в устрашающую лекцию. "В интернете полно педофилов!", "Тебя обманут и украдут все деньги!", "Там сплошной разврат и наркотики!" — такие заявления вызывают у детей либо панический страх, либо (что чаще) скептическое отношение и к угрозам, и к родителям, которые о них предупреждают.



Более эффективен спокойный, информативный подход. Говорите о рисках как о реальности, с которой можно справиться при наличии знаний и навыков. Используйте аналогии с повседневной жизнью: правила безопасности в интернете похожи на правила дорожного движения или противопожарной безопасности — они не мешают жить, а защищают от реальных опасностей.



Избегайте обобщений. Вместо "все в интернете хотят тебя обмануть" лучше сказать "в интернете, как и в реальной жизни, встречаются разные люди, и некоторые могут иметь плохие намерения". Такой подход формирует здоровую осторожность без паранойи.



Выстраивание доверительных отношений

Доверие — это улица с двусторонним движением. Если вы ожидаете, что ребенок будет делиться с вами своими проблемами и сомнениями, вы должны быть готовы выслушать его без осуждения и критики.



Несколько принципов, которые помогут создать атмосферу доверия:



Выслушивайте ребенка до конца, даже если не согласны с его мнением

Не высмеивайте его увлечения или страхи, даже если они кажутся вам незначительными

Признавайте свои ошибки и неправоту, если они есть

Уважайте приватность ребенка (стучите перед тем, как войти в комнату, не читайте личные записи без разрешения)

Будьте честны в своих объяснениях, не придумывайте несуществующие опасности

Доверительные отношения строятся годами, но могут быть разрушены одним неосторожным действием. Например, если вы тайно прочитаете переписку ребенка и он об этом узнает, восстановить доверие будет очень сложно.



Установление правил пользования интернетом

Четкие правила помогают детям понять, какое поведение в сети считается приемлемым, а какое — нет. Эти правила должны быть справедливыми, понятными и соответствующими возрасту ребенка.



Вот несколько базовых принципов, которые стоит учесть при составлении семейных правил использования интернета:



Правила должны быть конкретными. "Не сиди долго за компьютером" — плохое правило, потому что неясно, что значит "долго". Лучше: "Время за компьютером — не более 2 часов в день, с перерывом после первого часа".

Правила должны объяснять не только ЧТО нельзя делать, но и ПОЧЕМУ. Это помогает ребенку понять логику ограничений.

Правила должны касаться всех членов семьи, включая взрослых. Если вы запрещаете ребенку пользоваться телефоном за ужином, вы сами должны следовать этому правилу.

Правила должны быть гибкими и пересматриваться по мере взросления ребенка и развития его навыков безопасного поведения.

Составляйте правила вместе с ребенком, особенно если речь идет о подростке. Это повысит вероятность того, что он будет их соблюдать.



Когда нужно обращаться за помощью

Как бы мы ни старались защитить ребенка, иногда проблемы все же возникают. Важно, чтобы ребенок знал: обратиться за помощью — это не признак слабости, а правильное и взрослое решение.



Объясните ребенку, в каких ситуациях обязательно нужно сообщить взрослым:



Если кто-то просит о личной встрече после онлайн-знакомства

Если кто-то просит прислать личные фотографии или видео

Если ребенок столкнулся с угрозами, шантажом или вымогательством

Если контент вызывает сильный страх, тревогу или отвращение

Если ребенок случайно сообщил кому-то личную информацию или перевел деньги

Убедите ребенка, что в таких ситуациях вы не будете его ругать, даже если он нарушил какие-то правила. Безопасность важнее наказания за проступок.



Особые риски и их предотвращение

Существуют специфические угрозы, которые требуют отдельного внимания и подхода. Рассмотрим наиболее распространенные из них и способы защиты.



Кибербуллинг



Травля в сети — одна из самых болезненных проблем для современных детей. По данным исследований, с ней сталкивается каждый четвертый школьник. Последствия могут быть крайне серьезными: от снижения самооценки до депрессии и даже суицидальных мыслей.



