ЛАД написав:Сибарит Я обещал. что не буду делать замечаний по поводу некоторых постов, как видите, выполняю. Но просто интересно, вы считаете, что формат форума, причём не специализированного, предусматривает публикацию цитат на полную страницу форума, содержащих подробную классификацию или рекомендации по обучению детей поведению в сети? Нельзя изложить вкратце своими словами основную идею, дать более-менее короткую цитату и ссылку на источник для тех, кто заинтересуется? Может быть мне стоило вставить сюда рассказ Азимова в полном объёме?
Почему нет? По всем пунктам 😁
Судя по отсутствию реакции, мои ссылки на Азимова и Хайнлайна никого не заинтересовали. Так зачем бы я стал перегружать форум длинными цитатами?
Я читав за Вашими посиланнями. Дякую. Не про все є бажання до обговорення. І не у всіх. Часто обговорення нагадує "Волга впадає в Каспійське море".
Українські діти, які прибувають до польських шкіл, часто стикаються з викликами, пов'язаними з «полоноцентричністю» місцевої освітньої системи. Про це заявила кандидатка історичних наук, дослідниця міграційної політики у Центральній та Східній Європі та журналістка, яка 17 років живе у Варшаві, Олена Бабакова у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».
За її словами, однією з перших фраз, яку чують українські діти у польських школах, є «W Polsce się mówi po polsku» («У Польщі говорять польською»).
«Дитина приносить тобі в перший день зі школи фразу «W Polsce się mówi po polsku», коли ви з нею завжди говорили українською. Вона не сама це вигадала, їй про це говорять дорослі», – зазначила Ольга Бабакова
Banderlog написав:Ти помітив як пан психолог не любить щоб колупались в його мозгах?
Я помітив, що я забагато тексту пишу - а люди потім вибирають з того "за що можна вхопитись" - і понесласьььььь...🤦🏻
А мені ж то тільки на це треба була відповідь >>> "Ну ок, але ж МОРКВА, БУРЯК, КАРТОПЛЯ, КАБАЧКИ - ну це ж не помідори, які справді важче виростити і зберігати?!"
rjkz написав:то у тебя есть несколько опций: 1. Забить. 2. Найти информацию в другом источнике (Интернет большой).
Я вже тут(на форумі) більше 10р. І тому десь через 2-3р. від початку - почав робити саме оці пункти 1 і 2. І все ок!
І звичайно, якось дивно, що я без такого важливого МВА, де ціла купа "засекречених секретів" по фінансах/бізнесах і, взагалі, без ВО - вів свій маленький бізнес 11,5роки! НЕ загнувся, як по статистиці загинаються 90% в перший рік (тут Будівельник в темі, може підправить трохи) бізнесів/стартапів... а деякі ще максимум до трьох років дотягую і теж банкротують/закриваються... - виживає щось лише 1-2%!!! І якось, без МВА і іншої подібної чухні (до якої, як правильно підмітили - я витираю ноги ) - ЗМІГ заробити на ДВІ квартири в місті-мільйоннику!(а не десь в Козятині, чи Жмеринці)
Але, це все дрібниці)) - бо люди з МВА, мабуть, літають в космос!
Ну так молоток! Зачем тогда вопросы задаешь? Это мы все, сирые, должны у тебя выведывать секреты успешного успеха и завидовать белой завистью.