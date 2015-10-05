rjkz написав:

Я, по глупости, на заре пребывания на форуме, давал ответы и давал советы в строительной области.

Смотри, если тебе никто не хочет помочь советом или информацией, то у тебя есть несколько опций:1. Забить.2. Найти информацию в другом источнике (Интернет большой).3. Если очень надо, но п1 и 2 не работают - найти источник в офлайне где тебя научат.Теперь поставь себя на место того, кто эту инфу дает.Кто-то на то, чтобы добыть эту инфу, потратил 5 лет на получение того самого ВО, об которое ты тут ноги вытираешь.Потом поумнел.Сейчас меня интересует стокмаркет."ЧТо я делаю?" Дергаю прохожих за рукав пиджака "Дядь, а дядь, а какие покупать акции, чтобы иметь 10% годовых" "А как быть если надо сделать налоги?".Нет, никого не достаю.Надо был ответ бухгалтера - поехал на консультацию (потратил около 2 часов времени на дорогу и прием) и заплатил 40 долларов за то, чтобы выслушать то, тчо она мне предложила, потом спросить "А так можно и законно?" и услышать "Да".То, что я уверен, что это выбор индивидуальный - нарабатывают опыт пложив свои деньги в сток маркет. ЧТо-то потерял, что-то заработал. Год потратил, но опыт стоит того.Но можно-ж было на форуме " А что покупать? А почем? А когда? Ну вы-ж тут все с ВО, то скажете мне когда продавать? А то я ваше образование ни в пень не ставлю, поэтому не буду таким лохом как вы, а просто спрошу у вас".И, кстати, реакция в примере с девушкой из религиозной общины очень показательна - как поиметь и девущку и устои общины. Это-же касается всех и всего.Хитрожопость