Особенность кибербуллинга в том, что от него сложно скрыться — агрессоры могут достать жертву даже дома, через социальные сети и мессенджеры. Кроме того, анонимность сети часто провоцирует людей на более жестокое поведение, чем они допустили бы при личном общении.



Как защитить ребенка от кибербуллинга:



Объясните, что такое травля и почему она недопустима (как в качестве жертвы, так и в качестве агрессора или "молчаливого наблюдателя")





Научите не реагировать на провокации — часто агрессоры ищут именно эмоциональной реакции





Покажите, как блокировать обидчиков и жаловаться на нарушения правил платформы

Убедите сохранять доказательства травли (скриншоты, сообщения) для обращения к администрации ресурса или в правоохранительные органы



Помогите выстроить поддерживающую сеть друзей и в онлайне, и в реальной жизни





Если ребенок стал жертвой кибербуллинга, не преуменьшайте его страдания фразами вроде "это просто слова" или "не обращай внимания". Эмоциональная боль так же реальна, как и физическая. Обратитесь к школьному психологу или другим специалистам, если проблема серьезна.



Нежелательный контент

Интернет содержит огромное количество материалов, которые могут быть вредны для детской психики: насилие, порнография, пропаганда опасного поведения, суицидальный контент и так далее. Даже при наличии фильтров и родительского контроля некоторые материалы могут просочиться через защиту.



Как минимизировать риск столкновения с нежелательным контентом:



Используйте технические средства фильтрации (программы родительского контроля, безопасный поиск)



Обсудите с ребенком, какой контент считается неприемлемым и почему

Научите ребенка реагировать на нежелательный контент — закрывать страницу и сообщать взрослым



Будьте готовы к разговору, если ребенок все же столкнулся с таким контентом — не ругайте его, а помогите осмыслить увиденное



Стоит понимать, что полностью оградить ребенка от нежелательного контента невозможно. Поэтому важно не только блокировать доступ к нему, но и формировать у ребенка критическое мышление и эмоциональную устойчивость.



Общение с незнакомцами. Как защитить ребенка от угроз



Объясните разницу между онлайн-знакомыми и реальными друзьями

Научите распознавать тревожные признаки (чрезмерный интерес к личной жизни, настойчивые просьбы о встрече, предложения подарков, просьбы сохранить общение в тайне)



Установите правило: никаких встреч с онлайн-знакомыми без ведома и присутствия родителей



Регулярно интересуйтесь, с кем общается ребенок в сети

Если вы обнаружили подозрительное общение, не паникуйте и не обвиняйте ребенка. Спокойно объясните риски и, при необходимости, обратитесь в правоохранительные органы.



Интернет-зависимость



Проблема интернет-зависимости становится все более актуальной. По некоторым данным, до 10-15% детей и подростков демонстрируют признаки зависимого поведения в отношении гаджетов и сети.



Признаки возможной интернет-зависимости у ребенка:



Потеря интереса к офлайн-активностям, которые раньше приносили удовольствие

Раздражительность и агрессия при попытке ограничить время в сети

Пренебрежение личной гигиеной и режимом дня ради онлайн-активности

Скрытное поведение, связанное с использованием гаджетов





Профилактика интернет-зависимости начинается с формирования здоровых привычек использования цифровых устройств:



Установите четкие временные рамки для использования гаджетов

Создайте зоны, свободные от гаджетов (например, обеденный стол или спальня)

Помогите ребенку найти офлайн-хобби

Подавайте пример разумного использования технологий

Если проблема уже сформировалась, не стесняйтесь обратиться к специалистам — психологам или психотерапевтам, специализирующимся на зависимостях.



Кто такие дропы, онлайн-грумеры, сваттеры и другие опасные персонажи

В интернете, как в темном лесу из сказок, водятся свои "хищники". Родителям важно знать, кто они такие и как защитить от них детей. Некоторые из этих "персонажей" появились совсем недавно, и информации о них мало даже во взрослой среде.



