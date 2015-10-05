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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 489490491492>
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 08:21

Re: Психологія та інші цікавинки

  Banderlog написав:якісь дурні ті селяни. Не хотять на картоплі рубати капусту з городян.
Тоді крім бочки треба 10 корів завести, чи як в простоквашино, взяти корів напрокат.

Якщо професійно займатися, то можна і на картоплі за відповідних умов мати нормальний дохід. Маю знайому спортивну сім'ю багаторазові чемпіони України, чемпіони-призери міжнародних змагань пауерліфтери-тяжі, так все на ранній картоплі забезпечувались. Але вони по-перше мають чорнозем, по-друге все по технологіям. А якщо:
95% вирощується на присадибних ділянках...
https://24tv.ua/agro24/kartoplyu-virosh ... e_n2678861
До великої війни ця статистика була наближена до реалій. Зараз вона абсолютно нереалістична і мінімум на половину менша. У першу чергу – через людей, які вирощують картоплю на городах. Їх кількість кожен рік зменшується в геометричній прогресії. Колеги із заходу України кажуть, що городи по 50 соток, по гектару не засаджені.
Але давним-давно немає мільйона гектарів – бабусі і дідусі не садять: "Врахуйте, що ці люди вмирають, а молодь не хоче саджати. Проїдьте по селах, подивіться".

Цього року і погода дивна внесе корективи, так що нові цінові рекорди незабаром чи не за баром.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 08:21

Re: Психологія та інші цікавинки

  Banderlog написав:якісь дурні ті селяни. Не хотять на картоплі рубати капусту з городян.
Тоді крім бочки треба 10 корів завести, чи як в простоквашино, взяти корів напрокат

Я родом із села за 70 км від Ужгорода. В селі полуницю скуповують по 20-25 грн за кг, а в Ужгороді продають по 150... Але і бариг зрозуміти можна, оскільки значна частина портиться і викидується, а не продається. Бо полуниця не тих сортів і не "гумова", як в супермаркетах, а справжня.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 09:14

АІ сошел с ума.

генерю обложку для нового кавера внезапно у мужиков то лишняя рука, то 3я нога. шобля? это на каких моделях его обучали? в промпте ничего такого ес-венно нет.

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 09:43

За крок до правильних думок©

  ЛАД написав:Успіх
Вам уже Banderlog объяснял, что те, кто выращивает "МОРКВУ, БУРЯК, КАРТОПЛЮ, КАБАЧКИ" тоже кушать хотят.
Понятно, что гражданские отрасли промышленности чахнут только у москалив, у нас они расцветают с каждым днём. Только у кацапов растёт инфляция, у нас каких-то 9-10%.
Ну подумаешь перед войной бедро индейки стоило примерно 100 грн. а сегодня где-то 250.
Куриный фарш стоил ещё пару месяцев назад (или меньше?) примерно 150 грн, сегодня 200+. Это ж всё мелочи, разве ж это инфляция. Насчёт кур недавно прочитал объяснение - подорожало электричество, корма и т.д. Это, правда, произошло не вчера, но то таке. Да, ещё оказывается, что племенных цыплят мы 100% закупаем за границей, а там в связи с птичьим гриппом они сильно подорожали. Кстати, птицеводство шаман ставил в пример успешного развития с/х в Украине.
На военной ветке будут рассказывать, что цены растут из-за заморозков, града, слишком жаркого апреля, слишком холодного мая, только не из-за разрушения экономики в результате войны.
Я мог бы ещё много написать, но...
Так отож!
Розумієте, які "дрібниці", що "вчора" бедро індика коштувало 100грн, а сьогодні вже 250!
І так по багатьом продуктах!
Це ж лютий пздц!

Але чомусь тут деякі люблять повимахуватись, що типу все ок! Ніяких високих цін!
Що вони беруть, як зважди)) звичайних 5тис.грн і купляють продуктів на тиждень в атб..." :mrgreen: :lol:

І подумаєш, що мін зарплата 8тис.грн🤦🏻
Дрібниці!😁
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 09:49

Це ж не на оренді мати 6-8% річних!)))

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:якісь дурні ті селяни. Не хотять на картоплі рубати капусту з городян.
Тоді крім бочки треба 10 корів завести, чи як в простоквашино, взяти корів напрокат

Я родом із села за 70 км від Ужгорода. В селі полуницю скуповують по 20-25 грн за кг, а в Ужгороді продають по 150... Але і бариг зрозуміти можна, оскільки значна частина портиться і викидується, а не продається. Бо полуниця не тих сортів і не "гумова", як в супермаркетах, а справжня.
Мдааааааа....
Вже бачу х2 - нікого не цікавить...
х8 чи х10 - оце новий рівень бізнесу))
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 09:53

  Wirująświatła написав:
Установите правило: никаких встреч с онлайн-знакомыми без ведома и присутствия родителей
успих в следующий раз когда хотаб тебе предложит встречу, сообщи родителям, а лучше возьми папу и брата с собой)

Інтим/груповушку - не пропонувати! :mrgreen:
Хотаб може не витримати.... :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 10:00

Re: Психологія майбутнього))

  Wirująświatła написав:то лишняя рука, то 3я нога. шобля?
...а колись, може, доручать ШІ клонувати(чи штучно вирощувати) людей :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 10:17

Wirująświatła попробуй дописать украинский мужик ветеран , будут без ног , без рук
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 10:18

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:якісь дурні ті селяни. Не хотять на картоплі рубати капусту з городян.
Тоді крім бочки треба 10 корів завести, чи як в простоквашино, взяти корів напрокат

Я родом із села за 70 км від Ужгорода. В селі полуницю скуповують по 20-25 грн за кг, а в Ужгороді продають по 150... Але і бариг зрозуміти можна, оскільки значна частина портиться і викидується, а не продається. Бо полуниця не тих сортів і не "гумова", як в супермаркетах, а справжня.

Молодець хорошим бізнесом займаєшся :!:
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 10:20

Re: Психологія та інші цікавинки

Доречі як шановне панство оцінює перспективи голоду у світі і зокрема в Україні ? Наприклад посуха в Європі ( і Україні , бо Україна це Європа)
yama
 
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