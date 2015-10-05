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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 01 чер, 2025 03:16
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Мало интернет ресурсов могут себе позволить хранить информацию вечно. А сюда скопировал как на стене пещеры мамонта нарисовал, потомки когда нибудь заценят.
В условиях неработающего поиска, мне кажется, было бы уместнее сравнение с зарытым кладом 😁
Я так понимаю скоро поиском будет заниматься внешний ИИ, которому можно будет указать ресурс где искать и даже ник форумчанина в чьих постах искать.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 03:18
ЛАД написав: Сибарит написав: ЛАД написав:Сибарит
Я обещал. что не буду делать замечаний по поводу некоторых постов, как видите, выполняю.
Но просто интересно, вы считаете, что формат форума, причём не специализированного, предусматривает публикацию цитат на полную страницу форума, содержащих подробную классификацию или рекомендации по обучению детей поведению в сети?
Нельзя изложить вкратце своими словами основную идею, дать более-менее короткую цитату и ссылку на источник для тех, кто заинтересуется?
Может быть мне стоило вставить сюда рассказ Азимова в полном объёме?
Почему нет?
По всем пунктам 😁
Судя по отсутствию реакции, мои ссылки на Азимова и Хайнлайна никого не заинтересовали.
Так зачем бы я стал перегружать форум длинными цитатами?
Я читав за Вашими посиланнями. Дякую.
Не про все є бажання до обговорення. І не у всіх.
Часто обговорення нагадує "Волга впадає в Каспійське море".
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Додано: Нед 01 чер, 2025 03:20
Українські діти, які прибувають до польських шкіл, часто стикаються з викликами, пов'язаними з «полоноцентричністю» місцевої освітньої системи. Про це заявила кандидатка історичних наук, дослідниця міграційної політики у Центральній та Східній Європі та журналістка, яка 17 років живе у Варшаві, Олена Бабакова у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».
За її словами, однією з перших фраз, яку чують українські діти у польських школах, є «W Polsce się mówi po polsku» («У Польщі говорять польською»).
«Дитина приносить тобі в перший день зі школи фразу «W Polsce się mówi po polsku», коли ви з нею завжди говорили українською. Вона не сама це вигадала, їй про це говорять дорослі», – зазначила Ольга Бабакова
Мало стран могут позволить себе многоязычие.
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