Дропы (от англ. drop — "сбрасывать") — люди, которые за вознаграждение предоставляют свои банковские счета для проведения незаконных финансовых операций. В детской и подростковой среде дропов вербуют, предлагая "легкий заработок" — получить деньги на карту и перевести их дальше, оставив себе процент. На самом деле это способ отмывания денег, и ребенок, согласившийся стать дропом, становится соучастником преступления, часто сам того не понимая. На профильных форумах можно найти "мануалы" по вербовке именно детей и подростков, так как они реже понимают юридические последствия таких действий.



Сваттеры (от названия американского спецподразделения SWAT) — люди, которые делают ложные вызовы спецслужб по адресу жертвы. В подростковой среде, особенно среди геймеров, сваттинг может использоваться как форма мести. Ребенок, которого обыграли или с которым поссорились в сети, узнает адрес обидчика и сообщает в полицию о якобы происходящем по этому адресу преступлении. Последствия могут быть драматичными: от испуга семьи до реальных трагедий при штурме спецназа.



Хейтеры и руферы — координаторы опасных "челленджей". Они создают и распространяют среди детей и подростков задания, связанные с риском для здоровья и жизни. Например, проникновение на крыши высотных зданий (руфинг), перебегание перед движущимся транспортом, выполнение опасных трюков. Часто такие задания подаются как способ получить признание в определенных онлайн-сообществах.



Шантажисты-вымогатели — преступники, которые получают от детей компрометирующие материалы (чаще всего интимные фотографии или видео), а затем требуют деньги под угрозой распространения этих материалов среди друзей и семьи жертвы. Чаще всего этому подвергаются подростки 12-17 лет.



Как защитить ребенка:



Объясните, что в интернете люди могут не быть теми, за кого себя выдают

Научите никогда не делиться интимными фотографиями или видео, даже с "близкими друзьями" в сети

Обсудите, что любые предложения "легкого заработка" обычно связаны с мошенничеством или незаконной деятельностью

Объясните юридические последствия ложных вызовов экстренных служб

Научите сообщать вам о любых подозрительных контактах или странных предложениях



Будьте внимательны к изменениям в поведении ребенка после общения в сети

Главная защита от таких угроз — доверительные отношения с ребенком и открытый разговор об опасностях. Ребенок должен знать, что в случае проблемы он может обратиться к вам без страха наказания или осуждения.



Критически важные настройки безопасности в детском телефоне

Современный смартфон в руках ребенка — это и окно в мир знаний, и потенциальный источник угроз. Правильная настройка устройства может существенно повысить безопасность вашего ребенка в цифровом пространстве.





Многие родители ограничиваются установкой PIN-кода и считают, что этого достаточно. На самом деле, современные телефоны предлагают гораздо более широкий спектр настроек безопасности.



Вот список критически важных настроек, которые стоит проверить на телефоне вашего ребенка:



Геолокация. Настройте, каким приложениям разрешено использовать данные о местоположении ребенка. Для большинства игр и развлекательных приложений доступ к геолокации следует отключить. В то же время семейные приложения для отслеживания (например, "Найти друзей" от Apple или Google Family Link) должны иметь постоянный доступ к местоположению.





Разрешения приложений. Проверьте, какие приложения имеют доступ к камере, микрофону, контактам и галерее. Многие игры и социальные сети запрашивают избыточные разрешения, которые могут представлять риск для приватности.





Настройки конфиденциальности. В iOS это раздел "Конфиденциальность", в Android — "Конфиденциальность" или "Безопасность и конфиденциальность".



Здесь можно ограничить отслеживание активности, рекламные идентификаторы и прочие инструменты сбора данных.





Встроенные инструменты родительского контроля. В iOS это "Экранное время", в Android — "Цифровое благополучие" и "Родительский контроль". Эти функции позволяют ограничить время использования устройства, блокировать нежелательные приложения и контент с возрастными ограничениями.

