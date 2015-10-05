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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 487488489490
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 03:18

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Сибарит
Я обещал. что не буду делать замечаний по поводу некоторых постов, как видите, выполняю.
Но просто интересно, вы считаете, что формат форума, причём не специализированного, предусматривает публикацию цитат на полную страницу форума, содержащих подробную классификацию или рекомендации по обучению детей поведению в сети?
Нельзя изложить вкратце своими словами основную идею, дать более-менее короткую цитату и ссылку на источник для тех, кто заинтересуется?
Может быть мне стоило вставить сюда рассказ Азимова в полном объёме?

Почему нет?
По всем пунктам 😁

Судя по отсутствию реакции, мои ссылки на Азимова и Хайнлайна никого не заинтересовали.
Так зачем бы я стал перегружать форум длинными цитатами?


Я читав за Вашими посиланнями. Дякую.
Не про все є бажання до обговорення. І не у всіх.
Часто обговорення нагадує "Волга впадає в Каспійське море".
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 03:20

Українські діти, які прибувають до польських шкіл, часто стикаються з викликами, пов'язаними з «полоноцентричністю» місцевої освітньої системи. Про це заявила кандидатка історичних наук, дослідниця міграційної політики у Центральній та Східній Європі та журналістка, яка 17 років живе у Варшаві, Олена Бабакова у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

За її словами, однією з перших фраз, яку чують українські діти у польських школах, є «W Polsce się mówi po polsku» («У Польщі говорять польською»).

«Дитина приносить тобі в перший день зі школи фразу «W Polsce się mówi po polsku», коли ви з нею завжди говорили українською. Вона не сама це вигадала, їй про це говорять дорослі», – зазначила Ольга Бабакова


Мало стран могут позволить себе многоязычие.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 03:28

  Успіх написав:
  Banderlog написав:Ти помітив як пан психолог не любить щоб колупались в його мозгах?
Я помітив, що я забагато тексту пишу - а люди потім вибирають з того "за що можна вхопитись" - і понесласьььььь...🤦🏻

А мені ж то тільки на це треба була відповідь >>>
"Ну ок, але ж МОРКВА, БУРЯК, КАРТОПЛЯ, КАБАЧКИ - ну це ж не помідори, які справді важче виростити і зберігати?!"
  rjkz написав:то у тебя есть несколько опций:
1. Забить.
2. Найти информацию в другом источнике (Интернет большой).
Я вже тут(на форумі) більше 10р. І тому десь через 2-3р. від початку - почав робити саме оці пункти 1 і 2. І все ок!

І звичайно, якось дивно, що я без такого важливого МВА, де ціла купа "засекречених секретів" :lol: по фінансах/бізнесах і, взагалі, без ВО - вів свій маленький бізнес 11,5роки!
НЕ загнувся, як по статистиці загинаються 90% в перший рік (тут Будівельник в темі, може підправить трохи) бізнесів/стартапів... а деякі ще максимум до трьох років дотягую і теж банкротують/закриваються... - виживає щось лише 1-2%!!!
І якось, без МВА і іншої подібної чухні :lol: (до якої, як правильно підмітили - я витираю ноги :lol: ) - ЗМІГ заробити на ДВІ квартири в місті-мільйоннику!(а не десь в Козятині, чи Жмеринці) :mrgreen:


Але, це все дрібниці)) - бо люди з МВА, мабуть, літають в космос! :mrgreen:


Ну так молоток!
Зачем тогда вопросы задаешь?
Это мы все, сирые, должны у тебя выведывать секреты успешного успеха и завидовать белой завистью.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 03:35

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Мало интернет ресурсов могут себе позволить хранить информацию вечно. А сюда скопировал как на стене пещеры мамонта нарисовал, потомки когда нибудь заценят.

В условиях неработающего поиска, мне кажется, было бы уместнее сравнение с зарытым кладом 😁

Я так понимаю скоро поиском будет заниматься внешний ИИ, которому можно будет указать ресурс где искать и даже ник форумчанина в чьих постах искать.

Для этого не нужен интеллект

https://www.google.com/search?q=site%3A ... s-wiz-serp
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 07:08

Коли Долярек схопить золоту жилу дорогої агропродукції і озолотиться?
Невже він буде і далі питати на форумі «як мені бездипломнику мати гроші нічого не роблячи на дивані», а не почне нарешті працювати з лопатою і косити бабло на дорогих овочах, фруктах і ягодах? Якого МВА йому не вистачає, що зрозуміти, шо овочі дорогі, бо саме отакі 8-класники мають їх з лопатою і тяпкою вирощувати?? Розумні отримують ВО і працюють головою, Доляреки кидають школу у 8 класі і мають працювати горбом.
Раніше так і було. А тепер дурачкам дали інтернет, і вони ставлять багато придуркуватих питань, а своїми прямими обов’язковими - чистити конюшні і вирощувати овочі - не займаються.

Всю історію свинарі були раді дорогій свинині, що трапилось що Долярек невдоволений високими цінами на те, що він сам і має вирощувати по призванню і освіті?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 01 чер, 2025 07:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 07:17

  Сибарит написав:В условиях неработающего поиска, мне кажется, было бы уместнее сравнение с зарытым кладом
а говорите поиск не работает. Было бы желание...
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 07:20

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Сьогодні зайшов біля себе на базар(біля Балатону)...
Ціни - продовжують приємно дивувати!
а в тюрьме всё бесплатно. Кайф тем кто сидит. Если б не покупали по таким ценам, продавцов бы не было. У части населения очень неплохие доходы, если могут 600-1кгрн в день на еду тратить.

Власне так і є. Як не парадоксально, але грошей в країні стало значно більше від початку війни завдяки партерам. Депозити зросли вдвічі, а населення на підконтрольних територіях суттєво зменшилось, тобто в перерахунку на пересічну особу то і втричі. Лакшері тачок в декілька разів більше ввозять:
Народна депутатка України Ніна Южаніна оприлюднила дані митниці, отримані на своє депутатське звернення. Нардепка повідомила, що в Україну за 2022-2024 роки було ввезено 12090 легкових автомобілів вартістю понад 70 тис. доларів США кожен.
https://finance.comments.ua/ua/news/202 ... 71673.html

Квартири, не дивлячись на шахеди з ракетами, швидко дорожчають. Як мінімум є декілька мільйонів сімей які матеріально тільки покращили своє життя в останні роки і це зовсім не всі пов'язані із ЗСУ. Ну а черешень-картопель стало менше з різних причин. А дивлячись вперед, то буде ще менше. Продукція підсобних господарств іде тільки вниз, зараз по селах газони та квітники на місці колишніх грядок, живу корову рідко де побачиш, взагалі дивує звідки той набіл береться в достатніх кількостях, з яких пальм масло роблять. Так що поради купити бочку під молоко не слухайте.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 07:25

Установите правило: никаких встреч с онлайн-знакомыми без ведома и присутствия родителей
успих в следующий раз когда хотаб тебе предложит встречу, сообщи родителям, а лучше возьми папу и брата с собой)
Wirująświatła
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