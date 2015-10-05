RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 487488489490
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 03:18

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Сибарит
Я обещал. что не буду делать замечаний по поводу некоторых постов, как видите, выполняю.
Но просто интересно, вы считаете, что формат форума, причём не специализированного, предусматривает публикацию цитат на полную страницу форума, содержащих подробную классификацию или рекомендации по обучению детей поведению в сети?
Нельзя изложить вкратце своими словами основную идею, дать более-менее короткую цитату и ссылку на источник для тех, кто заинтересуется?
Может быть мне стоило вставить сюда рассказ Азимова в полном объёме?

Почему нет?
По всем пунктам 😁

Судя по отсутствию реакции, мои ссылки на Азимова и Хайнлайна никого не заинтересовали.
Так зачем бы я стал перегружать форум длинными цитатами?


Я читав за Вашими посиланнями. Дякую.
Не про все є бажання до обговорення. І не у всіх.
Часто обговорення нагадує "Волга впадає в Каспійське море".
alibob
 
Повідомлень: 657
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 03:20

Українські діти, які прибувають до польських шкіл, часто стикаються з викликами, пов'язаними з «полоноцентричністю» місцевої освітньої системи. Про це заявила кандидатка історичних наук, дослідниця міграційної політики у Центральній та Східній Європі та журналістка, яка 17 років живе у Варшаві, Олена Бабакова у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

За її словами, однією з перших фраз, яку чують українські діти у польських школах, є «W Polsce się mówi po polsku» («У Польщі говорять польською»).

«Дитина приносить тобі в перший день зі школи фразу «W Polsce się mówi po polsku», коли ви з нею завжди говорили українською. Вона не сама це вигадала, їй про це говорять дорослі», – зазначила Ольга Бабакова


Мало стран могут позволить себе многоязычие.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30143
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2500 раз.
Подякували: 3491 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 03:28

  Успіх написав:
  Banderlog написав:Ти помітив як пан психолог не любить щоб колупались в його мозгах?
Я помітив, що я забагато тексту пишу - а люди потім вибирають з того "за що можна вхопитись" - і понесласьььььь...🤦🏻

А мені ж то тільки на це треба була відповідь >>>
"Ну ок, але ж МОРКВА, БУРЯК, КАРТОПЛЯ, КАБАЧКИ - ну це ж не помідори, які справді важче виростити і зберігати?!"
  rjkz написав:то у тебя есть несколько опций:
1. Забить.
2. Найти информацию в другом источнике (Интернет большой).
Я вже тут(на форумі) більше 10р. І тому десь через 2-3р. від початку - почав робити саме оці пункти 1 і 2. І все ок!

І звичайно, якось дивно, що я без такого важливого МВА, де ціла купа "засекречених секретів" :lol: по фінансах/бізнесах і, взагалі, без ВО - вів свій маленький бізнес 11,5роки!
НЕ загнувся, як по статистиці загинаються 90% в перший рік (тут Будівельник в темі, може підправить трохи) бізнесів/стартапів... а деякі ще максимум до трьох років дотягую і теж банкротують/закриваються... - виживає щось лише 1-2%!!!
І якось, без МВА і іншої подібної чухні :lol: (до якої, як правильно підмітили - я витираю ноги :lol: ) - ЗМІГ заробити на ДВІ квартири в місті-мільйоннику!(а не десь в Козятині, чи Жмеринці) :mrgreen:


Але, це все дрібниці)) - бо люди з МВА, мабуть, літають в космос! :mrgreen:


Ну так молоток!
Зачем тогда вопросы задаешь?
Это мы все, сирые, должны у тебя выведывать секреты успешного успеха и завидовать белой завистью.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17457
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8603 раз.
Подякували: 5421 раз.
 
Профіль
 
8
5
7
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 03:35

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Мало интернет ресурсов могут себе позволить хранить информацию вечно. А сюда скопировал как на стене пещеры мамонта нарисовал, потомки когда нибудь заценят.

В условиях неработающего поиска, мне кажется, было бы уместнее сравнение с зарытым кладом 😁

Я так понимаю скоро поиском будет заниматься внешний ИИ, которому можно будет указать ресурс где искать и даже ник форумчанина в чьих постах искать.

Для этого не нужен интеллект

https://www.google.com/search?q=site%3A ... s-wiz-serp
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8305
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6437 раз.
Подякували: 21533 раз.
 
Профіль
 
130
82
38
2
  #<1 ... 487488489490
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4348
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8650)
31.05.2025 23:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.