Автоматические покупки.



Отключите возможность покупок в App Store/Google Play без подтверждения паролем. Особенно важно проверить настройки "внутриигровых покупок" — именно на них дети чаще всего тратят деньги родителей, не понимая, что покупки реальные.



Безопасный поиск. В поисковиках активируйте режим безопасного поиска, который отфильтровывает контент для взрослых.



Двухфакторная аутентификация. Включите ее для всех важных аккаунтов (почта, социальные сети, облачные хранилища). Это защитит от взлома даже в случае компрометации пароля.

Приватность в мессенджерах. В популярных мессенджерах (WhatsApp, Telegram, Viber) проверьте настройки приватности: кто может видеть статус, фото профиля, добавлять в группы.



Настройки AirDrop/Nearby Share.



В iOS ограничьте AirDrop только контактами или отключите его полностью.



В Android настройте аналогичным образом функцию Nearby Share. Это предотвратит получение нежелательных файлов от незнакомцев в общественных местах.



Блокировка нежелательных контактов. Покажите ребенку, как блокировать контакты и сообщать о нежелательном поведении в каждом приложении, которым он пользуется.

Особое внимание следует уделить настройкам приватности в социальных сетях, которыми пользуется ваш ребенок. Каждая платформа имеет свои особенности, но общие рекомендации таковы:



Профиль должен быть закрытым (видимым только для друзей)

Отключите возможность отмечать ребенка на фотографиях без его разрешения

Ограничьте комментарии только кругом друзей

Отключите показ геолокации в публикациях



Настройте, кто может отправлять запросы в друзья (в идеале — только друзья друзей)

Многие родители переживают, что настройка всех этих параметров требует технических знаний. В действительности, современные операционные системы делают процесс достаточно интуитивным. Если вы все же сомневаетесь, не стесняйтесь обратиться за помощью к более технически подкованным друзьям или родственникам. Также существуют подробные видеоинструкции для настройки безопасности на разных устройствах.



Важно помнить, что настройки безопасности — это не одноразовое действие. Приложения обновляются, появляются новые функции и угрозы. Рекомендуется проверять и корректировать настройки безопасности на устройстве ребенка не реже одного раза в 3 месяца.



Заключение: баланс между контролем и доверием

Обеспечение безопасности ребенка в интернете — это марафон, а не спринт. Стратегия защиты должна эволюционировать вместе с ребенком, учитывая его растущую самостоятельность и потребность в приватности.



Ключевой принцип — баланс между контролем и доверием. Чрезмерный контроль может привести к тому, что ребенок будет искать способы обойти ограничения и скрыть свою онлайн-активность. Полное отсутствие контроля оставляет его беззащитным перед реальными угрозами.



В раннем возрасте акцент делается на технические средства защиты и прямой контроль. По мере взросления ребенка технические ограничения постепенно заменяются на воспитание ответственности и осознанности.



Конечная цель — не изолировать ребенка от цифрового мира, а научить его безопасно и продуктивно взаимодействовать с ним. Ребенок, который понимает риски, умеет защищать свои данные, критически оценивать информацию и противостоять манипуляциям, будет в безопасности даже без вашего непосредственного контроля.



Помните, что ваш личный пример использования цифровых технологий оказывает огромное влияние на формирование привычек ребенка. Если вы сами проводите все свободное время, уткнувшись в смартфон, трудно ожидать от ребенка осознанного и умеренного использования гаджетов.



Интернет — это инструмент с огромным потенциалом для развития, обучения и социализации. Наша задача как родителей — помочь детям использовать этот инструмент безопасно и эффективно, избегая ловушек и угроз, которые он таит в себе.



И напоследок: не бойтесь признать, что вы не эксперт во всех вопросах онлайн-безопасности. Технологии меняются стремительно, появляются новые платформы и новые риски. Будьте готовы учиться вместе с ребенком, интересоваться его цифровой жизнью и адаптировать свой подход к меняющимся реалиям. Такая открытая позиция укрепит ваш авторитет и доверие между вами.







