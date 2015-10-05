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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 488489490491
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 08:21

Re: Психологія та інші цікавинки

  Banderlog написав:якісь дурні ті селяни. Не хотять на картоплі рубати капусту з городян.
Тоді крім бочки треба 10 корів завести, чи як в простоквашино, взяти корів напрокат.

Якщо професійно займатися, то можна і на картоплі за відповідних умов мати нормальний дохід. Маю знайому спортивну сім'ю багаторазові чемпіони України, чемпіони-призери міжнародних змагань пауерліфтери-тяжі, так все на ранній картоплі забезпечувались. Але вони по-перше мають чорнозем, по-друге все по технологіям. А якщо:
95% вирощується на присадибних ділянках...
https://24tv.ua/agro24/kartoplyu-virosh ... e_n2678861
До великої війни ця статистика була наближена до реалій. Зараз вона абсолютно нереалістична і мінімум на половину менша. У першу чергу – через людей, які вирощують картоплю на городах. Їх кількість кожен рік зменшується в геометричній прогресії. Колеги із заходу України кажуть, що городи по 50 соток, по гектару не засаджені.
Але давним-давно немає мільйона гектарів – бабусі і дідусі не садять: "Врахуйте, що ці люди вмирають, а молодь не хоче саджати. Проїдьте по селах, подивіться".

Цього року і погода дивна внесе корективи, так що нові цінові рекорди незабаром чи не за баром.
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 08:21

Re: Психологія та інші цікавинки

  Banderlog написав:якісь дурні ті селяни. Не хотять на картоплі рубати капусту з городян.
Тоді крім бочки треба 10 корів завести, чи як в простоквашино, взяти корів напрокат

Я родом із села за 70 км від Ужгорода. В селі полуницю скуповують по 20-25 грн за кг, а в Ужгороді продають по 150... Але і бариг зрозуміти можна, оскільки значна частина портиться і викидується, а не продається. Бо полуниця не тих сортів і не "гумова", як в супермаркетах, а справжня.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 09:14

АІ сошел с ума.

генерю обложку для нового кавера внезапно у мужиков то лишняя рука, то 3я нога. шобля? это на каких моделях его обучали? в промпте ничего такого ес-венно нет.

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Wirująświatła
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