Додано: Нед 01 чер, 2025 00:23

Успіх

Вам уже Banderlog объяснял, что те, кто выращивает "МОРКВУ, БУРЯК, КАРТОПЛЮ, КАБАЧКИ" тоже кушать хотят.

Понятно, что гражданские отрасли промышленности чахнут только у москалив, у нас они расцветают с каждым днём. Только у кацапов растёт инфляция, у нас каких-то 9-10%.

Ну подумаешь перед войной бедро индейки стоило примерно 100 грн. а сегодня где-то 250.

Куриный фарш стоил ещё пару месяцев назад (или меньше?) примерно 150 грн, сегодня 200+. Это ж всё мелочи, разве ж это инфляция. Насчёт кур недавно прочитал объяснение - подорожало электричество, корма и т.д. Это, правда, произошло не вчера, но то таке. Да, ещё оказывается, что племенных цыплят мы 100% закупаем за границей, а там в связи с птичьим гриппом они сильно подорожали. Кстати, птицеводство шаман ставил в пример успешного развития с/х в Украине.

На военной ветке будут рассказывать, что цены растут из-за заморозков, града, слишком жаркого апреля, слишком холодного мая, только не из-за разрушения экономики в результате войны.

Я мог бы ещё много написать, но...