выделил красным общий неспецифический признак наличия серьёзных проблем у ребенка, как правило это проблемы с друзьями/социализацией. Возможно его втягивают в какую то неприятную историю, манипулируют, вынуждают делать поступки "на слабо", "на спор" и прочие. Либо травят.



три "титульных" признака любых проблем у подростка - сниженное настроение, общая потеря интересов, скрытность. В трудных ситуациях подросток обычно избегает "лишнего" общения с родителями. выделил красным общий неспецифический признак наличия серьёзных проблем у ребенка, как правило это проблемы с друзьями/социализацией. Возможно его втягивают в какую то неприятную историю, манипулируют, вынуждают делать поступки "на слабо", "на спор" и прочие. Либо травят.три "титульных" признака любых проблем у подростка - сниженное настроение, общая потеря интересов, скрытность. В трудных ситуациях подросток обычно избегает "лишнего" общения с родителями. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 31 тра, 2025 23:52, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 30140 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2500 раз. Подякували: 3491 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 23:28 Все просто!© Banderlog написав: Успіх написав: Banderlog написав: Ти помітив як пан психолог не любить щоб колупались в його мозгах? Ти помітив як пан психолог не любить щоб колупались в його мозгах? Я помітив, що я забагато тексту пишу - а люди потім вибирають з того "за що можна вхопитись" - і понесласьььььь...🤦🏻



А мені ж то тільки на це треба була відповідь >>>

"Ну ок, але ж МОРКВА, БУРЯК, КАРТОПЛЯ, КАБАЧКИ - ну це ж не помідори, : Я помітив, що я забагато тексту пишу - а люди потім вибирають з того "за що можна вхопитись" - і понесласьььььь...🤦🏻А мені ж то тільки на це треба була відповідь >>>"Ну ок, але ж МОРКВА, БУРЯК, КАРТОПЛЯ, КАБАЧКИ - ну це ж не помідори, :

То ти таки думаєш що на продуктах тебе граблять?) Що мішає ларьок десь під тими балконами? Чи допустим бочку купити ? Досвіта по селах проїхався купив молока до обіду в місті розпродав. Півдня куриш бамбук, рахуєш гроші і міняєш на доляри) ) Що мішає ларьок десь під тими балконами? Чи допустим бочку купити ? Досвіта по селах проїхався купив молока до обіду в місті розпродав. Півдня куриш бамбук, рахуєш гроші і міняєш на доляри) Дивись, є таке - "я знаю, що мене найопують, але не знаю де?"©😁

Так от - а я ЗНАЮ, що мене найопують, ЗНАЮ де/в чому мене найопують - але НЕ знаю, за що, для чого і чому це роблять? Дивись, є таке - "я знаю, що мене найопують, але не знаю де?"©😁Так от - а я ЗНАЮ, що мене найопують, ЗНАЮ де/в чому мене найопують - але НЕ знаю, за що, для чого і чому це роблять? Успіх

Повідомлень: 8157 З нами з: 18.03.21 Подякував: 262 раз. Подякували: 998 раз. Профіль 4 8 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 23:43 Настав час "блєснуть умом"!))) Banderlog написав: Wirująświatła написав: Дурак когда чего то не понимает обязательно обосрёт. Ничего нового. 100% метрика. Ни разу не было чтоб дурак сказал я них не понял, но да возможно это наверное круто. Вдруг догадаются что дурак? А так спорит обсерает может подумают типа тоже шото знает. Дурак когда чего то не понимает обязательно обосрёт. Ничего нового. 100% метрика. Ни разу не было чтоб дурак сказал я них не понял, но да возможно это наверное круто. Вдруг догадаются что дурак? А так спорит обсерает может подумают типа тоже шото знает.

) шо саме круто? Соціалізація в неформальних групах?

