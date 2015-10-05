Banderlog написав:якісь дурні ті селяни. Не хотять на картоплі рубати капусту з городян. Тоді крім бочки треба 10 корів завести, чи як в простоквашино, взяти корів напрокат.
Якщо професійно займатися, то можна і на картоплі за відповідних умов мати нормальний дохід. Маю знайому спортивну сім'ю багаторазові чемпіони України, чемпіони-призери міжнародних змагань пауерліфтери-тяжі, так все на ранній картоплі забезпечувались. Але вони по-перше мають чорнозем, по-друге все по технологіям. А якщо:
95% вирощується на присадибних ділянках... https://24tv.ua/agro24/kartoplyu-virosh ... e_n2678861 До великої війни ця статистика була наближена до реалій. Зараз вона абсолютно нереалістична і мінімум на половину менша. У першу чергу – через людей, які вирощують картоплю на городах. Їх кількість кожен рік зменшується в геометричній прогресії. Колеги із заходу України кажуть, що городи по 50 соток, по гектару не засаджені. Але давним-давно немає мільйона гектарів – бабусі і дідусі не садять: "Врахуйте, що ці люди вмирають, а молодь не хоче саджати. Проїдьте по селах, подивіться".
Цього року і погода дивна внесе корективи, так що нові цінові рекорди незабаром чи не за баром.
Banderlog написав:якісь дурні ті селяни. Не хотять на картоплі рубати капусту з городян. Тоді крім бочки треба 10 корів завести, чи як в простоквашино, взяти корів напрокат
Я родом із села за 70 км від Ужгорода. В селі полуницю скуповують по 20-25 грн за кг, а в Ужгороді продають по 150... Але і бариг зрозуміти можна, оскільки значна частина портиться і викидується, а не продається. Бо полуниця не тих сортів і не "гумова", як в супермаркетах, а справжня.