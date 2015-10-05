Успіх написав:Тоді дай ти рецепти, щоб були позитивні результати на практиці?
поправлю, психолог не журнал советчица, какие то начинающие блогеры пытаются давать советы, но это глупость.
Психолог исследует и объясняет как работает психика, далее уже каждый сам решает, что с этим делать. Например, можно жопу этими знаниями подтереть.
Поэтому ждать что психолог "придёт и порешает" слишком наивно. В лучшем случае, объяснит (если сам понимает).
Человеческий мозг - самый сложный биологический орган на земле, уже интернет из космоса раздают, а понять как работает мозг пока ещё не могут. Это объяснение почему психолог тоже знает не всё. Относительно недавно открыли что есть эмоциональное мышление (не путать с эмоциями) и оно в вопросах соц.взаимодействия главное. А сколько еще не открытого? Механизм депрессии не ясен. На уровне нейромедиаторов и кортизола не более.
Кортизол определен как биомаркер тяжелой депрессии у подростков Исследователи из Кембриджского университета (Великобритания) попытались определить биохимические маркеры, которые могут быть связаны с депрессией. С этой целью они измерили уровень кортизола в образцах слюны, полученных от двух групп подростков. Первая группа из 660 человек представила образцы, полученные за четыре утра, проведенных в школе в течение недели, и повторно через 12 месяцев. Вторая группа из 1198 подростков предоставила образцы, полученные за три школьных утра. В течение периода исследования участникам было предложено заполнить вопросник, имеющий целью выявить симптомы депрессии.
Успіх Вам уже Banderlog объяснял, что те, кто выращивает "МОРКВУ, БУРЯК, КАРТОПЛЮ, КАБАЧКИ" тоже кушать хотят. Понятно, что гражданские отрасли промышленности чахнут только у москалив, у нас они расцветают с каждым днём. Только у кацапов растёт инфляция, у нас каких-то 9-10%. Ну подумаешь перед войной бедро индейки стоило примерно 100 грн. а сегодня где-то 250. Куриный фарш стоил ещё пару месяцев назад (или меньше?) примерно 150 грн, сегодня 200+. Это ж всё мелочи, разве ж это инфляция. Насчёт кур недавно прочитал объяснение - подорожало электричество, корма и т.д. Это, правда, произошло не вчера, но то таке. Да, ещё оказывается, что племенных цыплят мы 100% закупаем за границей, а там в связи с птичьим гриппом они сильно подорожали. Кстати, птицеводство шаман ставил в пример успешного развития с/х в Украине. На военной ветке будут рассказывать, что цены растут из-за заморозков, града, слишком жаркого апреля, слишком холодного мая, только не из-за разрушения экономики в результате войны. Я мог бы ещё много написать, но...
Сибарит Я обещал. что не буду делать замечаний по поводу некоторых постов, как видите, выполняю. Но просто интересно, вы считаете, что формат форума, причём не специализированного, предусматривает публикацию цитат на полную страницу форума, содержащих подробную классификацию или рекомендации по обучению детей поведению в сети? Нельзя изложить вкратце своими словами основную идею, дать более-менее короткую цитату и ссылку на источник для тех, кто заинтересуется? Может быть мне стоило вставить сюда рассказ Азимова в полном объёме?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 01 чер, 2025 01:06, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Сибарит Я обещал. что не буду делать замечаний по поводу некоторых постов, как видите, выполняю. Но просто интересно, вы считаете, что формат форума, причём не специализированного, предусматривает публикацию цитат на полную страницу форума, содержащих подробную классификацию или рекомендаций по обучению детей поведению в сети? Нельзя изложить вкратце своими словами основную идею, дать более-менее короткую цитату и ссылку на источник для тез, кто заинтересуется? Может быть мне стоило вставить сюда рассказ Азимова в полном объёме?
ЛАД написав:Сибарит Я обещал. что не буду делать замечаний по поводу некоторых постов, как видите, выполняю. Но просто интересно, вы считаете, что формат форума, причём не специализированного, предусматривает публикацию цитат на полную страницу форума, содержащих подробную классификацию или рекомендации по обучению детей поведению в сети? Нельзя изложить вкратце своими словами основную идею, дать более-менее короткую цитату и ссылку на источник для тех, кто заинтересуется? Может быть мне стоило вставить сюда рассказ Азимова в полном объёме?
Почему нет? По всем пунктам 😁
Судя по отсутствию реакции, мои ссылки на Азимова и Хайнлайна никого не заинтересовали. Так зачем бы я стал перегружать форум длинными цитатами?
ЛАД написав:Судя по отсутствию реакции, мои ссылки на Азимова и Хайнлайна никого не заинтересовали. Так зачем бы я стал перегружать форум длинными цитатами?
Может кому-то лень или страшно ходить по ссылкам? 😁 Если бы Ваши ссылки вызывали к кого-нибудь неприятие, реакция не заставила бы себя долго ждать. С положительной реакцией все сложно, нам интереснее спорить, чем заводить. Такова психология.