Те що Ви валите купу термінів і тексту про дослідження... ну й толку з них? Для чого нормальній людині знати класифікацію девіацій? Тим більше що будьякий ваш колега може класифікувати то по своєму?

Де практичні рецепти і результати?

Ви навіть не готові сказати який критерій успішності роботи психолога. ) шо саме круто? Соціалізація в неформальних групах?Те що Ви валите купу термінів і тексту про дослідження... ну й толку з них? Для чого нормальній людині знати класифікацію девіацій? Тим більше що будьякий ваш колега може класифікувати то по своєму?Ви навіть не готові сказати який критерій успішності роботи психолога. Ти ж казав, що хто перший схопив халат, той і лікар?))

Так от, ти ж наче теж тут неодноразово натякав(а може й казав), що ти теж не поганий психолог? Чи навіть, крутіший за психолога?

Тоді дай ти рецепти, щоб були позитивні результати на практиці?



Бо проблем з дітьми/підліками - багато, а от вирішити їх можуть не тільки лиш всі©))

Можеш почати з рецепту, як заохотити дитину більше спілкуватись, більше цікавитись різними речами і т.д., а не залипати в соцмережах, чи комп.іграх?



Потім можеш перейти до порад Хотабу, бо його явно тригерить все, що пов'язано з сексом

Бо він не знав що робити/як поводитись/що казати, коли дочка його застукала за мастурбацією, а потім і він її застукав також за цією справою? Ти ж казав, що хто перший схопив халат, той і лікар?))Так от, ти ж наче теж тут неодноразово натякав(а може й казав), що ти теж не поганий психолог? Чи навіть, крутіший за психолога?Тоді дай ти рецепти, щоб були позитивні результати на практиці?Бо проблем з дітьми/підліками - багато, а от вирішити їх можуть не тільки лиш всі©))Можеш почати з рецепту, як заохотити дитину більше спілкуватись, більше цікавитись різними речами і т.д., а не залипати в соцмережах, чи комп.іграх?Потім можеш перейти до порад Хотабу, бо його явно тригерить все, що пов'язано з сексомБо він не знав що робити/як поводитись/що казати, коли дочка його застукала за мастурбацією, а потім і він її застукав також за цією справою? Успіх

Повідомлень: 8157 З нами з: 18.03.21 Подякував: 262 раз. Подякували: 998 раз. Профіль 4 8 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 23:54 rjkz написав: Но можно-ж было на форуме " А что покупать? А почем? А когда? Но можно-ж было на форуме " А что покупать? А почем? А когда?

Купляй коли дешевше, продавай коли дорожче. Купляй коли дешевше, продавай коли дорожче. Water Повідомлень: 3080 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 23:56 Успіх написав: Можеш почати з рецепту, як заохотити дитину більше спілкуватись, більше цікавитись різними речами і т.д., а не залипати в соцмережах, чи комп.іграх? Можеш почати з рецепту, як заохотити дитину більше спілкуватись, більше цікавитись різними речами і т.д., а не залипати в соцмережах, чи комп.іграх?

Так зараз таке спілкування. Так зараз таке спілкування. Water Повідомлень: 3080 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 чер, 2025 00:01 Banderlog написав: Чи допустим бочку купити ? Досвіта по селах проїхався купив молока до обіду в місті розпродав. Чи допустим бочку купити ? Досвіта по селах проїхався купив молока до обіду в місті розпродав.

Идет корова по деревне. Колокольчиком бренькает и кричит:

"Молоко, сметана,масло". Никто ничего не берет. Дошла до середины

деревни "Молоко,сметана,масло". Опять все тихо. Дошла до края

деревни "Молоко,сметана,масло... Мясо" Идет корова по деревне. Колокольчиком бренькает и кричит:"Молоко, сметана,масло". Никто ничего не берет. Дошла до серединыдеревни "Молоко,сметана,масло". Опять все тихо. Дошла до краядеревни "Молоко,сметана,масло... Мясо" Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8297 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6437 раз. Подякували: 21533 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 486487488489> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4345

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34