Banderlog написав:якісь дурні ті селяни. Не хотять на картоплі рубати капусту з городян. Тоді крім бочки треба 10 корів завести, чи як в простоквашино, взяти корів напрокат.
Якщо професійно займатися, то можна і на картоплі за відповідних умов мати нормальний дохід. Маю знайому спортивну сім'ю багаторазові чемпіони України, чемпіони-призери міжнародних змагань пауерліфтери-тяжі, так все на ранній картоплі забезпечувались. Але вони по-перше мають чорнозем, по-друге все по технологіям. А якщо:
95% вирощується на присадибних ділянках... https://24tv.ua/agro24/kartoplyu-virosh ... e_n2678861 До великої війни ця статистика була наближена до реалій. Зараз вона абсолютно нереалістична і мінімум на половину менша. У першу чергу – через людей, які вирощують картоплю на городах. Їх кількість кожен рік зменшується в геометричній прогресії. Колеги із заходу України кажуть, що городи по 50 соток, по гектару не засаджені. Але давним-давно немає мільйона гектарів – бабусі і дідусі не садять: "Врахуйте, що ці люди вмирають, а молодь не хоче саджати. Проїдьте по селах, подивіться".
Цього року і погода дивна внесе корективи, так що нові цінові рекорди незабаром чи не за баром.
Banderlog написав:якісь дурні ті селяни. Не хотять на картоплі рубати капусту з городян. Тоді крім бочки треба 10 корів завести, чи як в простоквашино, взяти корів напрокат
Я родом із села за 70 км від Ужгорода. В селі полуницю скуповують по 20-25 грн за кг, а в Ужгороді продають по 150... Але і бариг зрозуміти можна, оскільки значна частина портиться і викидується, а не продається. Бо полуниця не тих сортів і не "гумова", як в супермаркетах, а справжня.
ЛАД написав:Успіх Вам уже Banderlog объяснял, что те, кто выращивает "МОРКВУ, БУРЯК, КАРТОПЛЮ, КАБАЧКИ" тоже кушать хотят. Понятно, что гражданские отрасли промышленности чахнут только у москалив, у нас они расцветают с каждым днём. Только у кацапов растёт инфляция, у нас каких-то 9-10%. Ну подумаешь перед войной бедро индейки стоило примерно 100 грн. а сегодня где-то 250. Куриный фарш стоил ещё пару месяцев назад (или меньше?) примерно 150 грн, сегодня 200+. Это ж всё мелочи, разве ж это инфляция. Насчёт кур недавно прочитал объяснение - подорожало электричество, корма и т.д. Это, правда, произошло не вчера, но то таке. Да, ещё оказывается, что племенных цыплят мы 100% закупаем за границей, а там в связи с птичьим гриппом они сильно подорожали. Кстати, птицеводство шаман ставил в пример успешного развития с/х в Украине. На военной ветке будут рассказывать, что цены растут из-за заморозков, града, слишком жаркого апреля, слишком холодного мая, только не из-за разрушения экономики в результате войны. Я мог бы ещё много написать, но...
Так отож! Розумієте, які "дрібниці", що "вчора" бедро індика коштувало 100грн, а сьогодні вже 250! І так по багатьом продуктах! Це ж лютий пздц!
Але чомусь тут деякі люблять повимахуватись, що типу все ок! Ніяких високих цін! Що вони беруть, як зважди)) звичайних 5тис.грн і купляють продуктів на тиждень в атб..."
Banderlog написав:якісь дурні ті селяни. Не хотять на картоплі рубати капусту з городян. Тоді крім бочки треба 10 корів завести, чи як в простоквашино, взяти корів напрокат
Я родом із села за 70 км від Ужгорода. В селі полуницю скуповують по 20-25 грн за кг, а в Ужгороді продають по 150... Але і бариг зрозуміти можна, оскільки значна частина портиться і викидується, а не продається. Бо полуниця не тих сортів і не "гумова", як в супермаркетах, а справжня.
Мдааааааа.... Вже бачу х2 - нікого не цікавить... х8 чи х10 - оце новий рівень бізнесу))
Banderlog написав:якісь дурні ті селяни. Не хотять на картоплі рубати капусту з городян. Тоді крім бочки треба 10 корів завести, чи як в простоквашино, взяти корів напрокат
Я родом із села за 70 км від Ужгорода. В селі полуницю скуповують по 20-25 грн за кг, а в Ужгороді продають по 150... Але і бариг зрозуміти можна, оскільки значна частина портиться і викидується, а не продається. Бо полуниця не тих сортів і не "гумова", як в супермаркетах, а справжня.